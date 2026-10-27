Jak na nejlepší jablkový štrúdl
Také milujete tenká, křupavá těsta, se kterými se hezky pracuje? V dnešním receptu vám přestavíme to nejlepší těsto na domácí jablkový závin. Zapomeňte na nedobré kupované listové těsto nebo na složité postupy přípravy toho domácího.
Těsto je nejlepší den odležené v chladu, ale lze ho použít hned po ztuhnutí v lednici, tedy za 2-3 hodiny.
Na 2 velké nohavice budete potřebovat:
- 170 g rozpuštěného, zchladlého másla
- 75 g studené vody
- 2 vejce velikosti M
- 300 g hladké mouky
- Špetku soli
- 1 lžičku moučkového cukru
Na náplň budete potřebovat:
- 8-9 středně velkých jablek
- hrst nasekaných vlašských ořechů
- 2 skořicové cukry (na každou nohavici jeden)
- hrst v rumu namočených rozinek nebo brusinek (pokud máte rádi)
Dále budete potřebovat:
- trochu strouhanky nebo mletých piškotů pod jablka
- moučkový cukr na posypání
Postup:
Rozpuštěné máslo přelijte do hnětací mísy a nechte vychladnout. Přilejte vodu a přidejte 1,5 vejce (trochu vajíčka si nechte na pomašlování zavinutého štrúdlu), rozmíchejte. Šlehací metlu přehoďte na hnětací hák a přisypte všechny suché ingredience. Nechejte propracovat těsto. To bude krásně lesklé, poněkud řidší. Vysypte ho na připravenou potravinářskou folii a opatrně zabalte, aby vám neproteklo mezi prsty. V lednici krásně ztuhne a bude radost s ním pracovat.
Dejte máčet rozinky, rozmixujte piškoty. Oloupejte jablka a nastrouhejte nahrubo. Vždy v ruce zůstane jádřinec. Polovinu těsta vyválejte do obdélníku.
Troubu předehřejte na 200 °C. Jablka můžete buď strouhat rovnou na vyválené těsto posypané strouhankou či piškotovou moučkou a následně posypat skořicový cukrem a ořechy (a kdo má rád poházet rozinkami) nebo je dejte do mísy, vymačkejte přebytečnou vodu a nebudete potřebovat podsypat.
Těsto oparně přehněte boky a srolujte do podoby nohavice, pomašlujte. Pečte v předehřáté troubě do tmavě zlaté barvy, bude to trvat asi 30 minut.
Nechte vychladnout, nakrájejte a před podáváním posypte moučkovým cukrem v závislosti na sladkosti jablek.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.