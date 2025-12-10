Poctivé cukroví, které nikdy nezklame: 10 nejhledanějších receptů letošních Vánoc
Jakmile se v kalendáři objeví prosinec, začínám přemýšlet o jedné jediné věci – vánočním cukroví. Ne o dárcích, ne o výzdobě, ale o tom, kdy začnu péct. A i když každý rok slibuju, že letos to vezmu s klidem a napeču jen pár druhů, skončím u plného stolu voňavých plechů a těst. A víte co? Nikdy toho nelituju.
Vůně vanilky, kakaa a skořice totiž k Vánocům patří stejně jako svíčky nebo pohádky. A i když dnes najdeme spoustu moderních receptů bez lepku, bez cukru nebo raw, nejvíc srdce zahřeje poctivé cukroví jako od babičky – s máslem, vanilkou a trochou lásky.
Kdy začít s pečením a jak cukroví uchovat, aby vydrželo do Vánoc
Péct vánoční cukroví je skoro jako malý rituál – každá rodina má svůj „správný“ čas. Někdo vytahuje váleček hned po Mikuláši, jiný začíná až pár dní před Štědrým dnem. Ideální je ale pustit se do pečení zhruba tři týdny před Vánoci. Těm druhům, které potřebují „rozležet“, to dodá tu správnou křehkost a vůni.
Začněte s tvrdším cukrovím – perníčky, lineckým nebo medvědími tlapkami. Ty časem změknou a chutnají ještě lépe. Naopak krémové nebo nepečené druhy (vosí hnízda, ischelské dortíčky, rumové kuličky) si nechte na poslední chvíli – třeba na víkend před Štědrým dnem.
A co skladování?
- Cukroví nechte po upečení úplně vychladnout.
- Uložte ho do plechových nebo plastových dóz s víkem – ideálně podle druhu zvlášť.
- Křehké cukroví (např. linecké) vložte mezi vrstvy pečicího papíru.
- Krémové druhy uchovávejte v chladu, nejlépe v lednici nebo v chladné spíži.
- Tvrdší cukroví změkne, když do dózy přidáte kousek jablka nebo půlku krajíce chleba (stačí jeden den).
A hlavně – nepečte všechno najednou. Pečení si rozdělte na etapy, ať si ho užijete. Advent není o stresu, ale o vůni vanilky, hřejivém světle a radosti z malých okamžiků.
Vanilkové rohlíčky
Ingredience:
- 280 g hladké mouky
- 200 g másla
- 100 g mletých ořechů (vlašské nebo lískové)
- 80 g moučkového cukru
- 1 vanilkový cukr
- špetka soli
Postup: Z ingrediencí vypracujte hladké těsto a nechte ho aspoň hodinu odležet v lednici. Poté tvarujte malé rohlíčky, dejte je na plech s pečicím papírem a pečte na 170 °C asi 10–12 minut. Ještě teplé obalte ve směsi moučkového a vanilkového cukru.
Linecké cukroví
Ingredience:
- 300 g hladké mouky
- 200 g másla
- 100 g moučkového cukru
- 2 žloutky
- nastrouhaná kůra z ½ citronu
- marmeláda na slepování
Postup: Vše zpracujte v těsto, zabalte do fólie a nechte alespoň hodinu odpočinout v chladu. Vyválejte, vykrajujte tvary a pečte při 170 °C asi 8–10 minut. Po vychladnutí slepujte marmeládou a nechte rozležet.
Perníčky, které změknou hned
Ingredience:
- 400 g hladké mouky
- 140 g cukru moučka
- 2 vejce
- 100 g medu
- 1 lžička sody
- 2 lžičky perníkového koření
- 1 lžíce kakaa
Postup: Zpracujte těsto, nechte ho pár hodin odležet a vyválejte. Vykrajujte tvary, pečte při 180 °C asi 7–8 minut. Po vychladnutí můžete zdobit bílkovou polevou. Pokud chcete, aby byly měkké už druhý den, přidejte do těsta lžičku medu navíc a skladujte je v dóze s kouskem jablka.
Ischelské dortíčky
Ingredience:
- 250 g hladké mouky
- 200 g másla
- 100 g mletých ořechů
- 80 g cukru
- 2 žloutky
- meruňkový džem
- čokoládová poleva
Postup: Vypracujte těsto, vyválejte ho a vykrajujte kolečka. Pečte při 180 °C asi 8 minut. Po vychladnutí slepujte džemem a potírejte čokoládovou polevou. Čím déle leží, tím jsou lepší.
Kokosky
Ingredience:
- 3 bílky
- 180 g cukru krupice
- 150 g kokosu
Postup: Bílky s cukrem vyšlehejte do hustého sněhu, opatrně vmíchejte kokos. Tvořte malé hromádky a pečte při 150 °C asi 15 minut, dokud lehce nezezlátnou. Uvnitř by měly zůstat vláčné.
Ořechové mušličky
Ingredience:
- 300 g hladké mouky
- 200 g másla
- 100 g mletých ořechů
- 80 g cukru
- vanilkový cukr
- krém: máslo, cukr, rum podle chuti
Postup: Zpracujte těsto, vtlačte ho do formiček a pečte při 180 °C asi 10 minut. Po vychladnutí vyklopte, slepujte krémem a obalujte v moučkovém cukru.
Vosí hnízda
Ingredience:
- 200 g mletých piškotů
- 100 g moučkového cukru
- 2 lžíce kakaa
- 2 lžíce rumu
- 2 lžíce mléka
- krém: máslo, cukr, žloutek, rum
- kulaté piškoty na spodek
Postup: Z těsta vytvarujte kouli, vtlačte ji do formičky a naplňte krémem. Přiklopte piškotem a nechte ztuhnout v lednici.
Medvědí tlapky
Ingredience:
- 250 g hladké mouky
- 150 g másla
- 100 g cukru moučka
- 100 g mletých ořechů
- 1 vejce
- 2 lžíce kakaa
- špetka skořice a hřebíčku
Postup: Vypracujte těsto a nechte ho přes noc odpočívat. Těstem plňte formičky tlapiček a pečte při 170 °C asi 12 minut. Po vychladnutí obalujte v cukru.
Rumové kuličky
Ingredience:
- 200 g mletých piškotů
- 100 g moučkového cukru
- 2 lžíce kakaa
- 2 lžíce rumu
- 2 lžíce marmelády
- kokos nebo čokoláda na obalení
Postup: Smíchejte všechny suroviny, vytvořte hmotu, tvarujte kuličky a obalujte v kokosu nebo rozpuštěné čokoládě. Nechte ztuhnout.
Šlehačkové cukroví
Ingredience:
- 250 g hladké mouky
- 250 g másla
- 250 ml smetany ke šlehání
- moučkový cukr na obalení
Postup: Ze všech surovin vypracujte hladké těsto, vyválejte plát a vykrajujte tvary. Pečte při 180 °C asi 10 minut. Ještě teplé obalujte v cukru. Jsou křehké a jemné jako pírko.
Vánoce voní po vanilce a vzpomínkách
Tyto recepty se dědí z generace na generaci a stále mají své kouzlo. Ať už pečete s dětmi, s partnerem, nebo v noci při svíčkách jen pro radost, to nejdůležitější není dokonalý tvar ani přesný čas v troubě – ale to, že do každého plechu vložíte kousek sebe.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.