Plánujete grilování? Vytvořte si ty nejlepší marinády z domácích bylinek

Konečně přišlo období, na které jsme čekali celou zimu. Grilovací sezóna je tady a s ní i vůně rozpálených uhlíků, která se line po zahradě. A co je lepšího než maso naložené v pořádné marinádě z bylinek, které si sami vypěstujete na zahradě nebo v truhlíku za oknem?

Proč domácí bylinky?

Odpověď je jednoduchá – chuť. Když utrhnete čerstvou bylinku přímo před přípravou marinády, její aroma je nesrovnatelně intenzivnější než u sušených bylinek z obchodu. Navíc, máte ten jedinečný pocit soběstačnosti. Jasně, ne každý má zahradu, ale i na balkoně nebo za oknem si můžete vypěstovat základní bylinky, které potom promění vaše grilovačky v kulinářský zážitek.

Základní pravidla pro přípravu marinád

Než se společně pustíme do konkrétních receptů, podělíme se s vámi o pár triků, které jsme za ta léta odpozorovali:

Marinovací doba je klíčová: drůbež stačí naložit 2-4 hodiny před grilováním, vepřové a hovězí potřebuje alespoň 6-8 hodin, ideálně přes noc

Maso marinujte vždy v lednici v uzavřené nádobě nebo sáčku

Před grilováním maso vyndejte z lednice aspoň půl hodiny předem, aby dosáhlo pokojové teploty

Přebytečnou marinádu před grilováním setřete, aby neodkapávala na uhlíky a nevytvářela kouř s karcinogeny

A teď už k těm slíbeným marinádám!

Bylinková klasika pro kuřecí maso

Tahle marináda funguje skvěle na kuřecí prsa, která bývají na grilu často suchá. S touhle marinádou budou šťavnatá a plná chuti.

Budete potřebovat:

4 lžíce olivového oleje

2 lžíce citronové šťávy

3 stroužky česneku

hrst čerstvého rozmarýnu

hrst čerstvé petrželky

lžičku čerstvého tymiánu

sůl a pepř podle chuti

Všechny bylinky nasekejte najemno, česnek prolisujte a smíchejte s olejem a citronovou šťávou. Osolte, opepřete a důkladně promíchejte. Kuřecí prsa nařízněte do „kapes“, aby marináda lépe pronikla dovnitř, a pak maso nechte marinovat alespoň 3 hodiny.

Pikantní marináda na žebírka

Na tahle žebírka se k vám seběhnou i sousedi, jakmile ucítí vůni z grilu. Kombinace chilli a medu vytváří dokonalou rovnováhu sladkého a pikantního.

Budete potřebovat:

3 lžíce olivového oleje

2 lžíce medu

1 lžíci jablečného octa

2-3 čerstvé chilli papričky (podle toho, jak moc pálivé to chcete)

5 větviček čerstvého tymiánu

2 větvičky rozmarýnu

4 stroužky česneku

sůl podle chuti

Chilli papričky zbavte semen (pokud nechcete opravdu pálivou variantu) a nasekejte na drobno. Bylinky také nasekejte, česnek prolisujte. Všechno smíchejte s ostatními ingrediencemi. Žebírka potřete marinádou a nechte odpočívat v lednici přes noc. Před grilováním je vyndejte z lednice aspoň hodinu předem.

Středomořská marináda na ryby a mořské plody

Grilované ryby miluje mnoho lidí. Tahle marináda je ideální hlavně na pstruha a filety z lososa, ale skvěle funguje i na krevety.

Budete potřebovat:

4 lžíce olivového oleje

šťávu a kůru z 1 citronu

hrst čerstvého kopru

lžíci nasekaného čerstvého oregana

2 stroužky česneku

špetku chilli vloček (volitelné)

sůl a pepř podle chuti

Citronovou kůru nastrouhejte najemno (jen žlutou část, bílá je hořká). Všechny bylinky nasekejte a smíchejte s ostatními ingrediencemi. Rybu nebo krevety nechte marinovat maximálně 30 minut, protože citronová šťáva by „uvařila“ syrovou rybu, kdyby byla v marinádě příliš dlouho.

Bylinkové máslo – tajná zbraň pro steaky

Tohle sice není klasická marináda, ale spíš finální úprava steaků po grilování. Když na horký steak položíte plátek bylinkového másla, který se začne rozpouštět, vaši hosté vzdychnou blahem.

Budete potřebovat:

125 g másla pokojové teploty

2 lžíce nasekané pažitky

1 lžíci nasekané petrželky

1 lžičku nahrubo drceného pepře

1/2 lžičky soli

1 stroužek česneku

trochu citronové šťávy

Máslo nechte změknout při pokojové teplotě. Všechny bylinky nasekejte co nejjemněji, česnek prolisujte. Všechny ingredience důkladně vmíchejte do másla. Poté vytvořte z másla váleček, zabalte ho do potravinářské fólie a dejte ztuhnout do lednice. Před grilováním ho vyndejte, aby trochu změklo, a po grilování odkrojte plátek na každý steak.

Užijte si grilování

Marinování není věda, ale spíš kreativní proces. Experimentujte, kombinujte chutě a snažte se využít to, co vám zrovna roste na zahradě. Někdy se povede víc, někdy míň, ale to je na tom to vzrušující.

Pokud teprve začínáte s pěstováním bylinek, doporučujeme rozmarýn, tymián a pažitku – jsou odolné a skvěle se hodí do marinád. Postupně můžete přidat bazalku, mátu, oregano nebo třeba koriandr.

Tak ať se vám grilovačka povede! A nezapomeňte – nejlepší marináda je ta, která chutná právě vám. Nebojte se experimentovat a upravovat recepty podle vlastní chuti.