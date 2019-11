PODZIMNÍ ZAHŘÍVACÍ smoothie

Že je smoothie jen pro léto? Kdepak! Známe-li triky na zahřívací smoothie, můžeme s těmito svačinkami a skvělými snídaněmi pokračovat i přes podzim a zimu. Není nic lepšího než ráno nastartovat organismus teplým nebo zahřívacím smoothie. Zahřívací koření totiž většinou působí v organismu také protizánětlivě, antibioticky a antiviroticky.

Je mezi nimi trošku rozdíl, ačkoliv některé ingredience budou podobné.

„Lze smoothie vůbec ohřát?“ zní otázka.

ANO!

OHŘÁTÁ SMOTHIE

Pro ohřívaná smoothie volíme takové ingredience, které se rozplývají teplem, nesráží se a kdo nemá rád hustou teplou strukturu v puse, bude volit spíše jemnější, mléčná kořeněná smoothie. V takovém případě jsou super třeba různá semínka, chia nebo slunečnice – nebudete věřit, jak skvěle chutná ohřáté slunečnicové semínko v mléčném smoothie! Křupavé teplé nebe!

A kdo snese i husté teplé smoothie, či vločková smoothie, která se pak podobají až kaši, ten klidně může ohřát i banánový nápoj. Ostatně právě banán je takový chameleon – ohřátý (nebo vůbec pečený) chutná úplně jinak, mnohem intenzivněji a temněji, voňavěji.

Výtečná jsou také ohřívaná švestková nebo borůvková smoothie.

Mandlové smoothie s javorovým sirupem

2 kolečka zralého banánu

300 ml mandlového mléka

1 lžíce chia semínek

1 lžička slunečnicových semínek

1 lžička nastrouhaného zázvoru (nebo mletého sušeného)

2 lžíce javorového sirupu (nebo melasy či jiného sladidla s intenzivní chutí a vůní)

Toto je základ na jakékoliv teplé smoothie. Používáme mandlové mléko, protože je ze všech mlék nejstabilnější. Sami si ale musíte vyzkoušet, některá kupovaná mléka vydrží i vysoké teploty, doma dělaná se pak mohou i při nízkých teplotách srážet. Ale mandlové a případně kokosové je většinou sázkou na jistotu. Smoothie můžeme rozmixovat a až poté ohřát ve finální podobě, nikdy ale nevaříme.

Máme-li ale dobrou zkušenost s ohřátým mlékem (nebo používáme mléko živočišné), můžeme všechny ingredience v mixéru zalít horkým mlékem a teprve poté rozmixovat.

ZAHŘÍVACÍ SMOOTHIE

Zde jsme u smoothie, která se konzumují spíše studená, ale obsahují koření a ingredience, které vnitřně zahřívají a pomáhají nám lépe udržet teplotu, pohodu a v případě, že na nás leze nějaká ta zimní nemoc – dodají nám sil a vnitřního tepla na boj s bacily.

Univerzální recept na smoothie určitě máte. Ale my vám ukážeme, co přidat do svých oblíbených, abychom je lépe přizpůsobili podzimnímu a zimnímu období.

Smoothie ovocná (v základu jablko, pomeranč, mandarinka) zahřejeme kořením:

Skořice, hřebíček, badyán

Kurkuma, zázvor, galgán

Med, čekankový sirup, temnou chuť karamelu přidá melasa nebo švestkový sirup

Smoothie zeleninová (v základu řapíkatý celer, mrkev, listová zelenina) zahřejeme kořením:

Zázvor, chilli, pepř

Kurkuma

Tato smoothie můžeme ozvláštnit i kandovaným ovocem, které necháme přes noc nabobtnat v teplé vodě: zázvor, aloe vera nebo ananas chutnají se zeleninovými šťávami báječně.