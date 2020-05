Nejjednodušší kokosové řezy

Šlehačkové dezerty přímo milujeme. Když jsou navíc tak jednoduché, že je zvládne opravdu každý, není co řešit. Recept je na malý pekáček nebo dortovou formu o průměru 24 cm. Neváhejte tento dezert podávat také jako dort, u nás má vždy úspěch. Na větší plech udělejte dezert z dvojnásobné dávky.

Na piškot budete potřebovat:

4 vejce vel. M

4 lžíce cukru krupice

4 lžíce polohrubé mouky

2 zarovnané lžíce kakaa

2 lžíce oleje

1 lžíci citronové šťávy

¼ lžičky prášku do pečiva

špetku soli

Na kokosovou šlehačku budete potřebovat:

400 ml smetany ke šlehání (33%)

1/3 sáčku (15 g) pudinku bez vaření Dr. Oetker Crème Olé Kokos

80 g cukru moučka

Dále pak na posypání asi 50 g strouhaného kokosu

Postup:

Troubu předehřejeme na 160 °C. Oddělíme žloutky a bílky a bílky vyšleháme se špetkou soli do tuhého sněhu. Pak vyšleháme žloutky s cukrem do pěny, přidáme olej a pomalu přidáváme mouku smíchanou s práškem do pečiva a kakaem.

Nakonec opatrně ručně vmícháme bílky a těsto vylejeme na vymazaný a vysypaný plech nebo do pečícím papírem vyložené dortové formy. Pečeme, dokud se těsto nelepí na špejli a jakoby se odhrne od okraje plechu. Bude to trvat asi 25 min.

Mezi tím, co bude korpus chladnout, nachystáme krém. Do téměř vyšlehané šlehačky přidáme cukr a pudink bez vaření a vyšleháme do tuhého krému. Ten navršíme na zcela vychladlý piškot a hojně zasypeme kokosem.

Dáme vychladit a podáváme nazdobené třeba kouskem máty.