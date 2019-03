Recepty z mladých kopřiv

Když se řekne kopřiva, někomu se možná vybaví spíše obtížný plevel než léčivá bylina. Máte tak trochu pravdu, kopřiva je totiž považována za tzv. léčivý plevel. Kopřivu dvoudomou naleznete téměř všude, možná se schovává i někde na vaší zahradě. Své místo v léčitelství má již od pradávna a dokonce ani dnešní moderní medicína její účinky nijak nezpochybňuje. Léčivé účinky tuto bylinu řadí mezi opravdové pomocníky, ale vzhledem k tomu, že jde pořád o plevel, může vám na zahradě způsobit značné potíže. Velmi jednoduše se totiž může začít rozrůstat do všech možných stran a směrů. Bohužel je v takové chvíli velmi těžké se jí zbavit. Silné rostliny dokonce nezabijí ani třeskuté mrazy. My se ale dnes budeme zabývat její silnější stránkou a proto vám prozradíme několik vynikajících receptů a jako bonus vám prozradíme i tajemství správného sušení a přípravy čaje. Na sběr mladých kopřiv je právě teď ta správná doba. Sbírat by se totiž měly od začátku března do konce května. Tak vezměte rukavice a hurá na kopřivy!

Kopřivová polévka

Možná na vás tato polévka nebude na první dojem působit nijak luxusně ale opak je pravdou. Ve Francii patří mezi jedno z nejlepších jídel v sekci bio výživy. Velkou výhodou je to, že si jí můžete velmi snadno připravit i doma. Pokud se do její přípravy budete chtít pustit, budete potřebovat:

1 velkou cibuli

2 – 3 velké brambory

1 lžíce másla

500 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru

200g mladých kopřiv

250ml smetany ke šlehání

Nejdříve oloupejte a nadrobno nakrájejte cibuli a brambory. V hrnci si poté nechte rozehřát máslo, na kterém dozlatova orestujeme cibuli. Až bude cibule dozlatova, přidejte k ní brambory a vše dohromady ještě asi minutu opékejte a pak zalijte vývarem. Celou směs přiveďte k varu, poté ztlumte do té doby, než změknou brambory. Než budou brambory hotové, připravte si kopřivy. Rozhodně si nezapomeňte vzít rukavice, jinak se při manipulaci s kopřivami popálíte. Kopřivy umyjte a odstřihněte jen vrchní části výhonků, které poté přidejte do vývaru a jen na chvilku je spařte, rozhodně je dlouho nevařte. Poté už jen zbývá polévku pomocí ponorného mixéru rozmixovat. Teď už zbývá jen polévku rozlít do talířů, přilít smetanu a můžete podávat. Na ozdobu na talíř můžete přidat také kvítky sedmikrásky nebo plicníku lékařského.

Velikonoční nádivka s kopřivami a špenátem

Na tento tradiční velikonoční pokrm budete potřebovat:

280g toustového chleba

400ml polotučného mléka

1 lžíce vepřového sádla nebo oleje

400g uzené krkovice

1 šalotka

100g mladých kopřiv

100g baby špenátu

6 žloutků

3 lžíce majonézy

6 bílků

1 lžička soli

1 hrst mandlí

řepkový olej na vymazání formy

pepř, muškátový oříšek

Začněte tím, že si troubu předehřejete na 200 °C. Mezi tím si na kostky nakrájejte toustový chléb, dejte ho na plech a asi na 5 minut jej vložte do trouby. Chleba se díky tomuto kroku krásně vysuší a bude se s ním tak mnohem lépe pracovat. Po jeho vyjmutí z trouby ho přendejte do dostatečně velké mísy a zalijte mlékem. Nakrájejte na kostky uzenou krkovici a na pánvi jí do zlatova orestujte a nechte vychladnout. Mezi tím si orestujte také šalotku, ke které po chvíli přidejte i kopřivy a špenát. Krátce orestujte a nechte vychladnout. Dále si připravte žloutky, které se musí smíchat spolu s majonézou, solí, muškátovým oříškem a pepřem. Celou takto smíchanou směs i s opečenou krkovicí přidejte k namočenému toustovému chlebu. Naposled vyšlehejte bílky a také přidejte k vzniklé směsi toustového chleba, žloutků a krkovice. Těsto přendejte do vymazané formy a pečte asi půl hodiny.

Čaj ze sušených kopřiv

Kopřivový čaj je léčivý a na naše tělo má opravdu výjimečné účinky. Sušíme pouze listy, které se z lodyh odstraňují poměrně snadno, ale nikdy si na tuto práci nezapomeňte vzít rukavice, jinak vás kopřivy dost popálí. Listy se mohou ihned po jejich sebrání sušit ve stínu. V takovém případě je sušte ve velmi tenké vrstvě a neobracejte je. Mnohem rychlejší a úspěšnější je samozřejmě sušení v sušičce na ovoce. V ní by se listy měly sušit při teplotě 60°C. Pokud vám nějaké listy zahnědnou či zčernají, značí to špatný postup při sušení a raději je vyhoďte. Rozhodně se nehodí pro přípravu čaje! Příprava samotného čaje je již poměrně snadná. Dvě vrchovaté čajové lžičky zalijte 250ml vroucí vody a nechte 10 minut louhovat. Pijte maximálně 3 šálky denně, ale to pouze v případě, že jste zdraví. U starších či nemocných lidí je třeba dávkování snížit. Dětem do 3 let čaj raději vůbec nepodávejte.