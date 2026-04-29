Čarodějnice na pálení snadno a rychle: Stačí staré oblečení a pár klacků

Dub 2630 Autor: Claudie Kornelová

Když se blíží konec dubna, na vesnicích i ve městech se začnou chystat hranice a lidé pomalu přemýšlejí, kde se letos budou pálit čarodějnice. Pro děti je to většinou velká událost – oheň, buřty a samozřejmě čarodějnice, která skončí na vrcholu hranice.

Vytvořte si hezkou postavu čarodějnice. Zdroj foto: Pixabay.com – Nina

Dobrá zpráva je, že vyrobit ji není vůbec složité. Ve skutečnosti stačí pár starých věcí ze skříně, trochu fantazie a během chvíle máte figurínu, která splní svůj účel. A často je to docela zábava, hlavně když se do výroby zapojí děti.

Co budete potřebovat

Nejjednodušší čarodějnice se vyrábí ze starého oblečení a několika klacků. Není potřeba nic speciálního kupovat.

Obvykle se hodí:

  • stará košile, svetr nebo bunda
  • kalhoty nebo sukně
  • sláma, seno nebo staré noviny na vycpání
  • provázek nebo drát
  • dva pevnější klacky
  • šátek nebo starý klobouk
  • koště

Většinu těchto věcí má doma skoro každý.

Nejprve si udělejte kostru

Základem celé čarodějnice je jednoduchá kostra. Vezměte jeden delší klacek, který bude tvořit tělo. Druhý přivažte napříč – vznikne tak něco jako ramena.

Klacky stačí pevně svázat provázkem. Není potřeba, aby konstrukce byla dokonalá, důležité je hlavně to, aby držela pohromadě.

Někdo přidává i kratší klacky na nohy, ale u čarodějnice na hranici to většinou není nutné.

Oblékněte čarodějnici

Jakmile máte kostru hotovou, můžete začít figurínu oblékat. Na horní část navlékněte starou košili nebo svetr. Rukávy je dobré vyplnit slámou nebo zmačkaným papírem, aby postava dostala trochu tvar.

Stejně tak vyplňte i tělo. Stačí opravdu jen trochu materiálu – není potřeba ho tam dávat moc.

Na spodní část můžete navléknout kalhoty nebo sukni. Pokud kalhoty nemáte, poslouží i větší kus látky, který kolem těla jednoduše uvážete.

Jak udělat hlavu

Hlavu můžete vyrobit velmi jednoduše z kusu látky nebo starého pytle. Do látky dejte slámu, papír nebo třeba staré noviny a vytvořte kulatý tvar.

Potom látku stáhněte provázkem, aby držela pohromadě.

Na hlavu můžete fixou nebo barvou nakreslit obličej. Stačí dvě oči, nos a velká pusa. Spousta lidí přidává i typickou čarodějnickou bradavici, aby byla figurína trochu strašidelnější.

Hotovou hlavu pak připevněte na horní část kostry.

Přidejte pár detailů

Aby čarodějnice nevypadala jen jako obyčejná figurína, stačí pár drobností.

Často se používá:

  • starý šátek na hlavu
  • čarodějnický klobouk
  • „vlasy“ ze slámy
  • koště přivázané k ruce

Právě tyhle detaily většinou baví děti nejvíc. Každý si totiž může čarodějnici trochu upravit podle své představy.

Kam čarodějnici dát

Hotovou čarodějnici je potřeba připevnit na hranici nebo na tyč, aby nespadla. Většinou se umisťuje nahoru, kde je dobře vidět.

Je ale dobré myslet na jednu věc – materiály by měly být co nejjednodušší a přírodní. Plastové věci nebo syntetické látky se na pálení nehodí.

Malá práce, velká tradice

Výroba čarodějnice je vlastně jednoduchá věc, ale má svoje kouzlo. Nejde jen o to, že skončí na hranici. Často je to chvíle, kdy se lidé sejdou, děti pomáhají a vznikne něco společně.

A i když je čarodějnice někdy trochu křivá nebo legrační, vůbec to nevadí. Právě naopak – čím je originálnější, tím víc se o ní pak u ohně mluví.

Možná právě proto se tahle tradice drží už tolik let. Stačí pár klacků, staré oblečení a trochu fantazie – a čarodějnice je na světě.

