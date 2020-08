Recept na domácí broskvovou přesnídávku

Náš dnešní recept je koncipován jako kojenecká výživa, protože broskve jsou vhodné zařadit jako jedno z prvních ovocí. Broskve jsou totiž nejen tuzemským ovocem, ale seženete je také v bio kvalitě, třeba od sousedů ze zahrádky. Navíc není problém sehnat ovoce dobře vyzrálé, do kterého cukr přidáváme v podstatě jen jako konzervant. Jak již bylo řečeno, jde nám o kojeneckou výživu, proto používáme kojeneckou vodu a vyhneme se pudinku, škrobu, želatiny, a dalších prostředků pro ztužení. Konzistence je sama o sobě tak akorát tekutá „na lžičku“. Malé děti už dávno nemáme, ale přesnídávku zavařujeme každý rok. Dáváme ji do koblížků, do bílého jogurtu i obilných kaší.

Budete potřebovat:

2 kg dobře vyzrálých broskví

½ kg cukru krupice

50 ml vody na podlití

Postup:

Broskve omyjte a nechte okapat, zbavte je pecek (broskve není nutné loupat, naopak pod slupkou je nejvíce vitamínů a minerálů) a nakrájejte na čtvrtky. Ty vložte do většího hrnce, podlijte a přiveďte k varu.

Pod pokličkou nechte dusit asi 30 minut. Mezi tím si nachystejte skleničky se šroubovacími víčky. Ty by měly být čisté a suché. My používáme právě vytažené z myčky, protože jsou ještě horké, což podporuje konzervaci. Broskve rozmixujte ponorným mixérem, přidejte cukr a za stálého míchání provařte dalších 5-10 minut.

Ještě horkou přesnídávkou plňte skleničky, dobře zavíčkujte a nechte vychladnout „hlavou dolů“. Přesnídávky skladujte na temném suchém místě, nejlépe pak v lednici. Přeci jen krom cukru neobsahují žádný jiný konzervant.

Náš tip: Pokud přesnídávku nemáte jako kojeneckou, klidně při mixování nechte větší kousky.