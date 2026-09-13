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Co všechno byste měli zvážit před koupí vchodových dveří

Zář 2613 Autor: Komerční sdělení

Vchodové dveře si pořizujeme jednou za dlouhou dobu, a tak se rozhodně nevyplatí volbu uspěchat. Kromě toho, jak budou vypadat, totiž ovlivňují i to, kolik tepla vám uteče z domu a jak snadno by se dovnitř dostal nezvaný návštěvník. Než se pustíte do výběru, je dobré vědět, na co všechno se zaměřit.

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Než začnete vybírat: rozměr a strana otevírání

Základ je znát rozměr otvoru, do kterého budou vchodové dveře osazeny, a stranu, na kterou se mají otevírat. Podle orientace se dveře dělí na levé a pravé. Průchozí šířka by měla být alespoň 900 milimetrů. Co se výšky týče, běžně se vyrábí 1970 nebo 2100 milimetrů, pokud ale potřebujete jiný rozměr, je možné si nechat vyrobit i dveře na míru.

Jaký materiál zvolit

Hliník a ocel mají tu výhodu, že si drží tvar za každého ročního období. Teplo ani mráz s nimi nic nedělají, takže se vám dveře po letech nezačnou zadrhávat. Ocelové provedení je navíc téměř bezúdržbové. Aby ale kovové dveře dobře izolovaly, potřebují uvnitř kvalitní výplň, nejčastěji z tvrzené polyuretanové pěny.

Plast je momentálně nejoblíbenější volbou, a to zejména proto, že za rozumné peníze nabízí solidní vlastnosti. K mání jsou plné i prosklené varianty, v desítkách barev a dekorů. S kvalitní tepelnou izolací uvnitř vydrží sloužit klidně několik desítek let. U dobrých modelů byste ale měli hledat i ocelovou výztuhu, která brání zkroucení křídla v čase.

Dřevo je stálicí hlavně u nízkoenergetických a pasivních domů. Kombinuje přirozený vzhled se skvělou tepelnou i zvukovou izolací, díky které tlumí hluk zvenčí. Nejčastěji se zpracovává smrk, borovice, modřín nebo dub. Na rozdíl od kovu a plastu ale dřevěné dveře vyžadují péči, čas od času je potřeba obnovit nátěr.

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Jak moc dveře odolají zloději

Odolnost proti vloupání se řídí bezpečnostními třídami RC1 až RC6, jak je definují české technické normy – čím vyšší číslo, tím lépe. Nejnižší třídy RC1 a RC2 zvládne prolomit i méně zkušený zloděj bez zvláštního vybavení. Pokud řešíte zabezpečení rodinného domu nebo bytu, sáhněte radši rovnou po třídě RC3, ta už odolá i páčidlu nebo podobnému nářadí.

Samotná třída ale není všechno. Vyplatí se hlídat i typ zámku, případnou pojistku proti vypáčení a bezpečnostní kování s cylindrickou vložkou, kterou nejde jen tak odvrtat. Máte-li rádi prosklené dveře, dejte si pozor, aby sklo bylo bezpečnostní a odolávalo proražení.

Kolik tepla vám dveřmi uteče

Tepelnou izolaci popisuje takzvaný součinitel Ud – čím nižší číslo u vašich dveří najdete, tím míň tepla jimi unikne ven. Aby dveře splňovaly požadavky na úsporu energie, měl by součinitel dosahovat maximálně 1,8 W/m²K. Modernější modely na trhu už běžně nabízí i hodnoty kolem 1 W/m²K, tedy o dost lepší, než je povinné minimum.

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Detaily, které se vyplatí nepodcenit

Stříška nad vchodem ochrání dveře i vás před deštěm a sněhem, a navíc pěkně dotvoří vzhled celého vstupu. Kukátko je pak drobnost, která vám umožní zkontrolovat, kdo stojí za dveřmi, ještě, než je otevřete. Jednoduchý, ale účinný prvek navíc k bezpečnosti domácnosti.

Širokou nabídku vchodových dveří i doplňků najdete v BAUHAUS.

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