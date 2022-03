Recept na expres langoše bez kynutí

Langoše jsou podobně jako trdelník klasickým pokrmem na poutích a podobných akcích. Jde o dobroty, které jsou připravované zejména pro turisty, čemuž také odpovídá jejich cena. V dnešním článku vám přinášíme recept na dokonalé langoše, u kterých navíc odpadá dlouhý čas nutný ke kynutí. Dejte jen 10 minut kvásku a hotovo. Navíc v těstě obsahují zakysanou smetanu a díky ní tolik nenasáknou olej při smažení. Za pár korun budete mít asi 10 langošů, které můžete dozdobit nebo využít jako doplnění hutných polévek.

Na cca 10 langošů budete potřebovat:

500 g hladké mouky

150-200 ml mléka

125 g zakysané smetany

½ lžičky jedlé sody

1 kostka (40 g) droždí

1 lžičku cukru

½ lžičky soli

Dále budete potřebovat:

3 stroužky česneku, ½ lžičky soli (nebo podle chuti) a 6 lžic vody

kečup

strouhaný tvrdý sýr

olej na smažení

Do misky dejte vlažné mléko, droždí, cukr a lžíci mouky. Nechte vzejít kvásek. To bude trvat asi 10 minut. Do hnětací mísy dejte všechny zbylé ingredience na těsto, přidejte vzešlý kvásek a dobře propracujte. Vznikne krásně hladké těsto, se kterým se dobře pracuje. Ihned tvořte bochánky, které opatrně roztahujeme na požadovanou velikost. Smažíme na pánvi s olejem po obou stranách, necháme oschnout na ubrousku, dozdobíme a podáváme ještě horké.