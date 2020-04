Tiramissu je doslova světovým fenoménem. Pokud ho uděláte podle základního receptu nebo dokonce s doma pečenými piškoty, nebude mít chybu. My vám ale ručíme z to, že i Tiramisu po česku je výtečným dezertem. Pokud navíc místo černé kávy a rumu na namáčení piškotu použijete silný černý nebo rooibos (červený) čaj a rumové aroma, můžete ho bez výčitek podávat také dětem. Dětské Tiramisu navíc doporučujeme místo klasického kakaa na pečení posypat grankem. Recept je na velkou misku asi 30×40 cm. Po vychlazení se nandává na talířek velkou lžící. Případně můžete dezert dělat rovnou do skleniček. Těch pak budete mít podle velikosti asi 12 kusů.

Budete potřebovat:

400 ml smetany ke šlehání (min. 33%tuku)

400 g pomazánkového máslo bez příchuti

180 g moučkového cukru

3 balíčky cukrářských piškotů

hrnek silné kávy

4 lžíce rumu

Postup:

Předem si uvaříme silnou kávu. Na hrnek 250 ml použijeme 3 lžičky instantní kávy nebo 4 vrchovaté lžičky mleté kávy (pozor bude nutné scedit lógr). Nejvhodnější je ale káva překapávaná nebo silné espresso. Kávu necháme vychladnout a přidáme rum.

Vychlazenou smetanu ušleháme téměř do tuha, přidáme cukr, pomazánkové máslo a vyšleháme do tuha. Nakonec přidáme 4 lžíce kávovo-rumové směsi. A naposledy prošleháme.

Piškoty klademe na dno uzavíratelné nádoby, polijeme kávou s rumem tak, aby byly piškoty tak z poloviny mokré. Ještě se do nich vsákne vlhkost z krému, tak aby nebyl dezert „jako houba“.

Na omočené piškoty navršíme část krému.

Následují piškoty, které opět pokapeme kávou s rumem. Poslední vrstvou je krém, který posypeme holandským kakaem.

Dezert dáme chladit minimálně na 2 hodiny a podáváme nazdobený třeba malinami.