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Chcete novou kuchyň bez řemeslníka? Samolepicí obklady zvládnete za odpoledne

Říj 2605 Autor: Claudie Kornelová

Kuchyň bývá jednou z nejdražších částí bytu. A když se vám okoukají staré obklady za linkou, většinou to znamená jediné: sekání, prach, řemeslníci a několik dní nepohodlí. Jenže ne každý má chuť ani rozpočet pouštět se do velké rekonstrukce. Právě proto jsou čím dál populárnější samolepicí obklady. Vypadají jako klasické kachličky, ale jejich instalace je nesrovnatelně jednodušší. V mnoha případech stačí pár hodin práce a kuchyň může vypadat úplně jinak.

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Samolepící obklady jsou hezké a snadno se aplikují. Zdroj foto: Pixabay.com – HenryPhillips

Co jsou samolepicí obklady

Na první pohled připomínají klasické obkladačky nebo mozaiku. Ve skutečnosti jde ale o tenké panely nebo fólie, které mají na zadní straně lepicí vrstvu.

Prodávají se nejčastěji:

  • ve formě jednotlivých „dlaždic“,
  • nebo jako větší panely, které se lepí vedle sebe.

Povrch bývá z plastu, vinylu nebo kompozitního materiálu. Některé varianty mají i reliéf, takže vypadají téměř jako skutečné obklady.

Dá se lepit na staré kachličky?

Tohle je jedna z nejčastějších otázek. A odpověď většinou zní: ano.

Samolepicí obklady se běžně lepí přímo:

  • na staré kachličky,
  • na hladké zdi,
  • nebo na lamino desky.

Důležité je, aby byl podklad:

  • čistý,
  • suchý,
  • a odmaštěný.

Spáry mezi starými obklady by neměly být příliš hluboké, jinak by se mohly časem pod novým obkladem „prokreslit“.

Jak dlouho vydrží

Životnost záleží hlavně na kvalitě materiálu a na tom, kam obklady umístíte. V běžné kuchyni, kde nejsou vystavené přímému plameni nebo silnému žáru, vydrží několik let bez větších problémů.

Kvalitnější varianty:

  • snesou běžné mytí,
  • odolají vlhkosti,
  • a nemění barvu.

Levnější obklady mohou po čase začít odlepovat rohy nebo ztrácet vzhled, hlavně v místech s vyšší teplotou.

obklad

Kvalitnější kousky vydrží mnoho let. Zdroj foto: Pixabay.com – Lacy

Kolik stojí

Cena se liší podle materiálu a vzhledu.

Orientačně:

  • základní samolepicí obklady vyjdou zhruba na 200–400 Kč za metr čtvereční,
  • kvalitnější panely nebo designové varianty stojí kolem 500–800 Kč za metr.

I tak jde o zlomek ceny klasické rekonstrukce, kde zaplatíte nejen obklady, ale i práci řemeslníka.

Jak se lepí v praxi

Instalace je překvapivě jednoduchá.

Základní postup:

1. Podklad důkladně umyjte a odmastěte.

2. Povrch nechte úplně vyschnout.

3. Sejměte ochrannou fólii ze zadní strany obkladu.

4. Přilepte ho na místo a uhlazujte od středu ke krajům.

Většinu obkladů lze stříhat obyčejným odlamovacím nožem nebo nůžkami, takže se snadno přizpůsobí zásuvkám nebo rohům.

Dají se zase odstranit?

Ano, a to je jedna z jejich velkých výhod. Samolepicí obklady se dají většinou odstranit bez sekání a velkého nepořádku.

Postup bývá jednoduchý:

  • obklad lehce nahřejete fénem,
  • a pak ho pomalu stáhnete ze zdi.

Zbytky lepidla se dají setřít odmašťovačem nebo technickým lihem. Povrch pod nimi obvykle zůstane nepoškozený, hlavně pokud šlo o hladké kachličky.

obklad

Odstraníte je lehce fénem. Zdroj foto: Pixabay.com – Boris65

Hlavní výhody

Samolepicí obklady si lidé oblíbili hlavně kvůli jednoduchosti.

Mezi jejich největší plusy patří:

  • rychlá instalace bez řemeslníka,
  • minimum prachu a nepořádku,
  • nižší cena než klasická rekonstrukce,
  • možnost kdykoliv změnit vzhled.

Jsou ideální například:

  • do pronajatých bytů,
  • na chalupy,
  • nebo jako dočasné řešení před větší rekonstrukcí.

Na co si dát pozor

Samolepicí obklady ale nejsou úplně bez nevýhod.

Nevýhody:

  • nejsou tak odolné jako klasické kachličky,
  • nemusí dobře držet na hrubém nebo mastném podkladu,
  • levnější varianty se mohou časem odlepovat.

Také je dobré vyhnout se místům těsně za plynovým sporákem, kde je silné teplo.

Rychlá změna bez velkého zásahu

Samolepicí obklady nejsou řešením na desítky let, ale jako rychlá a levná proměna kuchyně fungují překvapivě dobře. Pokud chcete změnit vzhled prostoru bez sekání, prachu a řemeslníků, může to být ideální varianta.

Stačí pár hodin práce, trochu trpělivosti při lepení a stará kuchyň může najednou působit úplně jinak.

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