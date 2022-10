Halloween se blíží: Zde je 7 způsobů, jak prodloužit životnost halloweenské dýně

Jedna z našich oblíbených podzimních aktivit? Vyřezávání dýní. Dýňové lucerny jsou skvělou halloweenskou dekorací na verandu nebo terasu či jen tak do bytu. Můžete být totiž kreativní a vytvořit si z nich různé obličeje – od strašidelných přes hloupé až po dýňové verze oblíbených pohádkových postav. Největším problémem zůstává, jak udržet dýni bez plísně po celý říjen (možná i déle)? Právě na to se dnes společně podíváme.

Neodřezávejte horní část

Přestaňte – ještě neodřezávejte vršek dýně. Ačkoli se traduje, že před vydlabáním a vyřezáním dýně se v její horní části jako první vyřízne otvor, je to pravděpodobně to nejhorší, co můžete pro životnost dýně udělat: Odstranění stopky jakéhokoli ovoce nebo zeleniny zkrátí její životnost. Místo toho vyřízněte zadní část nebo dokonce spodní část dýně.

Tímto způsobem nebude případná hniloba začínat nahoře a prosakovat dolů. Vaše dýně vydrží čerstvá mnohem déle, pokud se vlhkost nemůže hromadit na spodní části a stopka zůstane neporušená.

Čištění dýně bělidlem

Ujistěte se, že jste dýni úplně vyčistili – je bez vnitřností a semínek.

Zde je návod, jak na to:

Vyřízněte velký otvor ve spodní části dýně a ujistěte se, že máte dostatek místa, abyste do ní prostrčili ruce. Pomocí naběračky na zmrzlinu nebo velké lžíce vyndejte všechny vnitřnosti a semena. Důkladně oškrábejte vnitřek a boky dýně, abyste odstranili co nejvíce vnitřností. „Jakmile je dýně vydlabaná, vyčistěte vnitřek bělidlem a vodou,“ říká Amy Changová, odbornice na úspory životního stylu ze společnosti SlickDeals.

Připravte roztok 1 polévkové lžíce bělidla na čtvrt litru vody a důkladně jím vyčistěte dýni. Bělidlo pomáhá ničit bakterie a zbavit dýni nečistot, což zabrání příliš rychlému růstu plísní. Navíc čím je dýně čistší, tím méně rychle začne hnít.

Nechte dýni úplně vyschnout

Po úplném vykuchání a vyčištění dýně bělicím roztokem ji před vyřezáváním nebo vystavením venku nechte zcela vyschnout. Pokud je dýně při vyřezávání venku ještě mokrá, je pravděpodobnější, že se na ní vytvoří plíseň.

Zde je několik tipů pro sušení dýní:

K vysušení vnitřku dýně použijte co nejlépe ručník.

Dýni nechte na chladném, dobře větraném místě.

K sušení dýně nepoužívejte fén, protože teplo urychluje proces hnití.

Dýni nepokládejte k sušení ven, protože vnější vlivy by mohly rovněž způsobit rychlejší rozklad dýně.

Použijte ventilátor nastavený na nízké otáčky, který pomůže dýni vyschnout rychleji a úplněji.

Použijte vazelínu

Po vyřezání dýně naneste vazelínu kolem vyřezaných okrajů i uvnitř, abyste ji udrželi hydratovanou. Tím zajistíte, že dýně zůstane déle čerstvá. Pokud nemáte po ruce vazelínu, můžete vždy vyzkoušet tyto další možnosti:

WD-40

rostlinný olej

olivový olej

Nebo použijte něco, co uzamkne vlhkost, např:

bezbarvý lak na nehty

bezbarvý lak ve spreji

bílé lepidlo

Vyrobte si vlastní DIY dýňový sprej

V tuto chvíli se může zdát, že vaše dýně je už dost náročná na údržbu. Klíčem k tomu, aby vaše dýně zůstala déle svěží, je však zajistit, aby zůstala hydratovaná.

Můžete si doma vyrobit sprej z mýdla, mátového oleje a vody, který vám pomůže udržet plísně na uzdě. To je vše, co budete potřebovat:

250 ml lahvičku s rozprašovačem

1 uzávěr tekutého mýdla s mátou peprnou

6 kapek mátového oleje

Máta peprná má protiplísňové vlastnosti, které pomohou udržet plísně a houby v dostatečné vzdálenosti. Tento domácí sprej použijte na vnitřek, vnějšek a zejména kolem vyřezaných okrajů dýně, abyste ji udrželi hydratovanou.

Namáčení ve studené vodě

Než dýni vystavíte, nebo až poté, co ji vystavíte a začne usychat, dopřejte jí koupel ve studené vodě. Rychlá koupel v ledové vodě může dýni vdechnout nový život, zejména pokud už začala trochu vadnout.

Zde je několik tipů na koupel dýní:

Dýni ponořte na jednu až dvě hodiny do ledové vody.

Do vody můžete přidat malé množství bělidla, které pomůže zničit začínající plíseň.

Vyjměte dýni z ledové vodní lázně.

Použijte vazelíny nebo oleje na vyřezané otvory.

Nově oživenou dýni postavte zpět na výstavu.

Nevyřezávejte dýně

Možná to zní divně, ale je to nejlepší způsob, jak zajistit, aby vaše dýně zůstala co nejčerstvější. Místo vyřezávání dýně ji můžete ještě ozdobit třpytkami, očima, přízí, stavebním papírem a dalšími předměty. Nebo můžete jednoduše pomocí fixů nakreslit na dýni obličej nebo design. S vydlabáním dýně můžete také počkat den nebo dva před Halloweenem. Takto vám dýně určitě vydrží až do svátku.

Teď, když jste se stali odborníky, můžete použít tyto tipy pro vyřezávání dýní, abyste prodloužili životnost své lucerny na letošní Halloween.