Těstoviny v hlavní roli – vyzkoušejte tyto jednoduché a zdravé recepty!

Jsou velmi snadné, ale přesto chutné. Jsou většinou vegetariánské a finančně nenáročné. Úžasné recepty s těstovinami, které vyžadují jednoduché ingredience, jako je olivový olej, čerstvá nebo konzervovaná rajčata, sýr, bylinky či česnek. Vždycky česnek! Tyto snadné recepty na těstoviny mají vše: chuť, pohodlí a jednoduchost. Vyzkoušejte nějaký i vy!

Špagety s česnekem a olivovým olejem (Aglio e olio)

Aglio e olio je jeden z nejlepších základních receptů na těstoviny vůbec! Je to jednoduchý, ale přesto chutný italský pokrm z těstovin, k jehož přípravě je zapotřebí olivový olej, česnek a chilli vločky. Jednoduchost je nejlepší.

Co budete potřebovat:

450 gramů špaget nebo jiných dlouhých těstovin

1/2 šálku (120 ml) extra panenského olivového oleje

4-5 stroužků česneku nakrájených na jemné plátky

1 čajová lžička sušených chilli vloček nebo podle chuti (nebo 3 čerstvé chilli papričky)

1/4 šálku čerstvé petrželky, nahrubo nasekané

1/4 šálku strouhaného parmezánu a další na podávání (nepovinné)

sůl, podle chuti

Postup: Přiveďte hrnec s osolenou vodou k varu a přidejte špagety. Vařte, dokud nejsou al dente: špagety jsou měkké, ale stále trochu tuhé. Zatímco se špagety vaří, připravte omáčku: Pokud nepoužíváte sušené chilli vločky, odstraňte z chilli semínka a nakrájejte je nadrobno. Stroužky česneku oloupejte a nakrájejte nadrobno. Na pánvi mírně rozehřejte olivový olej. Přidejte česnek a chilli a několik minut opatrně vařte, nebo dokud česnek nezíská světle zlatavou barvu, což je dostatečná doba na to, aby se do oleje dostalo aroma (dávejte pozor, aby se nepřipálilo!). Vmíchejte nasekanou petrželku. Špagety slijte ještě „al dente“, 1/2 šálku vody z vaření si nechte stranou. Přidejte špagety na pánev, dobře promíchejte, aby se obalily olejem, přidejte trochu škrobové vody z vaření, tolik, kolik je potřeba, aby byly těstoviny vlhké a šťavnaté. Vařte na středním ohni 30 sekund, několikrát promíchejte. Špagety posypte navíc nasekanou petrželkou a strouhaným parmazánem, pokud je nemáte veganské. Dobrou chuť!

10 – minutové těstoviny se smetanovým sýrem

Smíchejte olivový olej s česnekem, smetanový sýr, parmazán a čerstvě mletý pepř a proměňte obyčejné špagety v něco lahodného. Dobré věci nejsou o nic složitější než tento skvělý recept!

Co budete potřebovat:

225 gramů těstovin (špagety, penne, fusilli…)

3/4 šálku (160 g) smetanového sýra*

1/4 šálku (30 gramů) strouhaného parmazánu a další na podávání

1 polévková lžíce olivového oleje, plus další na podávání

1-2 stroužky česneku, mleté nebo prolisované

1/2 šálku (120 ml) vody na vaření, případně další množství

sůl a pepř podle chuti

1/4-1/2 čajové lžičky chilli vloček nebo podle chuti (nepovinné)

Postup: Ve velkém hrnci s vroucí osolenou vodou uvařte těstoviny podle návodu na obalu, dokud nejsou al dente. Těsně před sceděním si odlijte šálek škrobové vody z těstovin a dejte na stranu. Mezitím ve velké pánvi rozehřejte 1 PL olivového oleje a 2-3 minuty na něm jemně osmahněte česnek (a podle chuti přidejte špetku chilli vloček). Používejte mírný plamen, nenechte česnek připálit. Poté vmíchejte smetanový sýr a asi 1/2 šálku škrobové vody na těstoviny. Míchejte, aby se olej, smetanový sýr a voda spojily a vytvořily pěknou krémovou emulzi. Přidejte parmezán a dobře promíchejte. Vaše omáčka na těstoviny je připravena. Slijte vodu a přidejte těstoviny na pánev. Dobře promíchejte, aby se těstoviny rovnoměrně obalily v omáčce, a podle potřeby přidejte další vodu, aby byla konzistence hladká a krémová. Ihned podávejte s kapkou dobrého olivového oleje nebo extra panenského olivového oleje, čerstvě nastrouhaným parmazánem a čerstvě mletým černým pepřem (pokud nepoužíváte chilli vločky). Dobrou chuť!

