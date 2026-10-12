DesignBlok se vrátil na Pražský hrad-fotogalerie
Letos jsme se s kolegy vydali do historické Jízdárny Pražského hradu, kam nás nalákala kurátorská výstava Design pro Václava Havla. Výstava byla v těchto prostorách dechberoucí a každá jednotlivá instalace originální. Nejvíce nás ale zaujal projekt designérského dua Evy a Marcela Mochalových z Turnova (jistě je znáte jako LLEV). Jejich výstava Sfumaato Imperfectum představuje vývoj a kolekci produktů vytvořených mimo jiné z popela, recyklovaného plastu a skleněného odpadního materiálu. Mottem projektu je nový pohled na design i život v éře pravých úhlů, digitální ostrosti a diktátu bezchybnosti. Obdivovali jsme především zajímavou stoličku z plastu, kterou vyzkoušel i prezident Petr Pavel a vyrobila truhlářská dílna z Mnichova Hradiště, Eltro Šťastný.
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