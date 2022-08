Těchto 11 věcí nedělejte, pokud si nechcete zničit nádobí!

Při přípravě domácího jídla se většina lidí nad svým nádobím nezamýšlí, přestože správné používání a čištění těchto odolných pomůcek by mělo být součástí každé rutiny při přípravě jídla. Kvalitní nádobí je investice, která při správné péči a zacházení může vydržet celý život. Neohrožujte životnost svých hrnců, pánví a dalšího kuchyňského náčiní! Vyhněte se těmto 11 zásadám, které vám zaručí, že vám nádobí vydrží co nejdéle.

Lití studené vody do horkých hrnců a pánví

Nikdy neponořujte horkou pánev do studené vody, protože teplotní šok způsobený rozdílem teplot může způsobit její zkroucení nebo popraskání. To by mohlo způsobit, že se dno pánve na hořáku začne nejistě kývat, což by mohlo vést k nebezpečným situacím při vaření. Deformace může také způsobit odlupování nepřilnavého povlaku, které vám následně může skončit ve vašem pokrmu.

Přehřátí nepřilnavých pánví

U nepřilnavého nebo keramického nádobí používejte pouze nízký a střední stupeň ohřevu, protože vysoké teploty časem způsobí poškození nepřilnavého povlaku. Nepřilnavé pánve vystavené vysokým teplotám také uvolňují škodlivé výpary, které mohou otrávit ptáky a u lidí vyvolat příznaky podobné chřipce, což je nemoc známá jako „teflonová chřipka“.

Namáčení litinového a dřevěného nádobí

Obvykle se pro uvolnění částeček jídla ulpělých na hrncích a pánvích doporučuje „nechat je odmočit“. Některé typy nádobí, včetně litinových pánví, dřevěného náčiní a prkének na krájení a nožů s dřevěnou rukojetí, by však neměly být vystaveny dlouhé lázni ve dřezu nebo myčce nádobí. Nadměrné množství vody může způsobit, že dřevo nabobtná a rozštípne se.

Mazání nepřilnavých pánví sprejem na vaření

Sprej na vaření je sice užitečné mít po ruce, ale při jeho použití na nepřilnavém nádobí a silikonovém nádobí se na stěnách pánve vytvoří lepkavá vrstva. Jakmile se tento nános nahromadí, jediným způsobem, jak ho odstranit, je použít extrémně horkou vodu, prostředek na nádobí; abrazivní drátěnky nebo houbičky. Právě ty ale zničí nepřilnavé vlastnosti povlaku a způsobí jeho odlupování. Alternativou ke spreji na vaření je mazání nepřilnavých pánví a silikonových pečicích plechů máslem.

Použití kamenných a skleněných krájecích desek

Skleněná, žulová a mramorová krájecí prkénka vypadají efektně a profesionálně, ale mohou zničit vaše kuchyňské nože tím, že obrousí ostří. Bohužel, jakmile se ostří otupí, většina lidí se musí obrátit na profesionála, aby je znovu nabrousil. Používejte raději plastová nebo dřevěná krájecí prkénka, abyste udrželi své nože ve špičkové kondici.

Vaření kyselých potravin v reaktivních hrncích

Nikdy nevařte hrnec chilli nebo nevařte omáčku na těstoviny na víně v litinové nebo hliníkové pánvi. Kyselina bude reagovat s kovem a vyluhovat se do jídla, čímž ztratí chuť a může způsobit zdravotní problémy. Pokud plánujete vařit cokoli kyselého déle než několik minut, zvolte keramickou, smaltovanou nebo jinou podobně nereaktivní pánev. Špatné zacházení s nepřilnavými pánvemi

Ostré a abrazivní materiály by se neměly dostávat do nepřilnavého, keramického a smaltovaného nádobí. Tvrdé drátěnky a ocelová vlna, stejně jako ostré kovové kuchyňské náčiní by mohly poškrábat a poškodit povrch. Pro použití na jakémkoli nepřilnavém povrchu je vždy lepší spolehnout se na dřevěné, plastové nebo silikonové nádobí. Pokud se na vnější straně pánve objeví důlky a začne se loupat, vyhoďte ji a pořiďte si novou – rozhodně nechcete, aby se v jídle objevily kousky nepřilnavého povrchu!

Nesprávné čištění litiny

Litinovou pánev vždy čistěte vodou namísto prostředku na nádobí. Prostředek je určen k odstraňování oleje, a proto může z pánve odstranit i potřebné koření. Tento problém lze naštěstí snadno vyřešit – stačí pánev znovu ochutit nanesením tenké vrstvy rostlinného oleje na celý povrch, zevnitř i zvenku, a vložením do trouby vyhřáté na 350 stupňů asi na hodinu dnem vzhůru. Nechte zcela vychladnout.

Špatné skladovací návyky

Kuchyňské nádobí, nože a další náčiní se mohou snadno poškodit škrábáním, chrastěním nebo kutálením o sebe. Abyste předešli nehodám při skladování, položte mezi každou pánev ve skříni několik vrstev papírových utěrek nebo náhradní kuchyňskou utěrku. Blok na nože na pracovní desce, magnetická lišta nebo organizér na nože v zásuvce jsou skvělou investicí, která ochrání vaše nože před promáčknutím, pořezáním a vrypy. Dřevěné lžíce a další náčiní je nejlepší skladovat ve svislé poloze v nádobě na pracovní desce s dostatečnou cirkulací vzduchu.

Ponechávání nádobí a náčiní na nebezpečných místech

Vždy si dobře rozmyslete, kam nádobí umístíte. Nechat rukojeť hrnce, pánve nebo nože viset přes okraj linky nebo sporáku je recept na katastrofu. Pokud se zaneprázdněný kuchař otře o rukojeť hrnce nebo malé dítě sáhne po noži, budete mít přinejmenším nepořádek, který budete muset uklízet – a v neposlední řadě se můžete nakonec ještě potýkat s rozbitím nebo nepříjemným zraněním.

Spoléhat se ve všem na myčku nádobí

Opakované vystavení vysokému teplu v myčce nádobí poškozuje nebo přímo ničí dlouhý seznam věcí, včetně litinového nádobí, nádobí s nepřilnavým povrchem a nádobí na pečení, všeho hliníkového, pánví na jedno použití, dobrých nožů, dřevěného náčiní a prkének na krájení, měděné hrnce a náčiní, měkké plasty pro skladování potravin, pozlacené nebo postříbřené nádobí, izolované cestovní hrnky nebo nápoje, křišťál, starožitný nebo ručně malovaný porcelán, keramika, kamenina, nože s dutou rukojetí, nádobí se smaltovaným povrchem, mléčné sklo a cín. Nádobí, sklenice a náčiní pro každodenní použití nechte v myčce a vše ostatní myjte ručně.