Autogramiády knihy Neplecha na plechu

Že milujeme autentické kuchařky s nějakou nadstavbou je o nás známé. Když se navíc spojí naši 2 nejoblíbenější účastníci místních Restaurant Day, tak nás to chladnými rozhodně nenechá. Manželský pár Markéta a František Lorencovi, jinak známí jako food blogeři blogu Neplecha na plechu, vydali před nedávnem knihu plnou jejich odzkoušených receptů. Knihu jsme samozřejmě hodlali zařadit do naší nemalé sbírky, ale když jsme se dozvěděli, že dělají i četné autogramiády, volba byla jasná!

Zavítali jsme do Mnichova Hradiště, kde byla autogramiáda v milém prostoru místní cukrárny (take away) Holky s buchtou. Spojení našich 2 oblíbených tvůrců občerstvení s milým setkáním, v krásném prostoru, s dobrými zákusy a výtečnou kávou, tak si představujeme fajn odpoledne s představením inovativní kuchařky, která je krom receptů plná i zážitků z cest.

Na blogu není vše

Blog Markéty a Františka máme moc rádi. Nenajdete zde ale zdaleka tolik, jako v jejich kuchařce, která má bez mála 320 stran! Rovněž fotografie pokrmů nám vyrazily dech a to nemluvíme o cestovatelských příbězích a autentických receptech z 18ti světových destinací. Pestrost jídel ze surovin, které seženete i u nás? Ano! I na to neplešáci dbali. K čemu by nám také byl recept, pokud bychom pro potřebné suroviny museli procestovat půl zeměkoule že?!

Různorodost pokrmů

Nevšední dobrodružné recepty pro náročné i začátečníky. Tak by se jednou větou dala shrnout tato kuchařka. U nás ale stále zůstává top dezert Pavlova a toastový chléb. Díky těmto receptům jsme s neplechou a jejich recepty vůbec začali koketovat a zjistili, že nemají chybu.

Kde můžete Neplechu vidět na vlastní oči, knihu prohlédnout, zakoupit a nechat si do ní vepsat věnování přímo od autorů? Nejbližší příležitost máte v Praze, v kuchyňském studiu BSH, Radlická 350/107c – a to již v pondělí 25.11. od 17:00 do 19:00 hod.