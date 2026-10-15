Podzimní výstavy v Botanické zahradě Praha
Až do 1.11.2026 můžete navštívit podzimní výstavy dýní: Pradávný svět a výstavu pro všechny smysly: Z mechu a kapradí, které jsou součástí Rostlinné odysey, hlavního tématu letošní sezóny Botanické zahrady Praha.
Výstava dýní a dýňových aranžmá
Pradávný svět nabídne návštěvníkům setkání s dinosaury, obřím pravěkým hmyzem, mamuty i prvními lidmi. Originální dýňová aranžmá provedou příchozí několika částmi zahrady – od lesních expozic přes Stráň až do Ornamentální zahrady. Chybět nebudou interaktivní zastavení ani barevná podzimní výzdoba, která povzbudí k objevování i fotografování. Na podobě výstavy opět spolupracují studenti České zahradnické akademie Mělník pod vedením Petry Křížové se zahradníky botanické zahrady. Právě jejich práce promění dýně a další přírodní materiály v pravěké scenérie, které bude možno obdivovat při procházce zahradou. Výstavu doplní bohatý program pro rodiny s dětmi.
Výstava pro všechny smysly
Ve výstavním sále v Ornamentální zahradě najdete Výstavu pro všechny smysly: Z mechu a kapradí. Završí letošní cestu rostlinnou evolucí a zavede návštěvníky do dávné minulosti, kdy rostliny postupně opouštěly vodní prostředí a začaly osidlovat souš. Mechy, kapradiny, plavuně a přesličky patří k rostlinám, které dokázaly přežít miliony let vývoje. Jejich dávní příbuzní byli významnou součástí prvohorní vegetace a některé druhy dorůstaly rozměrů dnešních stromů. Výstava přiblíží, čím jsou tyto rostliny jedinečné, jak se rozmnožují bez květů a semen a jakou roli v jejich životě hraje voda, vítr a výtrusy. Už název napovídá, že výstava je připravena tak, aby ji návštěvníci mohli poznávat více smysly. Na některé exponáty bude možné sáhnout, k dispozici bude zvukový průvodce a zájemci si budou moci zapůjčit klapky na oči a vyzkoušet si návštěvu výstavy poslepu. Výstava je určena návštěvníkům všech věkových kategorií.
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