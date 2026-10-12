RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Dům

Nejnovější články

DesignBlok se vrátil na Pražský hrad-fotogalerie

Říj 2612 Autor: Redakce

Letos jsme se s kolegy vydali do historické Jízdárny Pražského hradu, kam nás nalákala kurátorská výstava Design pro Václava Havla. Výstava byla v těchto prostorách dechberoucí a každá jednotlivá instalace originální. Nejvíce nás ale zaujal projekt designérského dua Evy a Marcela Mochalových z Turnova (jistě je znáte jako LLEV). Jejich výstava Sfumaato Imperfectum představuje vývoj a kolekci produktů vytvořených mimo jiné z popela, recyklovaného plastu a skleněného odpadního materiálu. Mottem projektu je nový pohled na design i život v éře pravých úhlů, digitální ostrosti a diktátu bezchybnosti. Obdivovali jsme především zajímavou stoličku z plastu, kterou vyzkoušel i prezident Petr Pavel a vyrobila truhlářská dílna z Mnichova Hradiště, Eltro Šťastný.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Říj 2026>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář