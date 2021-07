Letní nealkoholické drinky, které si zamilujete

Konečně nastala ta správná doba, kdy si můžeme dopřát dobré jídlo a pití pod letní oblohou. Nevím, jak vy, ale já si léto bez grilování a správné pohody již zkrátka neumím představit. Kdy jindy by si také měl člověk odpočinout a zrelaxovat, než po stresujícím zimním období, kdy chřipky a nachlazení útočí ze všech stran a kdy jsme ještě navíc zavřeni v našich domovech. Právě proto vám dnes přinášíme seznam lahodných, letních a hlavně nealkoholických drinků, které si můžete užít nejen vy, ale také vaše děti.

Jahodová limonáda

Počet porcí: 6 – Doba přípravy: 25 minut

Čerstvě vymačkané citrony se spojí spolu s jahodami a díky tomu vznikne dokonalý letní drink! Je lehce kyselý, sladký, ale především dokonale osvěžující. Jahodové pyré přeceďte, abyste se zbavili semínek a dužiny. Máta na závěr dodá celému nápoji šmrnc.

Co budete potřebovat:

cukr krystal

6 šálků vody, rozdělených

0,5 kg jahod, rozpůlených

šťáva z čerstvě vymačkaných citronů (záleží na chuti každého jednotlivce)

led

mátové listy (volitelné)

Postup: V malé pánvi, na středním ohni, zkombinujte cukr s 1 šálkem vody. Přiveďte k varu a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Nechte vychladnout. V mixeru zkombinujte jahody spolu s 1 šálkem vody. Mixujte, dokud nevznikne pyré. Pomocí jemného sítka přeceďte jahodové pyré a zbytky vyhoďte. Ve velkém džbánu zkombinujte vzniklý cukrový sirup, jahodové pyré, citronovou šťávu a zbývající 4 šálky vody. Podle potřeby upravte množství vody či citronové šťávy. Servírujte s kostkami ledu a mátou.

Brusinkovo-bazalková virgin sangria

Počet porcí: 4 – Doba přípravy: 10 minut

Sangria bez vína? Ano! Ovoce je tu skutečnou hvězdou – použijte jakékoli sezónní ovoce a kreativně kombinujte. Můžete použít brusinky, pomeranče, rozmarýn, borůvky či mátu.

Co budete potřebovat:

3 šálky brusinkové šťávy

šťáva z 1 pomeranče

1 minerální vodu (zhruba 500ml)

1 pomeranč, nakrájený na plátky

1 jablko, nakrájené na plátky

1/3 šálku mražených brusinek

¼ šálku bazalkových listů

led

Postup: V velkém džbánu zkombinujte brusinkovou šťávu, šťávu z pomeranče a minerálku. Přidejte ovoce, bazalku a promíchejte. Přidejte led a servírujte.

Melounová limonáda

Počet porcí: 12 – Doba přípravy: 15 minut

Pokud jste milovníky melounu, pak vás jistě tato vynikající limonáda potěší. Pokud navíc zamrazíte kostky melounu, můžete je do nápoje použít namísto kostek ledu. Když se roztají, váš nápoj se nezředí a vy tak budete mít občerstvení na později!

Co budete potřebovat:

½ šálku bílého cukru

½ šálku vody

4 šálky melounu nakrájeného na kostičky

3 šálky studené vody

½ šálku čerstvé citronové šťávy

6 šálků kostek ledu

Postup: Vložte meloun do mixéru a mixujte do hladka. Přeceďte přes jemné sítko. V hrnci, na středně vysoké teplotě, zkombinujte cukr a ½ šálku vody, přiveďte k varu a čekejte, dokud se cukr zcela nerozpustí (zhruba 5 minut). Odstraňte z ohně. Smíchejte 3 šálky studené vody s citronovou šťávou. Rozdělte led do 12 sklenic a na led nalijte 2-3 polévkové lžíce melounového pyré. Dolijte limonádovou směsí. Před podáváním jemně promíchejte.

Zářivá voda

Pokud patříte mezi lidi, kterým obyčejná voda nechutná, tak nám dovolte váš názor na ní jednou provždy změnit! S vodou se dá totiž dělat mnoho věcí a všelijaké chuťové kombinace. Vyzkoušejte některou z níže popsaných a sami se přesvědčte, jak dokáže být vynikající. Mňam!

Počet porcí: 3 – Doba přípravy: 5 minut

Co budete potřebovat:

láhev minerální vody

Okurkovo-mátová varianta:

1 okurka, nakrájená na půl kolečka

3 větvičky máty

1 citron, nakrájen na tenké plátky

Broskvovo-zázvorová varianta:

1 broskev, nakrájená na plátky

zázvor, bez slupky, nakrájený na kolečka

1 skořicová tyčinka

Jahodovo-limetková varianta:

3 jahody, rozpůlené

1 limetka, nakrájená na tenké plátky

Postup: Zkombinujte minerální vodu spolu s přísadami podle vašeho výběru. Míchejte (a podle potřeby jemně promačkejte) své přísady, abyste uvolnili více chutí. Ihned podávejte a nebo nechte vychladit v ledničce, dokud nebudete chtít nápoje servírovat.