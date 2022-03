TOP 5 dietních předkrmů, které musíte vyzkoušet

Nyní můžete mlsat bez obav! Představíme vám předkrmy, které jsou nejen zdravé, ale přímo k nakousnutí. Pochutnáte si, a přitom dosáhnete postavy snů. Zde je 5 dietních předkrmů, kterých si můžete dopřávat kdykoliv a bez výčitek.

Avokádový hummus – 156 kalorií

Není nic snazšího, než si připravit dobrý výtečný předkrm z avokáda – avokádový humus.

Co budete potřebovat:

1 kus avokáda

1 plechovku s cizrnou

¼ hrnku olivového oleje

¼ hrnku citronové šťávy

1 stroužek česneku

sůl, pepř

vegetariánské chipsy

Postup: Avokádo jednoduše oloupejte ze slupky, vyjměte jádro a nakrájejte avokádo na kousky. Následně si otevřete plechovku s cizrnou a slijte její šťávu do misky. Pokrájejte česnek na drobné kousky. Nakrájené avokádo, česnek a cizrnovou šťávu vhoďte do kuchyňského robota. Přidejte olivový olej a citronovou šťávu. Vzniklou kaši nasypte do misky, přidejte podle chuti trochu soli a pepře. Podávejte s vegetariánskými chipsy. Přejeme vám dobrou chuť.

Křupavé kousky květáku s pikantní příchutí – 99 kalorií

Tato skvělá vegetariánská pochoutka naplní vaše chuťové pohárky blahem. Pečený květák totiž výborně zastoupí křupavé kuřecí kousky, sami uvidíte.

Co budete potřebovat:

1 kus květáku

2 lžíce olivového oleje

¼ čajové lžičky soli

2 polévkové lžíce jakékoliv pikantní omáčky

1 polévkovou lžíci rozpuštěného másla

1 polévkovou lžíci citronové šťávy

1 kus mrkve nebo celeru

Postup: Předehřejte si troubu na 220 °C a mezitím, než se trouba rozpálí na požadovanou teplotu, připravte květák. Omyjte ho a okrájejte tak, aby vám zůstaly jeho růžičky. Vhoďte jej do mísy, přidejte sůl, olej a následně po promíchání jej rozložte na plech vyložený pečicím papírem. Po dosažení požadované teploty vložte květák do trouby a pečte do změknutí, přibližně 15 minut. Jeho spodní část musí být hnědá a růžičky musí být měkké.

Během pečení v míse smíchejte pikantní omáčku s rozpuštěným máslem a citronovou šťávou. Květák vyndejte z trouby (nevypínejte pečení) a promíchejte ho se vzniklou směsí. Vraťte květák na plech a pokračujte v pečení přibližně 5 minut. Po vychladnutí servírujte buď s mrkví, celerem či samotné. Dobrou chuť.

Broskvovo – capresové špízy – 143 kalorií

Klasické caprese zajímavě oživí sladké broskve. Tato netradiční kombinace vás jistě překvapí a příjemně osvěží.

Co budete potřebovat:

1 kus zralé broskve

1 malé balení cherry rajčat

čerstvou bazalku

1 balení mini mozzarelly

cca 3 kusy špejlí

Postup: Omyjte broskev a cherry rajčátka. Broskev nakrájejte na srpečky. Následně si ustřihněte několik lístků bazalky a také je pečlivě omyjte. Vezměte si špejli a začněte napichovat jednotlivé kousky ingrediencí v následujícím pořadí: broskev, mozzarella, rajče a bazalka. Celý proces opakujte, dokud špejle nebude plná. Nechte si chutnat.

Žitný knackebrot s okurkovým dipem – 137 kalorií

Na hubnutí neexistuje snad lepší potravina, než je žitný knackebrot. Je bez tuku a je tak křupavý. Naprostá poezie je, jestliže smícháte křupavý knackebrot s okurkovým dipem. Nevěříte? Vyzkoušejte.

Co budete potřebovat:

2 polévkové lžíce bylinkové lučiny

2 knackebroty

¼ hrnku nastrouhané okurky

Postup: V misce promíchejte bylinkovou lučinu s nastrouhanou okurkou. Následně směs namažte na knackebroty. Je to snadné a neobyčejně dobré.

Tuňákový salát – 139 kalorií

Tuňákový salát si nemusíte dopřávat jen k obědu. Tento chutný předkrm je plný omega 3 mastných kyselin, které blahodárně působí na naše srdce. Můžete si jej vychutnat kdykoliv během dne.

Co budete potřebovat:

1 konzervu tuňáka

1 čajovou lžičku lehké majonézy

1 čajovou lžičku plnotučné hořčice

1 celozrnnou tmavou bagetku

Postup: V malé misce smíchejte konzervu tuňáka zbavenou šťávy či oleje, majonézu a hořčici. Vzniklou směs naneste na bagetku a nezapomeňte si svůj předkrm řádně vychutnat.

Každý z výše uvedených receptů je nízkokalorický a nutričně vyvážený, což vám usnadní dosáhnout postavy snů. Nespornou výhodou je, že se budete cítit déle sytější, a tak nebudete mít potřebu jít vyjídat ledničku nebo kupříkladu mlsat něco sladkého.