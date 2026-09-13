Co všechno byste měli zvážit před koupí vchodových dveří
Vchodové dveře si pořizujeme jednou za dlouhou dobu, a tak se rozhodně nevyplatí volbu uspěchat. Kromě toho, jak budou vypadat, totiž ovlivňují i to, kolik tepla vám uteče z domu a jak snadno by se dovnitř dostal nezvaný návštěvník. Než se pustíte do výběru, je dobré vědět, na co všechno se zaměřit.
Než začnete vybírat: rozměr a strana otevírání
Základ je znát rozměr otvoru, do kterého budou vchodové dveře osazeny, a stranu, na kterou se mají otevírat. Podle orientace se dveře dělí na levé a pravé. Průchozí šířka by měla být alespoň 900 milimetrů. Co se výšky týče, běžně se vyrábí 1970 nebo 2100 milimetrů, pokud ale potřebujete jiný rozměr, je možné si nechat vyrobit i dveře na míru.
Jaký materiál zvolit
Hliník a ocel mají tu výhodu, že si drží tvar za každého ročního období. Teplo ani mráz s nimi nic nedělají, takže se vám dveře po letech nezačnou zadrhávat. Ocelové provedení je navíc téměř bezúdržbové. Aby ale kovové dveře dobře izolovaly, potřebují uvnitř kvalitní výplň, nejčastěji z tvrzené polyuretanové pěny.
Plast je momentálně nejoblíbenější volbou, a to zejména proto, že za rozumné peníze nabízí solidní vlastnosti. K mání jsou plné i prosklené varianty, v desítkách barev a dekorů. S kvalitní tepelnou izolací uvnitř vydrží sloužit klidně několik desítek let. U dobrých modelů byste ale měli hledat i ocelovou výztuhu, která brání zkroucení křídla v čase.
Dřevo je stálicí hlavně u nízkoenergetických a pasivních domů. Kombinuje přirozený vzhled se skvělou tepelnou i zvukovou izolací, díky které tlumí hluk zvenčí. Nejčastěji se zpracovává smrk, borovice, modřín nebo dub. Na rozdíl od kovu a plastu ale dřevěné dveře vyžadují péči, čas od času je potřeba obnovit nátěr.
Jak moc dveře odolají zloději
Odolnost proti vloupání se řídí bezpečnostními třídami RC1 až RC6, jak je definují české technické normy – čím vyšší číslo, tím lépe. Nejnižší třídy RC1 a RC2 zvládne prolomit i méně zkušený zloděj bez zvláštního vybavení. Pokud řešíte zabezpečení rodinného domu nebo bytu, sáhněte radši rovnou po třídě RC3, ta už odolá i páčidlu nebo podobnému nářadí.
Samotná třída ale není všechno. Vyplatí se hlídat i typ zámku, případnou pojistku proti vypáčení a bezpečnostní kování s cylindrickou vložkou, kterou nejde jen tak odvrtat. Máte-li rádi prosklené dveře, dejte si pozor, aby sklo bylo bezpečnostní a odolávalo proražení.
Kolik tepla vám dveřmi uteče
Tepelnou izolaci popisuje takzvaný součinitel Ud – čím nižší číslo u vašich dveří najdete, tím míň tepla jimi unikne ven. Aby dveře splňovaly požadavky na úsporu energie, měl by součinitel dosahovat maximálně 1,8 W/m²K. Modernější modely na trhu už běžně nabízí i hodnoty kolem 1 W/m²K, tedy o dost lepší, než je povinné minimum.
Detaily, které se vyplatí nepodcenit
Stříška nad vchodem ochrání dveře i vás před deštěm a sněhem, a navíc pěkně dotvoří vzhled celého vstupu. Kukátko je pak drobnost, která vám umožní zkontrolovat, kdo stojí za dveřmi, ještě, než je otevřete. Jednoduchý, ale účinný prvek navíc k bezpečnosti domácnosti.
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