Krémové těstoviny se špenátem

Toto je další skvělý recept na rychlé těstoviny plné špenátu, které jsou snadné a hotové za méně než 15 minut. Víkendové jídlo, které si zamiluje celá rodina

Co budete potřebovat:

225 gramů těstovin

1 polévková lžíce olivového oleje nebo extra panenského olivového oleje, plus další na podávání

2-3 stroužky česneku, jemně nakrájené nebo mleté

250 g baby špenátu, omytého

¼ čajové lžičky jemné soli plus další podle chuti

140 gramů smetanového sýra

30 gramů čerstvě nastrouhaného parmezánu, plus další na podávání

¼ čajové lžičky mletého muškátového oříšku nebo ⅓ čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku nebo podle chuti

Postup: Těstoviny uvařte al dente podle návodu na obalu. Před sceděním si vyhraďte alespoň 1/2 šálku vody na vaření těstovin a dejte ji stranou. Mezitím rozehřejte olivový olej na velké pánvi na středním plameni. Přidejte česnek a smažte ho asi 1 až 2 minuty, dokud se nerozvoní (dbejte na to, abyste ho nepřipálili). Přidejte část špenátu a osolte. Míchejte, dokud nezvadne, a přidávejte po hrstech špenát. Když je špenát povadlý, ale stále jasně zelený, vmíchejte smetanový sýr a 1/3 šálku vody z vaření těstovin (nepřidávejte hned všechnu rezervovanou vodu, ale zbytek si schovejte pro případ, že byste potřebovali omáčku zředit, až budete do pánve přidávat těstoviny). Poté do omáčky přidejte nastrouhaný parmezán a muškátový oříšek a pořádně promíchejte. Omáčka bude hotová za pár minut. Těstoviny slijte, přidejte do pánve a promíchejte. Ihned podávejte ¼ s kapkou extra panenského olivového oleje, černým pepřem a čerstvě nastrouhaným parmazánem. Vychutnejte si.

Těstovinový salát s cherry rajčaty

Pokud hledáte rychlé a snadné recepty na těstovinový salát s několika málo ingrediencemi, tohle je ten pravý! Šťavnatý těstovinový salát plný chuti připravený z rajčat, česneku, bazalky a olivového oleje. Jednoduchý a tak dobrý.

Co budete potřebovat:

2 šálky (300 gramů) zralých cherry rajčat nakrájených na čtvrtky

1/2 libry (220 gramů) krátkých těstovin (fusilli, orecchiette, penne…)

4 polévkové lžíce (60 ml) extra panenského olivového oleje, případně další na zakápnutí

2 stroužky česneku, prolisované nebo mleté

10 čerstvých bazalkových listů, rozdrobených

jemná sůl a pepř podle chuti

Postup: Těstoviny uvařte ve vroucí osolené vodě do al dente. Mezitím nakrájejte cherry rajčátka na čtvrtky a přidejte je do velké servírovací mísy. Do mísy přidejte extra panenský olivový olej, česnek a bazalku. Dochuťte velkým množstvím soli a čerstvě mletého pepře a dobře promíchejte. Těstoviny nechte okapat, poté je propláchněte pod studenou vodou a znovu nechte okapat. Teplotu chcete snížit a těstoviny obléknout až studené. Těstoviny přidejte k ostatním ingrediencím a důkladně promíchejte, před podáváním ochutnejte a znovu dochuťte. Také je můžete podávat s kapkou extra panenského olivového oleje, čerstvě mletým pepřem a lístky bazalky. Dobrou chuť!