Internetový hobby magazín

Zahrada

Nejnovější články

Vajíčka slimáků na zahradě: Jak je poznat a co s nimi?

Led 2622 Autor: Claudie Kornelová

Slimáci jsou přesně ten typ problému, který se na jaře objeví „zničehonic“. Člověk má pocit, že přes zimu na zahradě nebylo ani živáčka, a pak stačí pár vlhkých nocí a zelenina mizí před očima. Jenže pravda je trochu jinde – slimáci tam byli celou dobu. Jen ne v podobě, kterou bychom si všimli. Ve formě vajíček. A právě ta rozhodují o tom, jestli budete na jaře řešit pár jedinců, nebo opravdovou invazi.

slimák

Našli jste na zahradě podivné bílé kuličky? Pak se s největší pravděpodobností jednalo o slimáčí vajíčka. Zdroj foto: Pixabay.com – Erik78

Jak vajíčka slimáků vypadají

Vajíčka slimáků jsou nenápadná, a proto je spousta lidí při práci na zahradě vůbec nerozpozná. Vypadají jako malé kuličky nebo perličky, většinou:

  • průhledné až mléčně bílé
  • velké zhruba 2–4 milimetry
  • uložené ve shlucích

Často připomínají drobná vajíčka ryb nebo gelové kuličky. Když je zmáčknete, jsou měkká a lehce prasknou. A právě v tom je problém – dokud člověk neví, co hledá, snadno je přehlédne nebo si je splete s hnojivem či perlitem v půdě.

Kde vajíčka slimáků hledat

Slimáci nejsou hloupí. Vajíčka ukládají tam, kde mají klid, vlhko a ochranu. Nejčastěji je najdete:

  • mělce v půdě
  • pod kameny, prkny a dlaždicemi
  • pod květináči
  • v kompostu
  • pod mulčem, listím nebo zbytky rostlin

Pokud při rytí nebo úklidu záhonů narazíte na shluk drobných kuliček, zbystřete. Je dost možné, že jste právě objevili budoucí generaci slimáků.

vajíčka

Vajíčka mohou být opravdu důkladně skrytá. Zdroj foto: Pixabay.com – BrandonG66

Kdy slimáci vajíčka kladou

Slimáci kladou vajíčka několikrát během roku, ale největší problém jsou:

  • podzimní snůšky, které v půdě přezimují
  • časné jarní snůšky, ze kterých se slimáci líhnou velmi brzy

Vajíčka dokážou přežít zimu poměrně dobře, zvlášť když je půda chráněná sněhem nebo mulčem. Proto dává smysl řešit je už v zimě a na konci zimy – nečekat, až se slimáci začnou objevovat na povrchu.

Co s vajíčky slimáků – přírodní cesty, které fungují

Mechanické odstranění (nejúčinnější)

Možná to nezní nijak sofistikovaně, ale pořád platí: co najdete, to zlikvidujte.

Vajíčka:

  • nikdy nenechávejte ležet na povrchu
  • nerozmělňujte je v půdě
  • nesypte je na kompost

Nejlepší je je:

  • sesbírat
  • dát do uzavřené nádoby
  • zalít horkou vodou nebo je zlikvidovat v odpadu

Ano, není to nejpříjemnější práce, ale z dlouhodobého hlediska je překvapivě účinná.

Odkrytí půdy a narušení úkrytů

Slimáci potřebují vlhko a kryt. Když jim ho vezmete, výrazně jim ztížíte život.

Pomáhá:

  • odklidit zbytečný mulč v zimě a předjaří
  • nenechávat na záhonech prkna, kameny a staré květináče
  • občas půdu mělce prokypřit

Vajíčka se tak dostanou blíž k povrchu, kde:

  • vyschnou
  • zmrznou
  • nebo je najdou ptáci

Kompost pod kontrolou

Kompost je pro slimáky ideální školka. Teplo, vlhko, klid.

Pokud máte pocit, že se slimáci drží hlavně kolem něj:

  • kompost pravidelně přehazujte
  • nenechávejte ho přemokřený
  • kontrolujte okraje a spodní vrstvy

Vajíčka se často ukrývají právě tam.

Přirození nepřátelé

Ne všechny metody znamenají „likvidaci“. Slimáci mají i své nepřátele:

  • ptáci
  • ježci
  • střevlíci
  • slepýši

Když zahradu udržíte živou a přirozenou, pomůžou vám s regulací sami. Odkrytá půda a menší množství úkrytů jim práci usnadní.

ježek

Pozvěte do své zahrady ježky, ti vám se slimáky rádi pomohou. Zdroj foto: Pixabay.com – Inna

Co naopak nefunguje nebo má omezený efekt

  • sůl – ničí půdu, neřeší vajíčka
  • chemické granule – vajíčka často vůbec nezasáhnou
  • spoléhání se na mráz – ne vždy zabere

Boj se slimáky nezačíná pytlíkem modrých granulí na jaře, ale klidně už v únoru s rukama v hlíně.

Proč má smysl řešit vajíčka už teď

Jedno vajíčko = jeden slimák.
Jeden slimák = desítky dalších vajíček.

Když zničíte vajíčka, šetříte si práci, nervy i úrodu o několik měsíců později. A to je u slimáků možná ta nejdůležitější strategie ze všech.

Není to o dokonalosti ani o tom, že slimáky ze zahrady vyhladíte úplně. Ale o tom, že jim nedáte tak snadnou šanci se rozmnožit. A to už rozdíl udělá.

