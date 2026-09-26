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Nejlepší kefírová buchta

Zář 2626 Autor: Redakce

Krásně lesklý, extra vláčný a moc dobrý dezert vhodný právě k podzimnímu hřešení. Ocení ho děti i dospělí a vláčný zůstane i několik dní. Navíc jde o buchtu z kategorie „raz dva“. Při její přípravě rozhodně nestrávíte v kuchyni celé odpoledne. Pokud jako bonus nahoru nalijete rozpuštěnou čokoládu a posypete oříšky (kokosem, cukrovým zdobením…), povýšíte ji na extra dobrůtku hodnou i nedělní tabule.

kefirova buchta recept

Foto: Jana Šťastná, prima-receptar.cz

Na plech cca 25×35 cm bude potřebovat:

  • 250 g hladké mouky
  • 50 g polohrubé mouky
  • 200 g moučkového cukru
  • 1 lžičku jedlé sody
  • ½ lžičky prášku do perníku
  • 1 skořicový cukr (nebo větší špetku mleté skořice)
  • 3 lžíce dobrého kakaa holandského typu
  • ½ l kefíru
  • 130 g oleje (ne olivový)
  • 1 vejce

Postup:

Vymažte a vysypte vyšší plech o vhodném rozměru. Troubu předehřejte na 170 °C. V misce smíchejte všechny suché ingredience. Do šlehače pak dejte misku s tekutými ingrediencemi a opatrně nechte promíchat a po částech přisypávejte suchou směs. Vznikne tekutější, krásně voňavé těsto, které nalijte do vymazaného, vysypaného plechu. Mělo by být ve výšce cca 2 cm. Pečeme asi 30 minut. Stupeň propečení zkusíme špejlí. Buchta je skvělá jen tak, ale pokud chcete navrch čokoládu, čtěte dál.

Náš tip: jednoduchá čokoládová poleva

Na 100g mléčné čokolády budete potřebovat 100g smetany ke šlehání (min 31%). Čokoládu rozlámejte do porcelánové misky, přilijte smetanu a dejte na cca 1 minutu do mikrovlnné trouby na vyšší výkon. Horká smetana krásně čokoládu nahřeje, pak už stačí jen stěrkou pořádně rozmíchat. Čokoládu nechte trochu odstát, znovu promíchejte a ještě teplou nalijte na buchtu. Smetana čokoládu zjemní a naředí na konzistenci dokonalé čokoládové polevy. Při krájení nepraská a přitom z dezertu nestéká.

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