RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Dům

Nejnovější články

Halloweenská výrobna: SPOJOVAČKA

Říj 2620 Autor: Redakce

Zvířátka z kaštanů, dlabání dýní a další podzimní aktivity, které si můžete užívat spolu s dětmi. Pokud ale potřebujete zabavit děti rychle a nenáročně na přípravu stačí vytisknout tematickou spojovačku (ZDE), kterou zvládnou šikovné děti od 3 let. Potřebujete jen vytištěnou spojovačku a tužku. Děti pak už spojují stejně symboly plynulou čarou. Trénují tak jemnou motoriku, ale také třeba trpělivost.

hallooweenska spojovacka

Foto: Jana Šťastná, prima-receptar.cz

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Říj 2026>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář