Vaření

Poctivé cukroví, které nikdy nezklame: 10 nejhledanějších receptů letošních Vánoc

Pro 2510 Autor: Claudie Kornelová

Jakmile se v kalendáři objeví prosinec, začínám přemýšlet o jedné jediné věci – vánočním cukroví. Ne o dárcích, ne o výzdobě, ale o tom, kdy začnu péct. A i když každý rok slibuju, že letos to vezmu s klidem a napeču jen pár druhů, skončím u plného stolu voňavých plechů a těst. A víte co? Nikdy toho nelituju.

cukroví

Těchto deset receptů je každoročně vyhledávaná klasika. Zdroj foto: Pixabay.com – Georgie

Vůně vanilky, kakaa a skořice totiž k Vánocům patří stejně jako svíčky nebo pohádky. A i když dnes najdeme spoustu moderních receptů bez lepku, bez cukru nebo raw, nejvíc srdce zahřeje poctivé cukroví jako od babičky – s máslem, vanilkou a trochou lásky.

Kdy začít s pečením a jak cukroví uchovat, aby vydrželo do Vánoc

Péct vánoční cukroví je skoro jako malý rituál – každá rodina má svůj „správný“ čas. Někdo vytahuje váleček hned po Mikuláši, jiný začíná až pár dní před Štědrým dnem. Ideální je ale pustit se do pečení zhruba tři týdny před Vánoci. Těm druhům, které potřebují „rozležet“, to dodá tu správnou křehkost a vůni.

Začněte s tvrdším cukrovím – perníčky, lineckým nebo medvědími tlapkami. Ty časem změknou a chutnají ještě lépe. Naopak krémové nebo nepečené druhy (vosí hnízda, ischelské dortíčky, rumové kuličky) si nechte na poslední chvíli – třeba na víkend před Štědrým dnem.

A co skladování?

  • Cukroví nechte po upečení úplně vychladnout.
  • Uložte ho do plechových nebo plastových dóz s víkem – ideálně podle druhu zvlášť.
  • Křehké cukroví (např. linecké) vložte mezi vrstvy pečicího papíru.
  • Krémové druhy uchovávejte v chladu, nejlépe v lednici nebo v chladné spíži.
  • Tvrdší cukroví změkne, když do dózy přidáte kousek jablka nebo půlku krajíce chleba (stačí jeden den).

A hlavně – nepečte všechno najednou. Pečení si rozdělte na etapy, ať si ho užijete. Advent není o stresu, ale o vůni vanilky, hřejivém světle a radosti z malých okamžiků.

Vanilkové rohlíčky

Ingredience:

  • 280 g hladké mouky
  • 200 g másla
  • 100 g mletých ořechů (vlašské nebo lískové)
  • 80 g moučkového cukru
  • 1 vanilkový cukr
  • špetka soli

Postup: Z ingrediencí vypracujte hladké těsto a nechte ho aspoň hodinu odležet v lednici. Poté tvarujte malé rohlíčky, dejte je na plech s pečicím papírem a pečte na 170 °C asi 10–12 minut. Ještě teplé obalte ve směsi moučkového a vanilkového cukru.

cukroví

Vanilkové rohlíčky nesmí chybět. Zdroj foto: Pixabay.com – Hans

Linecké cukroví

Ingredience:

  • 300 g hladké mouky
  • 200 g másla
  • 100 g moučkového cukru
  • 2 žloutky
  • nastrouhaná kůra z ½ citronu
  • marmeláda na slepování

Postup: Vše zpracujte v těsto, zabalte do fólie a nechte alespoň hodinu odpočinout v chladu. Vyválejte, vykrajujte tvary a pečte při 170 °C asi 8–10 minut. Po vychladnutí slepujte marmeládou a nechte rozležet.

