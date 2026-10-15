RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zajímavosti

Nejnovější články

Podzimní výstavy v Botanické zahradě Praha

Říj 2615 Autor: Redakce

Až do 1.11.2026 můžete navštívit podzimní výstavy dýní: Pradávný svět a výstavu pro všechny smysly: Z mechu a kapradí, které jsou součástí Rostlinné odysey, hlavního tématu letošní sezóny Botanické zahrady Praha.

Výstava dýní a dýňových aranžmá

Pradávný svět nabídne návštěvníkům setkání s dinosaury, obřím pravěkým hmyzem, mamuty i prvními lidmi. Originální dýňová aranžmá provedou příchozí několika částmi zahrady – od lesních expozic přes Stráň až do Ornamentální zahrady. Chybět nebudou interaktivní zastavení ani barevná podzimní výzdoba, která povzbudí k objevování i fotografování. Na podobě výstavy opět spolupracují studenti České zahradnické akademie Mělník pod vedením Petry Křížové se zahradníky botanické zahrady. Právě jejich práce promění dýně a další přírodní materiály v pravěké scenérie, které bude možno obdivovat při procházce zahradou. Výstavu doplní bohatý program pro rodiny s dětmi.

Výstava pro všechny smysly

Ve výstavním sále v Ornamentální zahradě najdete Výstavu pro všechny smysly: Z mechu a kapradí. Završí letošní cestu rostlinnou evolucí a zavede návštěvníky do dávné minulosti, kdy rostliny postupně opouštěly vodní prostředí a začaly osidlovat souš. Mechy, kapradiny, plavuně a přesličky patří k rostlinám, které dokázaly přežít miliony let vývoje. Jejich dávní příbuzní byli významnou součástí prvohorní vegetace a některé druhy dorůstaly rozměrů dnešních stromů. Výstava přiblíží, čím jsou tyto rostliny jedinečné, jak se rozmnožují bez květů a semen a jakou roli v jejich životě hraje voda, vítr a výtrusy. Už název napovídá, že výstava je připravena tak, aby ji návštěvníci mohli poznávat více smysly. Na některé exponáty bude možné sáhnout, k dispozici bude zvukový průvodce a zájemci si budou moci zapůjčit klapky na oči a vyzkoušet si návštěvu výstavy poslepu. Výstava je určena návštěvníkům všech věkových kategorií.

Podobné články

borek sipek pracovna Zář 2607

Výstava Design pro Václava Havla

Po více než dvaceti letech se díky DesignBloku vrací na Pražský hrad pracovna prezidenta Václava Havla, kterou pro něj navrhl Bořek Šípek v letech 1993–1994. Její návrat je ústředním momentem […]

Čvn 2622

Jak vybrat pracovní rukavice?

Zranění rukou patří v Česku k nejčastějším pracovním úrazům – tvoří přibližně čtvrtinu všech evidovaných případů. Každá taková událost má vedle lidských dopadů i finanční rozměr – náhradu mzdy, výpadek […]

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

 
<<Říj 2026>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář