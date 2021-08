Vynikající houbové recepty, které stojí za vyzkoušení

Znáte ten pocit, kdy se už nemůžete dočkat, až začne houbařská sezóna? Pohodlně se oblečete, vezmete košík, nožík na čištění, holínky a vyrazíte směrem k oblíbenému lesu. Netrvá dlouho a kousek od vás na vás z listí hledí hnědá, dokonale zaoblená hlava hříbka, který je tak dokonalý, že vypadá až takřka uměle. Upřímně neznám nic krásnějšího, než relaxační procházku lesem a jako bonus navíc si domů odnést plný košík různorodých houbiček. Pokud to máte stejně, tak vás jistě potěší, že pro vás máme vynikající houbové recepty, které rozhodně stojí za vyzkoušení.

Nakládané lišky

Co budete potřebovat:

šťávu z 1 citronu

3 čajové lžičky nakládací soli

asi 1 kg očištěných lišek (nakrájených na menší kousky, pokud jsou moc velké)

1 2/3 šálku vinného bílého octa

1 šálek suchého bílého vína

3 stroužky česneku

2 větvičky tymiánu

2 bobkové listy

1 větvičku estragonu

3 bobule nového koření

6 bobulí černého pepře celého

Postup: Šťávu z citronu a 1 čajovou lžičku soli přidejte do velkého hrnce s vodou a přiveďte k varu. Přidejte houby, nejlépe umístěné v blanšírovacím koši (koš na vaření), a vodu přiveďte znovu k varu. Houby po chvilce vaření ihned odeberte – zmenší se asi o dvě třetiny. Přikryjte je tenkou látkou či utěrkou a nechte vychladnout. Houbovou vodu si můžete ponechat a zamrazit do vývaru či bramborové polévky. Zatímco houby chladnou, smíchejte v hrnci ocet, víno, česnek, bylinky, koření a zbývající 2 čajové lžičky soli. Hrnec zakryjte, směs přiveďte k varu a následně snižte teplotu. Směs necháme vařit (dusit) po dobu 5 minut a poté necháme vychladit. Nasypte houby do zavařovacích sklenic a bylinky nastrkejte po okrajích. Nakonec nalijte do sklenic již vychladlou směs. Nádoby skladujte nejlépe v lednici či na velmi chladných místech (sklep).

Počkejte alespoň dva až tři dny, než začnete houby konzumovat. Podávejte je jako předkrm či pochutinu. Můžete je lehce pokapat olivovým olejem nebo přidat do sendvičů. Výborně chutnají s rozpuštěným sýrem a rozpečenou bagetkou.

Hříbkové carpaccio

Co budete potřebovat:

4 čerstvé hříbky

2 polévkové lžíce olivového oleje (lisovaného za studena)

½ citronu

sůl

čerstvě namletý pepř

4 větvičky čerstvé petržele

1 polévkovou lžíci čerstvě nastrouhaného parmezánu (volitelné)

Postup: Opatrně opláchněte houby studenou vodou a poté je ihned důkladně osušte papírovými utěrkami. Nakrájejte hříbky na tenké látky a nechte je jemně vysušit na talíři. Vymačkejte šťávu z citronu do misky a postupně všlehejte olej. Míchejte tak dlouho, dokud se důkladně nespojí se šťávou. Houby jemně pokapejte tímto dresinkem a dochuťte solí a pepřem. Petržel nasekejte nahrubo a posypte jí houby. Jestliže budete chtít, houby ještě nakonec posypte čerstvě nastrouhaným parmezánem.

Plněná bedla

Co budete potřebovat:

cca 0,5 kg mladých bedel, nerozvinutých, bez „nohou“ (zhruba 12-15 hub)

1 polévkovou lžíci másla + 2 polévkové lžíce na dopečení

1 polévkovou lžíci šalotky nakrájené na menší kostičky (0,5 cm)

1 čajovou lžičku mletého česneku

1 čajovou lžičku čerstvě nasekaného tymiánu

asi 60 g kvalitní slaniny nakrájené na kostičky (0,5 cm)

¼ šálku opečené strouhanky + ½ šálku na dopečení

1 polévkovou lžíci čerstvě nasekané petrželky

¼ šálku strouhaného sýru Grana Padano či Parmigiano Reggiano

¼ šálku suchého sherry

Postup: Nakrájejte nohy bedel na kostky. V pánvi, na středním ohni, lehce opékejte slaninu tak, aby se z ní uvolnil tuk. Přidejte na kostičky nakrájené nohy bedel , česnek, tymián a šalotku a vařte ještě asi další 2 minuty. Dochuťte solí a pepřem, přilijte trošičku sherry. Vařte za občasného míchání, dokud se alkohol neodpaří, poté směs přemístěte do mísy a vmíchejte sýr, ¼ šálku opečené strouhanky a 1 lžíci změklého másla. Předehřejte troubu na 190°C. Smíchejte půl šálku opečené strouhanky spolu s petrželkou. Hlavičky bedel naplňte směsí a vložte do zapékací mísy. Vrch posypte mixem opečené strouhanky a petržele a na každý z nich přidejte trochu ze zbývajících 2 lžic másla. Houby pečte po dobu 25 minut, nebo dokud nebudou důkladně upečené. Ihned servírujte.