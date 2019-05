Pozor na květopase jahodníkového. Může vám klidně zničit i 80 % úrody

O úrodu nádherných šťavnatých jahod vás může připravit nepříjemný škůdce jménem květopas jahodníkový. Jeho specialitou je to, že naklade vajíčka do poupat jahod. Marně tak můžete přemítat nad tím, proč vám ta nádherná poupata jahodníku zasychají.

Brouk napadá poupata

Popsaný jev má bohužel na svědomí květopas jahodníkový. Jde o brouka z čeledi nosatců, který je dlouhý 2-4 mm, tmavý až do černa. Ten nakousne stopky jahodníkových poupat. Následně poupata samozřejmě zasychají a opadnou. Ačkoli se květopas nešíří nijak masově a není příliš častým nezvaným hostem zahrad, pokud už nějakou navštíví, majitelé z něj rozhodně radost nemají. Pokud dorazí i k vám, může vás připravit klidně i o 80 % úrody jahod.

Jak se vlastně květopas chová?

Poté co broučci přezimují, a to ne různých stanovištích, vrhnou se přibližně v období od poloviny dubna do počátku května na poupata jahod. Nakladou do nich svá vajíčka. Do každého poupěte jedno. Přitom ale zároveň nakousnou stopku poupěte. Kladení trvá, dokud jsou na keřících nějaká nerozkvetlá poupata. Pak broučci zamíří na další rostliny, které kvetou později, a to zejména na maliníky a ostružiníky. Zatím se v zasychajících jahodových poupatech vyvíjejí larvy květopasů. Jsou bílé , s hnědou hlavou, nemají nohy a pyšní se zavalitým tvarem. Z vyvinutých larev se počátkem července vylíhnou již hotoví brouci. V tuto chvíli ale už pro vaše záhony jahod škodliví nejsou. Během roku se vylíhne pouze jedna generace květopasů.

Pomůže přípravek i textilie

Určitě vás bude zajímat, jak si proti těmto škůdcům pomoci, protože samozřejmě nikdo z vás určitě nechce, aby brouci zdecimovali jeho úrodu. K tomu ale může při jejich přemnožení velice snadno dojít. Nejsnazší pomocí je ošetřit jahodníky, jakmile se začnou vyvíjet poupata, tedy těsně před jejich květem. Tehdy je správný okamžik zničit nakladená vajíčka. A dost může pomoci i položení bílé netkané textilie na záhony, opět těsně předtím, než jahodníky začnou kvést . Ošetření proti květopasu rozhodně nepodceňujte, nechat vše napospas přírodě by se vám nemuselo vyplatit.