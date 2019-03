Poznáte rozdíl mezi Caffe latte a latte macchiato?

Vyznat se ve správné terminologii není vždy úplně jednoduché a u kávy to platí dvojnásob. Rozhodně je však třeba si ve správných termínech udělat jasno. Mohlo by se vám pak také stát, že si v Itálii objednáte jedno latté a číšník vám přinese jen sklenici mléka. Latté totiž v italštině znamená mléko. Pokud se takovým nepříjemnostem chcete vyhnout, pojďte si s námi dnes nastudovat rozdíl mezi caffe latté a latte macchiato.

Caffe latte

Káva, kterou všichni jistě dobře znáte. Tento druh kávy se poprvé objevil v 50. letech 20. století. Jeho vznik má na svědomí italský barista jménem Lino Meiorin. Tato mléčná káva však vznikla spíše zásluhou amerických turistů, kterým silná italská káva nebyla příliš po chuti a tak se dožadovali více a více mléka. Netrvalo dlouho a tento nápoj si získal název, který dnes již všichni dobře známe a to tedy caffe latte.

Jak na přípravu caffe latte

Jeho příprava by se měla řídit podle přísných pravidel. Rozhodně to nevypadá tak, že uvaříte kávu, do které nalijete libovolné množství mléka. Do pravého caffe latte patří kvalitní espresso. To se přelije 210 ml mléka, které se vyšlehá do mikropěny. Spráné latte by mělo být podáváno v hrnku s objemem 250 ml. Zapomeňte tedy na to, že by mělo být podáváno ve sklenici! Existuje také technika zvaná latte art, pomocí které mohou šikovní baristé do mléčné pěny nakreslit krásné obrazce. Dnes je také možné tento nápoj zakoupit i v různých příchutích. Není vůbec žádný problém zakoupit například vanilkové caffe latte. Příchutě jsou ovlivněny i momentální sezonou a tak na podzim seženete příchuť dýně a před Vánoci zase příchuť perníkovou.

Latte macchiato

Příprava tohoto druhu kávy je již o něco komplikovanější. Připravuje se z našlehaného mléka a espressa. Samotný postup přípravy by měl probíhat následovně. Nejprve se ve speciální konvičce našlehá studené mléko a to za pomocí páry. Tak vznikne dokonalá mléčná pěna. Našlehané mléko se pak musí opatrně přelít do připravené sklenice, která by ideálně měla být vysoká a úzká. Mléko by v ní pak mělo dosahovat přibližně pod její okraj. Do těchto sklenic se až nakonec opatrně vlije silné espresso. Po tomto kroku se jednotlivé složky od sebe oddělí a vzniknou tak typické 3 části. První je složka mléčná, pak následuje mléko spojené s espressem a poslední složkou je našlehaná pěna.

Už poznáte ten rozdíl?

Nyní by vám měl být rozdíl mezi těmito kávami již naprosto jasný. Prvním naprosto jasným poznávacím bodem by pro vás mohlo být to, že caffe latte patří do hrnku a latte macchiato naopak do sklenice. Dalším velmi znatelným rozdílem jsou také jasně oddělené 3 složky u latte macchiato a o trochu větší objem mléka. Ať už si dáte kteroukoli z těchto káv, pamatujte, nikdy ale opravdu nikdy si nezdobte a neochucujte mléčnou pěnu skořicí! Skořice je totiž velmi aromatická a tak naprosto přebije chuť dobré a kvalitní kávy. Pokud si přeci jen váš nápoj chcete něčím ozdobit použijte raději čokoládu, či kvalitní kakao.

A když zapomenete naše poučky, pak nezoufejte a dejte si jednoduše „latéčko“, protože v podstatě jde o to stejné. Zejména u kávy s sebou v neprůhledném kelímku by rozdíl nepoznal snad ani rodilý Ital!