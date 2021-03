Zeleninový salát s avokádem

Musíme si to udělat hezké. To si s kamarádkami říkáme dnes a denně. V neposlední řadě ale také dobré. Právě proto v dnešním článku přinášíme recept na dokonale vyvážený, chuťově ladící zeleninový salát. Je tak dobrý, že ho budete dělat často. Hodí se jen tak, jako zdravá večeře, ale klidně jako příloha k masu při grilování. Vitamínová bomba vám zvedne náladu. Recept jsme získali od naší kamarádky, Japonky, která v ČR žije již řadu let. Japonci často používají syrové houby a nikdy je neloupou. Má to své kouzlo, zkuste to také! Nejen, že si ušetříte práci, ale nepřijdete o spoustu vitamínů a zajímavou chuť.

Pro 2 osoby budete potřebovat:

200 g mix listových salátů

1 středně velké, akorát zralé avokádo (ready to eat)

1 červenou kapii

1/2 menší červené cibule

5 menších čerstvých žampionů

zrníčka z poloviny granátového jablka

Na zálivku budete potřebovat:

½ lžičky třtinového cukru (můžete vynechat)

špetku soli

špetku čerstvě mletého pepře

1 lžičku limetové šťávy

1 lžičku octa

1 lžičku olivového oleje

Postup:

Všechnu zeleninu omyjte a nechte oschnout.

Mezi tím si nachystejte ve větší misce zálivku smícháním všech surovin. Pokud použijete cukr, měl by být zcela rozpuštěný.

Syrové žampiony nakrájejte na tenké plátky a vložte do zálivky, promíchejte a nechte macerovat.

Mezi tím nakrájejte cibuli a papriku na proužky, z granátového jablka vyjměte semínka a avokádo rozpulte, zbavte pecky a slupky a nakrájejte na proužky. Vše vložte k žampionům a promíchejte.

Salátové lístky vložte do vhodného talíře a navršte na ně zálivkou ochucenou zeleninu. Pokud chcete, můžete jemně promíchat.

Podávejte s kouskem opečeného toastu. Ale to vůbec není nutné. Avokádo vás krásně zasytí.