Proplachování rýže před vařením je důležité: Víte, proč byste to měli dělat?

Pokud jde o přípravu jídla, je zvykem, že si ovoce a zeleninu před vařením a konzumací umyjeme. Ale co taková rýže, základní surovina ve spíži? Ukázalo se, že propláchnutí zrn je klíčovým krokem, pokud chcete připravit dokonalý hrnec rýže, a to bez ohledu na to, zda připravujete krémový rýžový nákyp pro návštěvu nebo si připravujete kuřecí maso s rýží k večeři. V následujícím článku vám vysvětlíme, proč (a jak) je třeba rýži omývat – a navíc se s vámi podělíme o nejlepší tipy, jak na to.

Proč byste měli rýži vždy propláchnout

Důvodem pro mytí rýže (nebo jiných potravin) je čistota. Opláchnutím rýže se odstraní nečistoty, prach, zbytky, chemikálie a brouci – zkrátka se zbavíte věcí, které pravděpodobně nechcete jíst v hotovém pokrmu. Koneckonců, než se rýže dostane do místního supermarketu, má za sebou dlouhou cestu. Během cesty může nabrat různé látky – nebo v některých případech může cestovat s látkami, které nebyly během výrobního procesu řádně odstraněny.

Dalším důvodem, proč rýži oplachovat, je odstranění přebytečného škrobu na povrchu rýžových zrn. Díky tomu „získá uvařený hotový produkt nadýchanou strukturu s oddělenými rýžovými zrny“. V opačném případě by bez propláchnutí přebytečný škrob zůstal na rýži a po uvaření by mohla vzniknout lepkavá nebo příliš lepivá rýže.

Jaké druhy rýže by se měly proplachovat?

Názory na toto téma se různí, ale před vařením se doporučuje opláchnout veškerou rýži. To platí pro všechny druhy a velikosti rýže, včetně krátkozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné. Všechny druhy rýže před vařením omyjte, abyste se zbavili veškerého prachu, rozpustných nečistot nebo škodlivých látek. Rýži také myjte bez ohledu na to, odkud pochází (z velkoobjemového kontejneru nebo z pytle) nebo cokoli, co je uvedeno na obalu.

Pokud vaříte lepkavou rýži, možná vás zajímá, zda opláchnutí přebytečného škrobu sníží její lepkavou strukturu. Tohoto výsledku byste se neměli obávat. Dokonce i u krátkých zrn, jako je lepkavá rýže, nemá promytí vliv na tolik žádoucí lepivost. Škrob, který se nachází uvnitř zrna, se během vaření uvolní a nakonec vytvoří lepkavou strukturu.

Jak na propláchnutí rýže

Ačkoli všechny druhy rýže vyžadují oplachování, přesný postup se u jednotlivých druhů mírně liší.

Pro celozrnnou rýži: Požadované množství rýže nasypte do síta. Poté rýži prohánějte pod studenou vodou po dobu asi 30 sekund a jemně s ní třepejte. Zde neuvidíte žádné barevné změny [ve vodě], [protože] jde pouze o opláchnutí případných rýžových slupek nebo menších polámaných rýžových zrn. Nakonec „rýži slijte a přendejte ji do rýžovaru nebo vybrané nádoby na vaření“.

Pro bílou rýži: Doporučuje se postupovat stejně, ale rýži protřepat a propláchnout po dobu jedné až dvou minut. Voda se začne kalit. Po jedné až dvou minutách bude téměř čirá.

Při oplachování rýže se vyvarujte tření zrn prsty. Pokud budete zrnka rýže stále třít, [vytvoříte] tření mezi zrnky a stékající voda bude nadále zakalená. Místo toho nechte vodu protékat zrny, aniž byste se jich nadměrně dotýkali.

Proplachování vs. namáčení rýže

Možná jste také slyšeli o namáčení rýže před jejím vařením. Pro začátek, propláchnutí a namáčení mají odlišný účel, takže se nejedná o zaměnitelné kroky. Zatímco propláchnutí odstraňuje nečistoty a přebytečný škrob, namáčení zkracuje celkovou dobu vaření. Namáčení může pomoci snížit obsah arsenu v rýži. To je klíčové, protože podle Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv rýže absorbuje více arsenu než jiné obiloviny.

Jak rýži namočit

Chcete-li rýži namočit, propláchněte zrna podle výše uvedených kroků a poté ji namočte do vody alespoň na 30 minut. Po 30 minutách vodu vylijte a rýži uvařte jako obvykle.

Odstraňuje praní rýže její živiny?

Možná vás zajímá, zda rýže opláchnutím ztrácí své živiny. Stručně řečeno, odpověď zní ano. Mytí a proplachování rýže může odstranit některé vitaminy skupiny B rozpustné ve vodě – to platí zejména pro leštěnou, obohacenou bílou a parboiled rýži označenou jako „fortifikovaná“, která je postříkána vitaminy ztracenými během procesu mletí. To však nepopírá ostatní výhody mytí rýže – proto zůstaňte v kurzu a ujistěte se, že tato zrna propláchnete.

