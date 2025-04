Žampiony krémové: Nový hit v obchodech, stojí za to?

Žampiony krémové, 200 g: popisuje etiketa na vaničce s žampiony s hebce béžovými až hnědými kloboučky. Stojí za nákup? Mají mít jemnější strukturu a hodí se na krémové polévky, zapékání a do omáček.

V obchodech je najdete také pod latinským názvem Agaricus bisporus. Mají hnědé, lehce šupinaté kloboučky, bílou nožičku, a když se rozkrojí, jsou čistě bílé.

Bílé, běžnější, žampiony jsou uváděny jako zahradní s latinským názvem Agaricus hortensis.

Často je najdete v bio kvalitě, což zaručuje mimo lepší kvality také výraznější chuť.

Mají pevnější strukturu

Krémové žampiony v obchodech jen tak nepřehlédnete. Jsou viditelně popsané a uváděné často jako novinky. Cenově se pohybují kolem 60 – 70 Kč za 250 g vaničku.

Jsou něčím jiné? Proč se jim říká krémové?

Zásadní změna ve struktuře se projeví až při vaření. Na omak bývají pevnější, tvrdší. To si udrží i po tepelné přípravě, lze si je představit asi jako pevný hříbek po tepelné úpravě.

Jejich vůně je výraznější, zemitější, více houbová.

Nejsou měkčí, krémovější, vláčnější, spíše naopak.

Označení „krémové“ mají pro svou barvu, která je tmavší a při rozmixování do omáčky nebo polévky má krémově hnědavý odstín.

Chuť je hlavně ve slupce

Hnědé kloboučky se neloupají. Díky šetrnému a čistému pěstování na nich nejsou žádné nečistoty. Navíc právě v hnědé slupce je nejvíce výživných i chuťově výrazných látek. Oloupáním bychom se o to všechno připravili.

Jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny skupiny, mají vyšší obsah vlákniny a biologicky aktivních látek.

Vydrží delší vaření, drží si tvar, vůni a strukturu

Voňavější a pevnější krémové žampiony můžete použít všude tam, kde hříbky či lesní druhy hub. Jejich aroma úplně nenahradí, ale rozhodně chutnají lépe než klasické bílé jemné žampiony. Navíc díky pevnější struktuře vydrží delší vaření, drží si tvar, hodí se třeba pro různá dušená jídla, kde houba nahrazuje maso.

Skvělé jsou díky tomu i pro zapékané pokrmy, například plněné kloboučky. Nerozpadají se, drží mističkový tvar i s náplní i po zapečení.

Zatímco bílé zahradní žampiony se sváří na menší objem, případně rozpadají, takže jsou vhodnější pro minutky a rychlé přípravy jídla. Případně pro smažení.

Příbuzný portobella

Pokud vás napadá jistá podobnost s velkými portobello žampiony, nejste daleko od pravdy. Jsou skutečně příbuzní. Také portobella se používají k zapékání proto, že mají masitější chuť a drží tvar svých velkých klobouků.

Jak je skladujeme?

Žampiony při nákupu překontrolujeme. Měly by působit svěže, na řezu by mělo být jasně vidět, že jsou čerstvě sklizené. Podívejte se i na datum spotřeby. Jsou-li nařezané, pak by i na řezu měly být svěže bílé, žádná zaschlá nebo ošedlá místa.

Doma je pak otevřete, aby z nich mohla vyjít vlhkost, která vznikla při změně teplot po nákupu. V ledničce patří do teploty 2 – 4 °C a spotřebujte je ideálně do tří dnů.

Neplýtvejte, dejte je zmrazit!

Když však náhodou na žampiony nedojde, klidně je nakrájejte na plátky a dejte ve vzduchotěsné nádobě nebo sáčku do mrazáku. I tam vydrží minimálně tři měsíce a do polévky, jako když najdete.