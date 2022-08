Dřevokazná houba, která je hotovým pokladem

Příroda nám dává různé dary, které jsou velmi přínosné pro naše zdraví. Dokonce i houby mohou být efektivně zařazeny do stravování a přinesou jisté benefity.

Nejčastějším domovem je bříza, ale také ji můžeme spatřit i na jiných listnatých stromech, které rostou spíše v severní Evropě, Rusku nebo převážně v chladnějších oblastech, což je například v Asii a Americe. Dokonce úplně první zmínky o její zázračné moci pochází ze severní oblasti Číny, kde se běžně čaga popíjela jako čaj. Když se vědci pustili do průzkumu, tak zjistili, že v oblastech, kde se čaga sibiřská užívala, tak byl mezi lidmi poměrně malý výskyt rakoviny a ohledně nemocí žaludku se snad neobjevil jediný pacient. Dokonce je překvapil i poměrně vysoký věk. Je možné, že by chaga měla takové účinky? Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní produkt, je to dokonce i jisté.

Látky, které jsou důležité

Houba čaga z hlediska farmakologických účinků je skutečně velmi bohatá na polysacharidy, polyfenolické látky a triterpenoidy. Zejména beta-glukany a heteroglukany. Samozřejmě houba chaga má daleko více přínosných benefitů pro lidský organismus.

Antivirové a antibakteriální účinky.

Pomáhá jedincům, kteří trpí cukrovkou, protože zvyšuje hladinu inzulinu.

Snižuje špatný cholesterol.

Má protizánětlivé a analgetické účinky.

Chrání jaterní buňky pře poškozením toxiny, čímž rezavec šikmý přispívá k lepší funkci jater.

Sibiřská čaga rovněž snižuje nežádoucí účinky chemoterapie a pomáhá tak nemocným s rakovinou, čímž skvěle poslouží jako doplněk ke standardní léčbě.

Pozitivně ovlivňuje nervový systém a mnohé další.

Dostupnost na trhu

Je pravdou, že ne každý je zrovna milovníkem hub. Naštěstí v tomto případě je možná konzumace v podobě prášku nebo kapslí, kdy v podstatě ani nepoznáte, že konzumujete houbu. Rovněž ji můžete zakoupit ve formě prášku jako BIO komplex sedmi hub Zdravý den. Cena čagy je rozdílná, podle toho, v jaké formě ji budete pořizovat. Nicméně je přijatelná, a když se zamyslíte nad tím, jaké zdravé a prospěšné látky získá váš organismus právě díky inonotus obliquus, poté cena není až tak důležitá.

