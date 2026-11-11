Ohřev vody ze slunce: kolik ušetříte a kdy se to vyplatí
Teplá voda patří k největším položkám na účtu za energie. Sprchy, nádobí, praní, to všechno vyžaduje každý den desítky litrů ohřáté vody. Slunce ji umí ohřát z velké části zadarmo. Jak to funguje, s čím počítat a kolik se dá reálně ušetřit?
Dvě cesty, jak ohřát vodu sluncem
Solární ohřev vody má dvě podoby. Starší způsob používá termické kolektory. Ty ohřívají kapalinu, která přes výměník předá teplo vodě v zásobníku. Pro rodinný dům často stačí dva kolektory.
Druhá cesta vede přes fotovoltaiku. Panely vyrábějí elektřinu a ta ohřívá vodu v bojleru přes topné těleso. Regulátor hlídá, aby se voda ohřívala přednostně ze slunce a ze sítě jen tehdy, když slunce nestačí. U fotovoltaiky připojené do sítě se do bojleru posílají přebytky, které by jinak odešly do sítě za nižší cenu.
Výhodou fotovoltaiky je, že elektřina, kterou bojler zrovna nepotřebuje, poslouží i pračce, lednici nebo tepelnému čerpadlu.
Kolik vody a kolik energie
Čtyřčlenná domácnost spotřebuje podle innogy zhruba 120 až 200 litrů teplé vody denně. Ohřát 200litrový bojler z 20 na 55 °C stojí přibližně 9 kWh elektřiny.
Kolik vás to dnes stojí, si spočítáte sami. Vezměte cenu za kilowatthodinu z faktury a vynásobte ji devíti. Výsledek je cena jednoho plného ohřevu bojleru. Vynásobte ji počtem dní v roce a získáte hrubou představu, kolik platíte za teplou vodu.
Solární ohřev vody dokáže za rok pokrýt zhruba polovinu až dvě třetiny energie potřebné na teplou vodu. V létě zvládne většinu, v zimě výrazně méně. Úspora je tedy znatelná, ale nečekejte nulový účet.
Kdy se to vyplatí
Solární ohřev se vyplatí hlavně tam, kde se teplé vody spotřebuje hodně a pravidelně. Typicky v rodině s dětmi, která ohřívá vodu elektřinou. Čím víc vody spotřebujete, tím rychleji se investice vrátí. Návratnost se obvykle počítá v letech.
Méně smysl dává u jednotlivce, který je přes den v práci a večer se jen osprchuje. Tam bude bojler v létě rychle nahřátý a zbytek výroby nebude mít kam jít.
Vyplatí se naopak tam, kde už fotovoltaiku máte a přebytky prodáváte do sítě. Každá kilowatthodina, kterou místo prodeje uložíte do teplé vody, ušetří nákup elektřiny za plnou cenu. Termické kolektory vyrábějí jen teplo. Pokud chcete ze střechy i elektřinu pro domácnost, dává větší smysl fotovoltaika.
Jak mít přehled o výrobě
K fotovoltaice od innogy patří webový monitoring, kterému se říká SEMS portál. Po přihlášení vidíte aktuální výrobu, stav baterie, spotřebu domácnosti i to, kolik energie jde do sítě. V grafech pak poznáte, ve kterých hodinách se vyplatí pouštět pračku nebo myčku.
Co je potřeba k instalaci
Fotovoltaika do výkonu 100 kWp nepotřebuje stavební povolení. Musíte ale získat povolení k připojení od distributora. Termické kolektory povolení nepotřebují vůbec.
Ke stávajícímu bojleru je potřeba doplnit regulaci, která rozhoduje, kdy se voda ohřívá ze slunce a kdy ze sítě. Ověřte také objem bojleru. Pokud je malý, energii ze slunce nebude kam uložit a přebytky odejdou do sítě.
Dotace a financování
Na fotovoltaiku s ohřevem vody lze čerpat podporu z programu Nová zelená úsporám. Nízkopříjmové domácnosti mohou v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 120 000 Kč na fotovoltaiku s ohřevem vody, a to předem. Žádosti se přijímají od června 2026. Ostatní mohou využít bezúročný úvěr až 400 000 Kč se splatností až deset let.
Dotace na fotovoltaiku od innogy jsou součástí nabídky financování spolu se splátkami a úvěrem. Aktuální podmínky programu ověříte také na webu Nové zelené úsporám.
Teplá voda ze slunce nevyřeší celý účet. Pokud ale doma spotřebujete hodně vody, je to jedna z nejsrozumitelnějších cest, jak ho snížit.
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