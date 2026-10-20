Halloweenská výrobna: SPOJOVAČKA
Zvířátka z kaštanů, dlabání dýní a další podzimní aktivity, které si můžete užívat spolu s dětmi. Pokud ale potřebujete zabavit děti rychle a nenáročně na přípravu stačí vytisknout tematickou spojovačku (ZDE), kterou zvládnou šikovné děti od 3 let. Potřebujete jen vytištěnou spojovačku a tužku. Děti pak už spojují stejně symboly plynulou čarou. Trénují tak jemnou motoriku, ale také třeba trpělivost.
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