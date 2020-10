Raw mrkvový dort s krémovou polevou

Hřešit se dá i zdravě, bez výčitek a navíc do těla dostat i spoustu živin-přesně to splňují raw dezerty. V dnešním článku si pod lupu dáme oblíbený mrkvový dort. Dokonale vyvážená chuť korpusu a krémové vrchní vrstvy nenechá chladným ani milovníky klasických (čti pečených) dezertů. Jak tedy na to? Náš recept je pro menší dortovou formu, tedy asi 22 cm. Dortík je velmi sytý, krájíme ho na malé kousky, proto určitě bude stačit i na větší oslavu.

Na korpus budete potřebovat:

250 g syrové mrkve

200 g vlašských ořechů

100 g datlí bez pecek

50 g rozinek

3 lžíce agáve sirupu

1 lžičku pomerančové kúry

1 lžičku citronové kúry

špetku strouhaného muškátového oříšku

1 lžičku mleté skořice

4 lžíce sušeného kokosu

1 lžíci kokosového oleje

Na krém budete potřebovat:

250 g kešu (namočené několik hodin, nejlépe přes noc)

4 lžíce kokosového oleje

4 polévkové lžíce javorového sirupu či jiného sirupu

špetku vanilky

Postup:

Den předem namočte kešu oříšky. Do mixéru vložte ořechy a rozmixujte, přidejte mrkev a další suroviny a opět prožeňte mixérem (je žádoucí, aby byly v korpusu rozeznatelné kousky mrkve). Dostanete poněkud hutnou lepkavou hmotu, kterou za pomoci stěrky upěchujte do pečícím papírem vyložené menší dortové formy. Korpus dejte chladit a nachystejte krém.

Namočené kešu nechte dobře okapat. Vložte je do mixéru a dobře rozmixujte, přidejte všechny další suroviny a mixujte tak dlouho, dokud nedostanete dokonale hladkou, jakoby našlehanou konzistenci. Takto připravený kešu krém navršte na vychladlý korpus a dejte odležet do lednice.

Náš tip: Zejména v létě přidáváme do krému 3 lžíce limetkové šťávy a lžičku kůry z limety. Rázem dostane tento raw dezert úplně jiný rozměr.