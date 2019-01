Výtečná domácí škvarková pomazánka

Škvarky sice nejsou zrovna tím nejdietnějším pokrmem, ale jednou za čas vám rozhodně neuškodí. To platí 2x tolik v zimních měsících, kdy našemu tělu můžeme dopřát klidně i trochu těžší jídla. Proto vám dnes přinášíme recept na dokonalou škvarkovou pomazánku. Pokud přemýšlíte, v čem bude zrovna tato pomazánka tak výjimečná, tak je to právě proto, že bude vyrobena z domácích škvarek. A jak jistě všichni moc dobře víme, to, co si doma vyrobíme je prostě nejlepší. Kromě chuti má navíc výroba škvarek ještě jeden benefit a tím je sádlo, které při jejich výrobě získáte. Zahoďte tedy všechny obavy a s chutí do toho!

Domácí škvarky

Na výrobu domácích škvarek budete potřebovat pouze 1kg vepřového sádla a 50ml vody

Samotný postup není příliš složitý, zvládnete jej tedy určitě i vy. Vepřové sádlo bez kůže nakrájejte na kostky a vložte do hrnce. Hned ze začátku je pořádně podlijte vodou a vařte až do jejího vypaření. Nelekejte se, protože až v hrnci nebude žádná voda, sádlo se začne škvařit. Není důvod k panice, ba naopak! Je to totiž přesně to, co potřebujeme. Za občasného míchání sádlo škvaříme do zlatova. Jakmile mají škvarky tu správnou barvu, máme hotovo. V tuto chvíli škvarky již jen scedíme a zbylé sádlo rozhodně nevylévejte. Nechte ho stranou ztuhnout a pak ho uložte. Bude se vám totiž určitě ještě hodit!

Škvarková pomazánka

Na samotnou pomazánku budete potřebovat 300g škvarků, 1-2 lžíce sádla, 2 vejce uvařené natvrdo, 2 nakládané okurky, 2 cibule, 3 jarní cibulky, 2 stroužky česneku, pažitku, 1 lžíci plnotučné hořčice, sůl, pepř

Začneme tím, že na sádle osmahneme cibuli. Nebojte se toho a osmažte jí pěkně do hněda. Poté si vezměte do ruky síto a s jeho pomocí z cibule vymačkejte přebytečný tuk a dejte jí prozatím na stranu. Teď přichází na řadu škvarky spolu s česnekem, které rozmixujte spolu s bílými částmi jarní cibulky. Zelenou část ale nevyhazujte, tu využijeme později. Rozmixovanou směs dejte do misky a přidejte plnotučnou hořčici, vejce, okurky, pažitku, osmahnutou cibuli, sůl a pepř dle vaší chuti. Celou směs dobře zamíchejte a dejte alespoň na chvíli odpočinout do lednice. Pomazánku namažte na čerstvý chléb a dozdobte nadrobno pokrájenými částmi zeleného konce jarní cibulky.

A to je celá věda! Máte hotovou výtečnou škvarkovou pomazánku a my vám musíme už jen popřát dobrou chuť!