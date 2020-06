Sazenice rajčat nejsou v dobré kondici? Důvodů může být hned několik

Rajčata pěstuje snad každý zahrádkář. Dokonce se do jejich pěstování pouštíme i na balkonech a terasách. Jde to jednoduše a s velkými výnosy. Celé léto nemusíte rajčata vůbec kupovat. Rajčata však na pěstování nejsou zrovna nejjednodušší rostliny. To proto, že trpí dost závažnými nemocemi, které nám umí úrodu zcela znehodnotit. Bojíte se, že i vaše rajčata některou z nemocí chytla, protože se jim kroutí listy? Podívejte se, co může být příčinou.

Nejoblíbenější odrůdy rajčat

Odrůd rajčat je obrovské množství. Těžko poradit nejlepší, protože co člověk, to jiné preference. Dobré si je uvědomit, že dnes už nepěstujeme jenom rajčata tyčková, ale vracíme se i ke keříkovým odrůdám, třeba v podobě tzv. divokých rajčat. Oblíbené jsou truhlíkové odrůdy vhodné zejména za okna a na balkóny, ale i truhlíkové převislé odrůdy, které umí nabídnout skutečně velké výnosy. Tradičně oblíbenými odrůdami jsou Pedro F1, Start F1, Uragan F1, z maloplodých pak rajče hruškové (červené i žluté), z truhlíkových Aztek a Vilma, a z truhlíkových převislých Tumbling Tom Red a Thumbling Tom Yellow. Truhlíkové a převislé jsou obvykle typu „cherry“, tedy maloplodá rajčátka.

Jak na pěstování rajčat?

Pro rajčata se hodí běžný zahradní substrát. Jde o rostliny náročné na dobré vyhnojení půdy. A tak se doporučuje k substrátu přidat ještě 1/3 objemu kvalitního vyzrálého kompostu. Stejný substrát mimochodem využijte i pro papriky, okurky a další zahradní zeleninu.

Rajčata potřebují pravidelné hnojení. To se obvykle doporučuje v poměru NPK 12-7-24 + 7 CaO + 2 MgO. Vidíte, že rajčata uvítají hnojení vápníkem navíc, takže takto lze již předem předpřipravit záhon na výsadbu rajčat a současně vápníkem přihnojovat navíc i během sezóny.

Na zálivku jsou rajčata náročná, ale nesmí se to s ní přehánět. Pokud nepoužíváte kapkovou závlahu, je lepší zalévat méně často a přitom vydatně. Vyhýbat bychom se měli zálivce na list, která podporuje plíseň rajčatovou, tradiční onemocnění rajčat. I proto se doporučuje rajčata pěstovat ve skleníku, nebo pod zastřešením. Rosa i déšť ulpívající na listech jsou stimulem pro start tohoto onemocnění, které umí zlikvidovat celou rostlinu i kompletně úrodu.

Nemoci a škůdci rajčat

Nejznámějšími nemocemi rajčat jsou plíseň na listech a plíseň na plodech rajčat, dále suchá hniloba konců plodů (abiotická porucha způsobená nedostatkem vápníku), čerň rajčatová či septorióza rajčat. Plíseň na rajčatech je nejčastější z těchto nemocí. Účinným postřikem proti ní je Kuprikol 50. Ten řeší rovněž čerň rajčat a septoriózu.

Významnou nemocí rajčat je též Potato stolbur phytoplasma, známá i jako stolbur. Objevuje se zejména v teplých oblastech do 400 m n. m. a napadá rovněž brambory, papriku a celer. Obecně ale škodí až u 45 druhů z čeledi lilkovitých. Napadá i plevele, například jetel nebo svlačec rolní. Právě on často tuto nemoc přechovává a přenáší ji opětovně na rajčata.

Rajčata napadená touto fytoplazmou chřadnou. Zkracují se internodia, potlačen je růst vegetačního vrcholu, výhony vyrůstají z úžlabí a rostlina má metlovitý vzhled. Listy se stáčejí nahoru podél střední žilky. Květy mění barvu na zelenou až fialovou, mohou být sterilní. Úroda se silně redukuje. Potato stolbur phytoplasma je patogen, který je nutné likvidovat s celou rostlinou a jeho výskyt je zapotřebí hlásit Státní rostlinolékařské správě. Postřik proti tomuto patogenu neexistuje. Pomáhají postřiky proti přenašečům – tedy proti savým a žravým škůdcům. Téže je zapotřebí odstraňovat již zmíněný svlačec rolní.

Rajčata napadají i škůdci. Jde především o mšice, molice, třásněnky a svilušky. Na ochranu se používají postřiky proti savým a žravým škůdcům. Například Mospilan 20 SP. Na svilušky pak Vertimec 1,8 EC.

Kroucení listů u rajčat

A proč se tedy u rajčat kroutí listy? V první řadě pozor! U některých odrůd je to přímo vzhled jejich listů. Listy se však nejčastěji rolují při nedostatku vody, přebytku živin v půdě (např. dusíku) a při poklesu teploty. Kroucení listů však může způsobit i opak – přemokření či nedostatek živin (draslíku, hořčíku, hořčíku). Listy se kroutí i při vysoké teplotě. Též při nedostatečném odstraňování bočných výhonů (pozdní vylamování z pazuch způsobuje nerovnováhu mezi kořenovým systémem a celkovou velikostí rostliny). Listy se kroutí i z důvodu výskytu savých škůdců (především mšic). Též jej způsobují nemoci – například nebezpečný virus tabákové mozaiky.

Proč pěstovat rajčata, když je s nimi tolik starosti?