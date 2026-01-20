RSS Facebook Twitter

Zahrada v zimě neodpočívá. Neviditelné plísně ji napadají dál

Led 2620 Autor: Claudie Kornelová

Zima v zahradě působí klidně. Všechno spí, nic nekvete, tráva neroste a člověk má pocit, že teď má konečně několik měsíců pokoj od škůdců a chorob. Jenže právě v tomhle tichu se odehrává víc, než je na první pohled vidět. Zahrada sice odpočívá, ale zimní plísně rozhodně ne.

hlína

Zimních plísní je mnoho, pojďme se společně podívat na to, která je která. Zdroj foto: Pixabay.com – Jonnie12

Zní to trochu nespravedlivě: rostliny spí, ale plísně mají nejlepší čas. A protože mnoho z nich působí pomalu a nenápadně, člověk to často zjistí až na jaře, když něco nevypadá tak, jak by mělo. Tady vám řekneme, co se na zahradě v zimě děje „pod povrchem“ — doslova — a jak těmhle neviditelným škůdcům můžete zabránit.

Proč právě zima plísním vyhovuje

U plísní se často říká, že milují teplo a vlhko. To je pravda jen napůl. Spousta zahradních plísní má ráda vlhkost, nikoliv teplo. A v zimě je půda nasáklá vodou, neproudí vzduch, všechno se drží při zemi. To je pro některé druhy ideální.

Co se v zimě obvykle děje:

  • zem je dlouhodobě vlhká,
  • chlad zpomaluje rozklad rostlinných zbytků,
  • rostliny mají oslabené pletivo,
  • slunce je málo,
  • půda je udusaná a špatně provzdušněná.

Plísně se tak mohou šířit pomalu, ale jistě — a jakmile se oteplí, projeví se škody.

Sněžná plíseň: nejznámější zimní ničitel trávníků

Kdo má trávník, ten to možná už zažil. Na jaře se objeví šedé nebo narůžovělé mapy, tráva je slehlá a rozpadá se mezi prsty. To je typická sněžná plíseň.

Vzniká hlavně tehdy, když:

  • tráva šla do zimy přerostlá,
  • bylo hodně vlhko před prvními mrazy,
  • dlouho ležel sníh,
  • nebo sníh napadal na nezamrzlou zem.

Nebezpečí je právě v tom, že se plíseň tvoří pod sněhem, kde o ní nemáte ani tušení.

Co pomáhá: Na podzim trávu nesekat příliš vysoko, pravidelně vyhrabávat, nepřehnojit dusíkem. A na jaře co nejdřív po roztání sněhu trávník provzdušnit a vyčesat.

Plísně na kořenech: tichý zimní zabiják ovocných stromů

U stromů je zima někdy zrádnější než léto. Plísně jako Phytophthora a různé druhy hnilob napadají kořenový systém, když je dlouhodobě mokro a půda nestíhá dýchat.

Problém je, že to člověk nevidí. V zimě listy nejsou, větve nevypadají nemocně. Ale kořeny můžou být v ohrožení, pokud:

  • strom stojí v těžší, neodvodněné půdě,
  • kolem kmene zůstaly nahrnuté zbytky mulče,
  • spadané listí tvoří u paty kmene „vlhký límec“,
  • půda zůstává dlouho přemokřená.

Na jaře se pak objeví:

  • zpomalené rašení,
  • slabé výhony,
  • žloutnutí listů,
  • nebo dokonce úhyn celého stromu.

Jak tomu předejít: Na podzim zkontrolovat drenážní poměry, odhrnout mulč od kmene a u mladých stromků zlepšit propustnost půdy (písek, kompost, štěrk).

plíseň

Už jste slyšeli o plísni na kořenech? Ta může být jak na ovocných stromech, tak rostlinách. Zdroj foto: Pixabay.com – BobNewton

Šedé plísně na trvalkách a keřích

Možná si říkáte, že trvalky v zimě stejně odumírají, tak co na nich může být. Jenže spousta plísní se usazuje právě na odumřelých částech rostlin a čeká, až přijde jaro, aby napadla nové výhony.

Nejčastější viník: Botrytis cinerea (šedá plíseň).

V zimě se drží na:

  • odkvetlých květech,
  • spodních částech stonků,
  • špatně proudícím vzduchu u země,
  • vlhké vrstvě listí, kterou tam necháme „na jaro“.

A pak už jen čeká na první oteplení.

Co pomáhá: Staré části rostlin před zimou odstranit a nepřehánět mulčování u země — někdy je míň víc.

Plísně v záhonech se zeleninou — ano, i po sezóně

Možná známý scénář: na jaře zasadíte zeleninu, ale některé sazenice začínají vadnout už první týden. Na vině jsou často zimní půdní plísně, které v chladných měsících kolonizovaly horní vrstvu zeminy.

Patří sem:

  • padání klíčních rostlin,
  • půdní hniloby,
  • plíseň okurková a cibulová v klidovém stádiu.

Pokud záhon zůstane přes zimu:

  • neotočený,
  • těžký a mokrý,
  • s nánosem starých rostlin,
  • bez provzdušnění,

plísně mají volnou cestu k jarnímu útoku.

Prevence: Na podzim zbytky rostlin pryč, záhon jemně prokypřit, přidat kompost a případně zakrýt chvojím, aby měl mírnou ochranu, ale zároveň dýchal.

Jak zahradu ochránit před zimními plísněmi?

Není to o chemii ani o extrémním úklidu. Spíš o pár základních zásadách:

– Provzdušnění půdy

Plísně milují stojatou vodu. Jakmile půda dýchá, mají mnohem menší šanci.

– Uklidit rostlinné zbytky před zimou

Stará nať a listy jsou zimní hotel pro plísně.

– Žádné kopečky mulče přímo u kmene

Mulč má být kolem stromů, ne na nich.

– Pozor na přehnojování dusíkem před zimou

Měkké, přehnojené pletivo je plísní ráj.

– Když dlouho leží sníh, nešlapat po trávníku

Sešlapaná místa = ideální místo pro sněžnou plíseň.

půda

Půdu pravidelně provzdušňujte. Zdroj foto: Pixabay.com – MandyG

Zahrada v zimě spí. Ale ne všechny její problémy spí s ní

To je na plísních nejzrádnější. Pracují tiše, pomalu, bez toho, aby o sobě daly vědět. A pak na jaře člověk přemýšlí, co se vlastně stalo. Dobrá zpráva je, že většině zimních plísní se dá předejít docela jednoduše — trochu lepší cirkulací vzduchu, odklizením zbytků rostlin a udržením půdy v kondici.

A když se o zahradu postaráme ještě před prvními mrazy, vrátí nám to na jaře zdravými výhony, svěží trávou a spoustou nového růstu.

