Jak zazimovat eukalyptus, aby vám vydržel do následující sezóny?

Léto je mimo jiné také časem pro pěstování okrasných rostlin a keřů, které zvelebují naše okolí. Kdo má zahradu nebo alespoň balkon, ten si určitě pro radost pořídí nejednu květinu v květináči. K oblíbeným patří i eukalyptus. Co byste s ním měli udělat před příchodem zimy?

Blahovičník v tuzemských podmínkách

Eukalyptus neboli blahovičník má domovinu až v daleké Austrálii. Při dobré péči se mu ale bude dařit i u nás, kde je pěstován jako pokojová rostlina milující slunné místo. V létě vás určitě překvapí svým rychlým a celkem bezproblémovým růstem. K životu potřebuje přibližně tolik co kaktusy vzhledem k tomu, že pochází ze subtropické oblasti.

Eukalyptus můžete i letnit na balkoně nebo terase, kde bude výraznou ozdobou díky svému vzhledu. Vlastně mu to na rozptýleném světle v truhlíku nebo květináči bude dokonce více svědčit než doma, a to zejména v období od května do konce září. To se jeho velikost až zdvojnásobí, jak bujně poroste. Pozor byste si měli dát na přímé sluneční paprsky, které eukalyptu nedělají moc dobře. Má-li rostlina nedostatek světla, projeví se to dlouhými, slabými a řídce olistěnými výhony.

Jak zazimovat eukalyptus

Jenže s příchodem podzimu a chladných dnů se jeho růst zastaví a rostlina bude vyžadovat zazimování. Spousta lidí se toho bojí, a tak eukalyptus pěstuje jen jako letničku. Je pravda, že ne všechny blahovičníky u nás pěstované zimu přežijí. Některé i uschnou. Aby se tak nestalo, měly by být uloženy do chladné a světlé místnosti s teplotou maximálně 10 až 13 °C, přičemž pod 8 °C by rozhodně nikdy neměla klesnout. Sem přemístěte eukalypty už na začátku října. V zimě se zálivka omezuje a rostlině nastává vegetační klid. Ven je možné ji dát až následující rok v květnu po Zmrzlých mužích, kdy už nehrozí mrazíky.