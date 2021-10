3 dobroty ze šípků, které podpoří vaši imunitu

Šípky mají opravdu mnoho výhod pro naše zdraví a krásu. Jsou velmi mocnou rostlinou, bohatou na vitamín C, jehož obsahují více než pomeranč. Vyhledávány jsou také pro vysoký obsah vitamínu A, vápník, hořčík a folát. Všechny tyto vitamíny mají blahodárné účinky na naši imunitu, a tak by byla chyba skvělých účinků šípků nevyužít. Pochutnejte si na šípcích s našimi mňamkami.

Zázvorovo-šípkový sirup

Když se citrusy spojí s šípky, vytvoří se něco neodolatelně chutného, a navíc opravdu zdravého. Tento sirup lze pít jen tak samotný nebo ho můžete použít na palačinky, do koktejlů či pečiva. Záleží jen na vašich chutích.

Na 2 šálky budete potřebovat:

½ hrnku čerstvých šípků

1 polévkovou lžíci nastrouhaného zázvoru

1 lžíci nastrouhané pomerančové kůry

2 hrnky vody

½ hrnku třtinového cukru

½ hrnku medu



Postup: Šípky omyjte, zbavte stopek. Všechny ingredience smíchejte v hrnci a vařte na mírném plamenu. Směs přiveďte k varu, snižte teplotu a vařte ji dalších 20 minut, dokud nezhoustne tak, aby se táhla z lžíce.

Když je sirup dostatečně hustý, stáhněte jej z ohně, opatrně sceďte a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Voila, sirup je hotový.

Šípkový čaj na imunitu aneb vitamínová bomba

V období chřipek a nachlazení se báječně hodí s viry zatočit vitamínem C, jehož jsou šípky opravdu bohatým zdrojem. Takový čaj uvařený z čerstvě nasbíraných šípků zahřeje nejen na těle, ale i na duši. Tak proč si jej nevypít třeba s kamarádkou nebo jím nepotěšit kolegu v práci?

Na 2 šálky budete potřebovat:

2 čajové lžičky šípků zbavených semen

2 čajové lžičky sušených květů ibišku

4 celé hřebíčky

500 ml vody

Postup: Šípky opět omyjte a zbavte případně stopek. Všechny ingredience smíchejte v hrnci a zalijte je vodou, kterou následně přiveďte k varu. Všechny přísady nechte alespoň 10 minut louhovat, následně čaj sceďte a podle potřeby oslaďte, nejlépe medem či třtinovým cukrem. Pijte pomalu a patřičně si čaj vychutnávejte.

BBQ omáčka ze šípků

Napadlo vás někdy, že šípky lze použít jako úžasnou omáčku ke kuřeti nebo na žebírka? Je to velice nápadité využití tohoto přírodního plodu, také chutné a zdravé. Vyzkoušíte to? My to vřele doporučujeme.

Budete potřebovat:

3 hrnky šípků

3 kusy rajčat

2 stroužky česneku

¼ čajové lžičky nového koření

2 mrkve

1 hrnek bílého octa

1 hrnek vody

½ hrnku třtinového cukru

¼ čajové lžičky kajenského pepře

Postup: Šípky pořádně omyjte, česnek oloupejte a nakrájejte na plátky, mrkve ostrouhejte a nakrájejte na kostičky, zrovna tak rajčata. Máte-li vše připraveno, smíchejte šípky, rajčata, česnek a mrkve v hrnci. Přidejte hrnek vody a bílého octa. Dále nové koření a kajenský pepř. Všechny ingredience pořádně zamíchejte a vařte na mírném ohni. Přiveďte k varu. Po bodu varu ztlumte na mírnější plamen, dosolte, opepřete, případně ještě dochuťte. Přiklopte pokličkou a vařte další dvě hodiny.

Nakonec, až omáčka trochu vychladne, ji sceďte, abyste oddělili semena od omáčky. A omáčka je hotová. Gratulujeme. Můžete podávat k masu nebo s ní maso marinovat. Přejeme vám dobrou chuť.