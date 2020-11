Vyrobte dětem výživu a zdravé pokrmy sami doma

Nemusíte být mistrem v kuchyni, abyste si připravili svou vlastní dětskou výživu. Samozřejmě je mnohem snazší, rychlejší a pohodlnější koupit si ji v obchodě. Kupované výživy ale během strojového zpracování ztrácejí mnoho důležitých vitamínů a živin, které vaše děti pro pevné zdraví a správný růst potřebují. Proto jsme pro vás sestavili seznam těch, které zvládnete během chvilky sami doma, jsou plné vitamínů a vašim dětem budou moc chutnat.

Avokádová dětská výživa

Avokádo je pro děti úžasně výživné a snadno stravitelné první jídlo. Zdravé tuky jsou navíc přesně tím, co vaše děťátko potřebuje.

Počet porcí: 2

Ingredience:

½ zralého avokáda

4 čajové lžičky mateřského mléka

Postup:

Půlku avokáda spolu s mateřským mlékem mixujeme v mixeru (nebo tyčovým mixérem), dokud se nevytvoří hladké pyré. Ihned podávejte.

Poznámka:

Místo mateřského mléka můžete použít umělou výživu. Pokud vaše dítě již přijímá mléčné produkty, můžete použít kravské či kozí mléko.

Zeleninovo-ovocné smoothie pro batolata

Zeleninovo-ovocný koktejl je skvělou alternativní snídaní pro batolata. Navíc jim dodá potřebné vitamíny a zasytí je.

Počet porcí: 4

Ingredience:

1 sladká brambora

1 banán

¼ šálku čistého bílého řeckého jogurtu

¼ šálku pomerančového džusu (může být i čerstvě vymačkaná šťáva)

4 jahody (nebo více, podle chuti)

Postup:

Na několika místech propíchněte sladkou bramboru vidličkou. Poté ji vložte do mikrovlnky, zapněte na nejvyšší výkon a takto ji nechte měknout v 2 minutových intervalech. Hlídejte ji a průběžně otáčejte. Než brambora změkne, bude to trvat zhruba 8-10 minut. Vyndejte bramboru z mikrovlnky a nechte vychladnout, dokud se s ní nebude moci dál pracovat. Oloupejte sladkou bramboru a v misce ji nahrubo rozmačkejte vidličkou. Odměřte 2 polévkové lžíce a vhoďte je do mixéru, přidejte banán, řecký jogurt, pomerančový džus a jahody. Mixujte do hladka.

Poznámka:

Pokud chcete, můžete použít řecký jogurt s příchutí vanilky.

Dětská jablečná výživa

Jablečné pyré je výživovou klasikou pro vaše dítě. Použijte sladší odrůdu jablek místo té, kterou běžně užíváte například do štrůdlů či koláčů (díky tomu nebudete muset přidávat cukr).

Počet porcí: 15

Ingredience:

6 jablek – oloupaných, odjádrovaných a nakrájených

Postup:

Vložte jablka do velkého kastrolu a jen lehce je podlijte vodou. Vařte na středně velkém plamenu, dokud jablka nezměknou (zhruba 15-20 minut). Opatrně vyjměte jablka z horké vody a vložte je do mixéru (můžete je nechat chvíli vychladnout, pokud chcete, než začnete mixovat), mixujte do hladkého pyré.

Poznámka:

Chcete-li pyré zmrazit na později, naplňte jím formu na ledové kostky. Nechte mrazit asi 2 hodiny, poté kostky vyjměte z nádobky a vložte je do mrazícího sáčku. Pro rozmražení vložte kostky do misky či jiné nádobky vhodné do mikrovlnky a zahřívejte po dobu 30 sekund, nebo podle potřeby. Do pyré můžete také přidat špetku skořice.

Výživa z krůtího masa

Maso z krůty je vynikajícím prvním masem pro děti. Je snadno stravitelné a navíc má tmavé maso vysoký obsah železa, které potřebuje každý z nás.

Počet porcí: 8

Ingredience:

1 krůtí stehno

Postup:

Vložte krůtí stehno do kastrolu a dolijte tolik vody, aby bylo zcela ponořené. Zakryjte, přiveďte k varu a vařte na středně velkém plamenu. Poté snižte teplotu a duste tak dlouho, dokud není maso důkladně uvařené a neodděluje se od kosti (zhruba 40 minut). Odstraňte kastrol se stále nasazenou pokličkou ze sporáku. Takto ho nechte zcela vychladnout (asi 20 minut.). Vyjměte krůtí stehno z hrnce. Vodu přeceďte přes síto, abyste se zbavili ovařené kůže a dalších nečistot. Ze stehna odstraňte kůži, natrhejte (nakrájejte) ovařené maso a vložte ho do mixéru. Přidejte trochu vody (několik polévkových lžic), kterou jste si předtím pečlivě přecedili. Mixujte dokud není krůtí maso skoro hladké. Podle potřeby můžete přidat více vody. Servírujte.

