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Pizza je teprve začátek: objevte další recepty z elektrické pece

Zář 2627 Autor: Komerční sdělení

Příprava některých jídel zabere klidně půl dne. Pak jsou tu ale chuťovky, které máte na stole během několika minut. S elektrickou pecí na pizzu vykouzlíte za chvilku nejen italskou klasiku, ale i další dobroty. Inspirujte se našimi recepty.

Foto: Magnific.com

Pizza do tří minut. A tím možnosti novinky od Kenwood teprve začínají

Dopřejte si pizzu kdykoliv na ni dostanete chuť. A to dokonce rychleji, než by vám ji doručil poslíček. Značka Kenwood představila novinku: elektrickou pec na pizzu My Pizzeria. Rozpálí se až na 400 °C a již za tři minuty přinese autentickou chuť Itálie přímo na váš stůl. Tím ovšem možnosti jejího využití nekončí. Připravíte v ní třeba i chačapuri nebo quesadillu.

Foto: Magnific.com

Chačapuri se sýrem a vejcem

Využijte pec na pizzu i k přípravě dalších dobrot. Upečte si gruzínskou specialitu – chačapuri. Jedná se o nadýchaný chléb s křupavými okraji, bohatou sýrovou náplní a vejcem uprostřed. Nejlépe chutná ještě horké. Zejména, když si utržené kousky těsta namáčíte přímo do rozteklého sýra a tekutého žloutku. Přípravu chačapuri zvládnete doma raz dva.

Pizza těsto:

  • 250 ml vlažné vody
  • 18 g droždí
  • 500 g hladké mouky
  • 1 lžička soli
  • 1 lžička cukru
  • 4 lžíce olivového oleje

Náplň:

  • 150 g mozzarelly
  • 100 g balkánského sýra
  • 1 vejce
  • kousek másla

Rozmíchejte droždí ve vodě s trochou cukru a mouky  nechte vzejít kvásek. Zbytek mouky, sůl a olej zpracujte s hotovým kváskem dokud nevznikne těsto. Zakryté těsto nechte hodinu odpočinout. Odpočaté těsto rozdělte na dva díly. Z těsta vytvarujte ovál. Delší okraje zarolujte směrem dovnitř, konce spojte a vytvořte tvar lodičky. Naplňte ji směsí nastrouhaných sýrů a pečte na rozpáleném kameni dozlatova. Nakonec doprostřed vyklepněte vejce a krátce dopečte tak, aby bílek zpevnil, ale žloutek zůstal tekutý. Před podáváním přidejte máslo.

Foto: Magnific.com

Quesadilla s kuřecím masem a kukuřicí

I náš další tip připravíte za pár chvil. Quesadilla vám vytrhne trn z paty, když se za dveřmi objeví nečekaná návštěva. Její náplň můžete obměňovat podle své chuti i obsahu lednice.

Budete potřebovat:

  • 2 pšeničné tortilly
  • 120 g čedaru
  • kousky grilovaného kuřecího masa
  • papriku
  • kukuřici
  • jarní cibulku

Jednu tortillu posypte polovinou sýra, přidejte maso a zeleninu a zasypte zbylým sýrem. Přiklopte druhou tortillou a pečte na nižší teplotu, dokud povrch nezezlátne a sýr se nerozteče. Hotovou quesadillu nakrájejte na trojúhelníky a podávejte ji s rajčatovou salsou nebo zakysanou smetanou.

Pizza Margherita hotová raz dva

Na závěr pro vás máme recept na klasiku všech klasik. Pizza Margherita si na žádné složitosti nepotrpí, o to víc ale záleží na kvalitních surovinách. Sáhněte po dobrých rajčatech, mozzarelle a čerstvé bazalce a nechte vysokou teplotu, ať z ingrediencí vytáhne to nejlepší. Pro těsto využijte stejné ingredience a postup jako pro chačapuri výše.

Náplň:

  • 80 g drcených rajčat
  • 100 g mozzarelly
  • olivový olej
  • bazalku

Pec na pizzu rozehřejte na maximální teplotu. Těsto vyválejte na tenkou placku, potřete rajčaty a obložte mozzarellou. Pečte ji přibližně tři minuty. Nakonec přidejte bazalku a pár kapek olivového oleje. Nejtěžší část přípravy vás čeká na samotný závěr: pokuste se odolat vůni pizzy a nechte bublající mozzarellu alespoň pár minut vychladnout předtím, než začnete ochutnávat.

Hotovou pizzu můžete podávat se sklenkou dobrého vína – k jemné mozzarelle a rajčatům se hodí například lehké červené nebo svěží bílé.

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