Perníčky, které změknou hned

Ingredience:

  • 400 g hladké mouky
  • 140 g cukru moučka
  • 2 vejce
  • 100 g medu
  • 1 lžička sody
  • 2 lžičky perníkového koření
  • 1 lžíce kakaa

Postup: Zpracujte těsto, nechte ho pár hodin odležet a vyválejte. Vykrajujte tvary, pečte při 180 °C asi 7–8 minut. Po vychladnutí můžete zdobit bílkovou polevou. Pokud chcete, aby byly měkké už druhý den, přidejte do těsta lžičku medu navíc a skladujte je v dóze s kouskem jablka.

perník

Po přidání medu budou perníčky měkké do druhého dne. Zdroj foto: Pixabay.com – Zita5

Ischelské dortíčky

Ingredience:

  • 250 g hladké mouky
  • 200 g másla
  • 100 g mletých ořechů
  • 80 g cukru
  • 2 žloutky
  • meruňkový džem
  • čokoládová poleva

Postup: Vypracujte těsto, vyválejte ho a vykrajujte kolečka. Pečte při 180 °C asi 8 minut. Po vychladnutí slepujte džemem a potírejte čokoládovou polevou. Čím déle leží, tím jsou lepší.

Kokosky

Ingredience:

  • 3 bílky
  • 180 g cukru krupice
  • 150 g kokosu

Postup: Bílky s cukrem vyšlehejte do hustého sněhu, opatrně vmíchejte kokos. Tvořte malé hromádky a pečte při 150 °C asi 15 minut, dokud lehce nezezlátnou. Uvnitř by měly zůstat vláčné.

kokosky

Máte rádi kokosky? Zdroj foto: Pixabay.com – BrittanyD

Ořechové mušličky

Ingredience:

  • 300 g hladké mouky
  • 200 g másla
  • 100 g mletých ořechů
  • 80 g cukru
  • vanilkový cukr
  • krém: máslo, cukr, rum podle chuti

Postup: Zpracujte těsto, vtlačte ho do formiček a pečte při 180 °C asi 10 minut. Po vychladnutí vyklopte, slepujte krémem a obalujte v moučkovém cukru.

Vosí hnízda

Ingredience:

  • 200 g mletých piškotů
  • 100 g moučkového cukru
  • 2 lžíce kakaa
  • 2 lžíce rumu
  • 2 lžíce mléka
  • krém: máslo, cukr, žloutek, rum
  • kulaté piškoty na spodek

Postup: Z těsta vytvarujte kouli, vtlačte ji do formičky a naplňte krémem. Přiklopte piškotem a nechte ztuhnout v lednici.

vosí hnízda

Kdo by nemiloval vosí hnízda. Zdroj foto: Pixabay.com – Ulla

Medvědí tlapky

Ingredience:

  • 250 g hladké mouky
  • 150 g másla
  • 100 g cukru moučka
  • 100 g mletých ořechů
  • 1 vejce
  • 2 lžíce kakaa
  • špetka skořice a hřebíčku

Postup: Vypracujte těsto a nechte ho přes noc odpočívat. Těstem plňte formičky tlapiček a pečte při 170 °C asi 12 minut. Po vychladnutí obalujte v cukru.

Rumové kuličky

Ingredience:

  • 200 g mletých piškotů
  • 100 g moučkového cukru
  • 2 lžíce kakaa
  • 2 lžíce rumu
  • 2 lžíce marmelády
  • kokos nebo čokoláda na obalení

Postup: Smíchejte všechny suroviny, vytvořte hmotu, tvarujte kuličky a obalujte v kokosu nebo rozpuštěné čokoládě. Nechte ztuhnout.

kuličky

Rumové kuličky chutnají skvěle. Zdroj foto: Pixabay.com – HeatherWright

Šlehačkové cukroví

Ingredience:

  • 250 g hladké mouky
  • 250 g másla
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • moučkový cukr na obalení

Postup: Ze všech surovin vypracujte hladké těsto, vyválejte plát a vykrajujte tvary. Pečte při 180 °C asi 10 minut. Ještě teplé obalujte v cukru. Jsou křehké a jemné jako pírko.

Vánoce voní po vanilce a vzpomínkách

Tyto recepty se dědí z generace na generaci a stále mají své kouzlo. Ať už pečete s dětmi, s partnerem, nebo v noci při svíčkách jen pro radost, to nejdůležitější není dokonalý tvar ani přesný čas v troubě – ale to, že do každého plechu vložíte kousek sebe.