Poznámka:

V jiném kastrolu si můžete uvařit 2 až 3 brambory s několika mrkvemi. Až vychladnou, oloupejte je, z každého zvlášť vytvořte pyré (podle potřeby můžete přidat trochu krůtího vývaru, aby konzistence nebyla příliš hutná). Poté separátně zmrazte v nádobkách na ledové kostky a uchovejte na příště či servírujte čerstvé spolu s výživou z krůtího masa.

Super kaše

Pro ty nejmenší, co ještě nemají zuby a nebo několik prvních již mají, ale kousání jim ještě dělá problémy tu máme vynikající kašičku. Je velmi snadná na výrobu a chutná báječně.

Počet porcí: 2

Ingredience:

60 gramů měkkého smetanového sýra

½ šálku hroznové šťávy

1 šálek rýžové kaše (může být i mléčná)

2 polévkové lžíce mléka

Postup:

V malé misce vyšlehejte smetanový sýr do hladka. Přidejte rýžovou kaši a hroznou šťávu. Míchejte, dokud se směs nespojí a nedrží pohromadě. Nakonec opatrně přilijte mléko a opět míchejte, dokud není směs pastovitá, ale pozor, nesmí být hrudkovitá!

Italské kousací sušenky

V Itálii se tyto sušenky nazývají Ossi Dei Morti nebo také kosti mrtvých. Jsou to tvrdé sušenky, které se používají k prořezávání zoubků u dětí. Dospělí si je zase moc rádi namáčejí do kávy.

Počet porcí: 12

Ingredience:

3 vejce

2 šálky moučkového cukru (může být i krupicový)

2 šálky polohrubé mouky (pokud nemáte, může být i hladká)

1 čajová lžička kypřícího prášku do pečiva

Postup:

Ve středně velké misce vyšlehejte tyčovým mixérem (nejvyšší výkon) cukr s vejci. Mixujte 6 až 10 minut, dokud není směs hustá a „bledá“ , světlá. V jiné misce si zkombinujte mouku s práškem do pečiva a promíchejte. Postupně přisypávejte do vaječné směsi. Pokud se těsto stále lepí, přidejte více mouky. Na lehce pomoučněném prkénku či kuchyňské lince vytvořte z těsta dvě řady tak dlouhé, jako je váš pečící plech (můžou být i kratší) s průměrem asi 4 cm. Zakryjte čistou utěrkou a nechte přes noc odležet. Předehřejte troubu na 190°C. Přemístěte připravené řady těsta na lehce pomoučněnou kuchyňskou linku a poté je nakrájejte na 4 cm dlouhé kousky. Vraťte je zpět na plech. Pečte 15 až 20 minut v předehřáté troubě, dokud nemají světle hnědou barvu. Vyjměte z plechu a nechte vychladnout. Sušenky mohou být uloženy po dobu 1 měsíce ve vzduchotěsné nádobě.

Vaječná polévka

Tato vaječná polévka je vhodná pro větší děti. Je velmi snadná na přípravu. Díky vývaru a vajíčkům navíc velmi chutná a bohatá na živiny.

Porce: 2-4

Ingredience:

4 šálky vývaru (hovězí, kuřecí, zeleninový)

3 vaječné žloutky

trocha česneku a pepře (volitelné)

Postup:

Připravte si vývar – pokud možno bez soli. Pokud již nějaký máte z dřívějšího vaření a je například zmražený, rozmrazte ho a nalijte do kastrůlku, přiveďte k varu. Rozšlehejte žloutky a pomalu je přilijte do vývaru. Při přilévání žloutků míchejte a nebo šlehejte metličkou. Díky tomu budete mít pěkné malé „nitky“ žloutků. Pokud máte raději větší kusy, přilijte žloutky rychleji. Přidejte trošku česneku a pepře. Nechte vychladnout, než budete podávat svému dítěti.

Poznámka:

Pokud máte rádi v polévce česnek (nebo pepř), ale svému dítěti se ho bojíte dát, klidně ho vynechte a přidejte si ho pouze vy.