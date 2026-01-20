Zahrada v zimě neodpočívá. Neviditelné plísně ji napadají dál
Zima v zahradě působí klidně. Všechno spí, nic nekvete, tráva neroste a člověk má pocit, že teď má konečně několik měsíců pokoj od škůdců a chorob. Jenže právě v tomhle tichu se odehrává víc, než je na první pohled vidět. Zahrada sice odpočívá, ale zimní plísně rozhodně ne.
Zní to trochu nespravedlivě: rostliny spí, ale plísně mají nejlepší čas. A protože mnoho z nich působí pomalu a nenápadně, člověk to často zjistí až na jaře, když něco nevypadá tak, jak by mělo. Tady vám řekneme, co se na zahradě v zimě děje „pod povrchem“ — doslova — a jak těmhle neviditelným škůdcům můžete zabránit.
Proč právě zima plísním vyhovuje
U plísní se často říká, že milují teplo a vlhko. To je pravda jen napůl. Spousta zahradních plísní má ráda vlhkost, nikoliv teplo. A v zimě je půda nasáklá vodou, neproudí vzduch, všechno se drží při zemi. To je pro některé druhy ideální.
Co se v zimě obvykle děje:
- zem je dlouhodobě vlhká,
- chlad zpomaluje rozklad rostlinných zbytků,
- rostliny mají oslabené pletivo,
- slunce je málo,
- půda je udusaná a špatně provzdušněná.
Plísně se tak mohou šířit pomalu, ale jistě — a jakmile se oteplí, projeví se škody.
Sněžná plíseň: nejznámější zimní ničitel trávníků
Kdo má trávník, ten to možná už zažil. Na jaře se objeví šedé nebo narůžovělé mapy, tráva je slehlá a rozpadá se mezi prsty. To je typická sněžná plíseň.
Vzniká hlavně tehdy, když:
- tráva šla do zimy přerostlá,
- bylo hodně vlhko před prvními mrazy,
- dlouho ležel sníh,
- nebo sníh napadal na nezamrzlou zem.
Nebezpečí je právě v tom, že se plíseň tvoří pod sněhem, kde o ní nemáte ani tušení.
Co pomáhá: Na podzim trávu nesekat příliš vysoko, pravidelně vyhrabávat, nepřehnojit dusíkem. A na jaře co nejdřív po roztání sněhu trávník provzdušnit a vyčesat.
Plísně na kořenech: tichý zimní zabiják ovocných stromů
U stromů je zima někdy zrádnější než léto. Plísně jako Phytophthora a různé druhy hnilob napadají kořenový systém, když je dlouhodobě mokro a půda nestíhá dýchat.
Problém je, že to člověk nevidí. V zimě listy nejsou, větve nevypadají nemocně. Ale kořeny můžou být v ohrožení, pokud:
- strom stojí v těžší, neodvodněné půdě,
- kolem kmene zůstaly nahrnuté zbytky mulče,
- spadané listí tvoří u paty kmene „vlhký límec“,
- půda zůstává dlouho přemokřená.
Na jaře se pak objeví:
- zpomalené rašení,
- slabé výhony,
- žloutnutí listů,
- nebo dokonce úhyn celého stromu.
Jak tomu předejít: Na podzim zkontrolovat drenážní poměry, odhrnout mulč od kmene a u mladých stromků zlepšit propustnost půdy (písek, kompost, štěrk).
Šedé plísně na trvalkách a keřích
Možná si říkáte, že trvalky v zimě stejně odumírají, tak co na nich může být. Jenže spousta plísní se usazuje právě na odumřelých částech rostlin a čeká, až přijde jaro, aby napadla nové výhony.
Nejčastější viník: Botrytis cinerea (šedá plíseň).
V zimě se drží na:
- odkvetlých květech,
- spodních částech stonků,
- špatně proudícím vzduchu u země,
- vlhké vrstvě listí, kterou tam necháme „na jaro“.
A pak už jen čeká na první oteplení.
Co pomáhá: Staré části rostlin před zimou odstranit a nepřehánět mulčování u země — někdy je míň víc.
Plísně v záhonech se zeleninou — ano, i po sezóně
Možná známý scénář: na jaře zasadíte zeleninu, ale některé sazenice začínají vadnout už první týden. Na vině jsou často zimní půdní plísně, které v chladných měsících kolonizovaly horní vrstvu zeminy.
Patří sem:
- padání klíčních rostlin,
- půdní hniloby,
- plíseň okurková a cibulová v klidovém stádiu.
Pokud záhon zůstane přes zimu:
- neotočený,
- těžký a mokrý,
- s nánosem starých rostlin,
- bez provzdušnění,
plísně mají volnou cestu k jarnímu útoku.
Prevence: Na podzim zbytky rostlin pryč, záhon jemně prokypřit, přidat kompost a případně zakrýt chvojím, aby měl mírnou ochranu, ale zároveň dýchal.
Jak zahradu ochránit před zimními plísněmi?
Není to o chemii ani o extrémním úklidu. Spíš o pár základních zásadách:
– Provzdušnění půdy
Plísně milují stojatou vodu. Jakmile půda dýchá, mají mnohem menší šanci.
– Uklidit rostlinné zbytky před zimou
Stará nať a listy jsou zimní hotel pro plísně.
– Žádné kopečky mulče přímo u kmene
Mulč má být kolem stromů, ne na nich.
– Pozor na přehnojování dusíkem před zimou
Měkké, přehnojené pletivo je plísní ráj.
– Když dlouho leží sníh, nešlapat po trávníku
Sešlapaná místa = ideální místo pro sněžnou plíseň.
Zahrada v zimě spí. Ale ne všechny její problémy spí s ní
To je na plísních nejzrádnější. Pracují tiše, pomalu, bez toho, aby o sobě daly vědět. A pak na jaře člověk přemýšlí, co se vlastně stalo. Dobrá zpráva je, že většině zimních plísní se dá předejít docela jednoduše — trochu lepší cirkulací vzduchu, odklizením zbytků rostlin a udržením půdy v kondici.
A když se o zahradu postaráme ještě před prvními mrazy, vrátí nám to na jaře zdravými výhony, svěží trávou a spoustou nového růstu.
