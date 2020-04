Recept na makové loupáky

Loupáky, makovky a podobný typ stočeného sladkého kynutého pečiva je velmi oblíbený. Sice je seženete v každé pekárně poměrně běžně, ale těm domácím nesahají ani po kotníky. Velká výhoda dnes představeného kynutého těsta je v tom, že se hotový loupáček dá bez problémů zamrazit. Stačí ho nechat po upečení zcela vychladnout, zabalit do mikrotenového sáčku a zamrazit. Večer pak loupák vytáhnete z mrazáku a umístíte do chladničky. Loupák je pak přichystaný například jako svačinka pro školáky. Chutná jak právě upečený! Další možností, jak si ještě sofistikovaněji pochutnat je, že těsto zaděláte večer a vložíte do chladničky. Ostatně už dávno víme, že těsto nemá kynout na teplém místě, protože kyne nerovnoměrně a není stabilní. Ráno pak stačí zamotat rohlíky a upéct. Buďte si jistí, že úžasná vůně čerstvého pečiva vzbudí do pozitivní nálady celou rodinu!

Na 12 loupáků budete potřebovat:

0,5 kg hladké mouky

60 g cukru

1 vanilkový cukr

250 ml mléka

120 g másla

2 žloutky

Na kvásek: ¾ kostky droždí (asi 30 g), lžíci polohrubé mouky, 2 lžičky cukru, 50 ml vlažného mléka

Dále pak: bílek na pomazání a celý (nemletý) mák na posypání

Postup:

Do většího hrnku rozdrobte droždí, přidejte mouku, cukr a vlažné mléko. Rozmíchejte a nechte vzejít kvásek (to bude trvat asi 15 minut). Do hnětací mísy nalijte mléko, přidejte rozpuštěné máslo (tím se mléko krásně ohřeje) a všechny zbylé ingredience. Přidejte kvásek a nechte vypracovat krásně hladké těsto. Mísu překryjte čistou utěrkou a nechte 60 minut kynout (ne na teplém místě!). Poté, co těsto zdvojnásobí objem jej vyjměte z mísy na vál a rozdělte na 6 stejně velkých dílů. Z každého dílu vyválejte čtverec, který úhlopříčně přeřízněte na dva trojúhelníky.

Každý trojúhelník pak sviňte od širší strany směrem ke špičce. Přeneste na pečící papír v dostatečné vzdálenosti od sebe a nechte ještě chvíli dokynout.

Mezi tím si předehřejte troubu na horkovzduch na 200°C (budeme mít 2 plechy po šesti loupácích). Vykynuté loupáky potřete prošlehaným bílkem a posypte celým mákem a dejte ve 2 vrstvách péct.

Po 5ti minutách je potřeba zmírnit pečení na 180°C a nechat dopéct, dokud nebudou loupáčky krásně tmavohnědé. To bude trvat asi 20 minut.