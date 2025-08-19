Hořčák místo hřibu? Naučte se poznat rozdíl a ušetřit si zklamání
Kdo rád chodí do lesa, ten ví, že najít pěkného hřiba smrkového je radost. Jenže… kolikrát už se vám stalo, že jste si domů donesli místo lahůdky nechtěného „kazisvěta“? Hřib žlučník totiž vypadá dost podobně, a přestože není jedovatý, jeho hořkost dokáže zkazit celý hrnec smaženice. Naštěstí existuje pár triků, jak je rozeznat i bez ochutnávání.
Hřib smrkový – oblíbenec houbařů
Hřib smrkový (Boletus edulis) patří mezi nejčastěji sbírané houby. Najdete ho hlavně pod smrky, od léta až do podzimu. Jeho hnědý klobouk bývá hladký, někdy lehce sametový. Třeň je silný, dole často ztlustlý a zdobí ho jemná síťka. Dužnina je pevná a po rozkrojení zůstává krásně bílá.
Kdo ho zná, ví, že v kuchyni se uplatní skoro všude – do polévky, omáčky, na sušení i do rizota.
Hřib žlučník – nevinně vyhlíží, ale…
Žlučník (Tylopilus felleus) se s oblíbeným hřibem plete nejčastěji. Na první pohled si řeknete: „To je přece krásný hříbek!“ Jenže ouha. Tahle houba má natolik hořkou chuť, že zničí celé jídlo. A co je nejhorší – tepelná úprava ji nezachrání. Hořkost se naopak ještě zvýrazní.
Jak je odlišit bez ochutnávání
Možná jste slyšeli radu, že stačí kousek ochutnat. Dnes už se to ale nedoporučuje – u některých druhů by to mohlo být nebezpečné. Takže raději spoléhejte na vzhled.
- Rourky pod kloboukem – u smrkového hřibu jsou bílé až lehce žluté. U žlučníku mají růžový až růžovohnědý odstín. To je velmi spolehlivé vodítko.
- Síťka na třeni – smrkový hřib má bílou až hnědavou, poměrně nenápadnou. Žlučník má síťku výrazně hnědou, ostrou a dobře viditelnou.
- Dužnina – smrkový má dužninu bílou, která barvu nemění. Žlučník může mít nádech do růžova.
- Stanoviště – oba druhy rostou často ve stejných lesích. Žlučník se ale častěji objevuje v kyselejší půdě, na pasekách a okrajích.
Nejčastější chyby houbařů
Napadlo vás někdy sbírat houby jen podle klobouku? To bývá nejčastější omyl. Klobouk totiž u obou druhů vypadá podobně – hnědý, pěkně vypadající. Rozdíly poznáte až dole u rourek nebo na třeni.
Další častý nešvar je slepá důvěra v „ochutnávací test“. Jen jeden malý žlučník v košíku stačí, aby zkazil celé jídlo. Proto se vyplatí dát si práci a houby pořádně prohlédnout.
Praktické tipy pro sběr
- Vždy otočte houbu a podívejte se na rourky. Bílé? Pravděpodobně hřib smrkový. Růžové? Raději ji nechte v lese.
- Zkontrolujte třeň. Pokud je síťka tmavá a výrazná, mějte se na pozoru.
- Nemáte jistotu? Neberte ji. Les vám nabídne spoustu dalších hub, které bezpečně poznáte.
- Houby noste v košíku, ne v igelitce. V košíku se tolik nezapaří a můžete si je cestou ještě jednou prohlédnout.
Hřib smrkový je právem považován za krále našich lesů, zatímco hřib žlučník dostal přezdívku „kazisvět“. Jedlý není, ale jedovatý také ne. Největší zbraň, kterou proti němu máte, je dobrá pozornost. Když si při sběru všimnete barvy rourek a síťky na třeni, nespletete se.
Takže příště, až se budete sklánět k pěknému hnědému klobouku, položte si otázku: „Má bílé rourky, nebo růžové?“ Odpověď vám ušetří zklamání v kuchyni.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.