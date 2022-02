5 zdravých a lehkých pomazánek, které dostanou vaše tělo opět do formy

O Vánocích dostane naše tělo obyčejně dost zabrat všemi těmi dobrotami a cukrovím, které mu dopřáváme. Proto je potřeba mu po adventu opět odlehčit a vrátit se tak trochu do formy. Představujeme vám opravdu zdravé a lehké pomazánky, po nichž se budete cítit velmi lehce, zdraví a fit.

Cizrnová pomazánka

Budete potřebovat:

2x 400 g plechovky nakládané cizrny

2 stroužky česneku

½ čajové lžičky sušené chilli papričky

2 čajové lžičky olivového oleje

1/3 hrnku citronové šťávy

sůl a pepř

Postup: Vložte cizrnu, česnek, chilli, olej, citronovou šťávu a 2 čajové lžičky horké vody do mixéru. Přidejte sůl a pepř. Zapněte spotřebič a rozmixujte suroviny do hladka. Vzniklou směs vložte do misky. Posypte buď chilli, nebo pepřem a zakapejte troškou olivového oleje. Tuto směs naneste na celozrnný chléb.

Pomazánka z červené řepy

Budete potřebovat:

750 g červené řepy

60 g nízkotučného bílého jogurtu

1 čajová lžička sušeného tymiánu

sůl a pepř

Postup: Předehřejte troubu na 180 °C. Umyjte červenou řepu a rozkrojte ji na půl. Položte ji na pečicí papír a vložte ji na 40 minut do trouby. Nechte ji vychladnout a poté ji oloupejte.

Dejte řepu do mixéru a rozmixujte do hladka. Smíchejte ji s bílým jogurtem a přendejte do misky. Posypte tymiánem a troškou pepře.

Pomazánka z červené čočky

Budete potřebovat:

1 hrnek červené čočky

3 malé stroužky česneku

1 čajovou lžičku citrónu

1 čajová lžička kečupu

½ čajové lžičky soli

olivový olej a sušená sladká paprika

Postup: Vložte čočku do misky s vodou a nechte ji přes noc do sebe vodu natáhnout. Následující den přelijte čočku do hrnce s vodou a přiveďte vodu k varu. Vařte po dobu 8-10 minut, do změknutí. Poté sceďte. Nechte ji vychladnout a vložte do mixéru. Přidejte ostatní ingredience a rozmixujte do hladka. Ochutnejte a přidejte trochu soli. Přendejte vzniklou směs do misky, posypte pečenou paprikou a pokapejte trochou olivového oleje. Servírujte třeba s tortilou.

Brokolicová pomazánka

Budete potřebovat:

2 hrnky brokolice

½ hrnku nadrobno nakrájené cibule

2 čajové lžičky nastrouhaného Parmazánu

1 čajovou lžičku olivového oleje

¼ čajové lžičky nadrobno nakrájené červené papričky

sůl

Postup: Povařte v trochu osolené vodě brokolici pěkně do měkka. Poté ji přendejte spolu s cibulí na pánev a na olivovém oleji ji lehce orestujte.

Následně obojí přendejte do mixéru. Přidejte parmazán, olej, papričku a sůl. Rozmixujte do hladka. Pokud se vám zdá, že je pomazánka moc suchá, přidejte trochu olivového oleje, abyste dosáhli požadované konzistence. Servírujte na knackenbrottech.

Česnekovo-pažitková pomazánka

Budete potřebovat:

250 g zakysané smetany

1 nádobka lučiny

1 malý kelímek bílého jogurtu

4 stroužky nadrobno nasekaného česneku

sůl, pepř

pažitka

Postup: Smíchejte zakysanou smetanu s nádobkou lučiny a kelímkem bílého jogurtu. Následně přidejte česnek, sůl, pepř a pažitku. Dle chuti dosolte, opepřete. Pořádně promíchejte a naneste například na krekry.