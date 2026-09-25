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Umyvadlo s polosloupem – praktické a elegantní řešení do koupelny

Zář 2625 Autor: Komerční sdělení

Umyvadlo s tzv. polosloupem představuje praktické a současně elegantní řešení do vaší koupelny. Jaké má konkrétní přednosti?

Foto: pexels.com

Co je umyvadlo se sloupem a polosloupem?

Umyvadlové sloupy a polosloupy slouží k zakrytí odpadního sifonu a přívodů vody pod umyvadlem, čímž zvyšují estetický dojem v koupelně. Nachází uplatnění tam, kde z různých důvodů nechceme instalovat pod umyvadlo skříňku. Sloupy a polosloupy tedy plní ryze dekorativní funkci. Obecně bychom se sloup měli snažit sladit s umyvadlem a zcela ideální je zvolit si komponenty nejen od jediného výrobce, ale přímo z jedné produktové řady. Tím je zajištěna rozměrová kompatibilita i designová jednotnost.

Jaký je rozdíl mezi sloupem a polosloupem?

  • Sloup k umyvadlu – sloup nabídne stabilní oporu, hodí se hlavně do průměrně dimenzovaných nebo větších koupelen, kde nemusíte řešit problém s místem. Výhodou je i to, že dokáže zcela zakrýt sifon a přívod vody. Udrží spolehlivě i těžké umyvadlo z materiálů, jako je keramika. Obdobně na něj lze bezpečně usadit rozměrnější model.
  • Polosloup k umyvadlu – polosloup je charakteristický subtilním vzhledem. Vhodný je proto do menší koupelny, kterou je cílem vizuálně nezahltit. Současně vám zůstane dostatek místa na podlaze, čímž si ulehčíte úklid. Polosloupy velmi dobře zapadají do minimalisticky pojatých interiérů, vynikají i moderním vzhledem. Jejich částečnou nevýhodou je to, že uchycení umyvadla musí být realizováno napevno do stěny, protože polosloup slouží pouze k zakrytí sifonu a není schopen nést hmotnost umyvadla.

Jak vybrat polosloup k umyvadlu?

Při výběru polosloupu bychom se měli primárně řídit podle doporučení výrobce a montážních specifikací. Některé modely jsou univerzální, jiné jsou však navrženy přímo pro konkrétní modely či značky umyvadla. Pozor je potřeba dát především na odlišný tvar uchycení a rozteče. Před koupí si rovněž nezapomeňte ověřit, zda polosloup obsahuje montážní sadu, případně ji musíte pořídit zvlášť.

Při koupi konkrétního modelu polosloupu je potřeba zvážit především tyto parametry:

  • tvar umyvadla
  • velikost umyvadla

Tvarové provedení

Zvolte tvar odpovídající umyvadlu. Široký výběr modelů naleznete na https://absulo.cz/koupelna/umyvadla-a-drezy/umyvadla.html. K hranatým umyvadlům tak ideálně přísluší hranatý polosloup, k oblým a kulatým obdobně zaoblený polosloup, to znamená tvar kulatý či oválný. Docílíte tak optimálního designového ladění.

Prostorové možnosti

Polosloupy obvykle zabírají na šířku kolem 17 až 20 cm a do hloubky 24 až 29 cm. Ujistěte se, že se do něj vždy komfortně vejde vámi zvolený zápachový uzávěr (sifon). Vybrat správně pomůže široká nabídka z https://absulo.cz/koupelna/umyvadla-a-drezy/umyvadlove-polosloupy.html.

Jaký materiál polosloupu volit?

Co se týče samotných polosloupů, rozhodujující je především volba materiálu:

  • V současných koupelnách dominuje keramika. Její výhodou je to, že je snadno omyvatelná, dostatečně odolná vůči vlhkosti i poškrábání a svým lesklým povrchem působí čistě a elegantně.
    Další možnost představuje porcelánový kryt. Porcelán je specifický druh keramiky, který se vyrábí z kvalitních surovin (kaolin, živec, křemen) a pálí se při velmi vysokých teplotách. Díky tomu získává své typické vlastnosti – je tenký, pevný, hladký a neporézní, tedy optimálně hygienický.
  • Dekorativní kryt sifonu a připojení baterie může být rovněž vyroben z nerezu. Pak výrobci nabízí lesklé i matné provedení. Nicméně s touto variantou se v praxi setkáte spíše méně často.

Zachovat bychom se vždy měli snažit vizuální souhru s ostatními prvky, jako jsou vodovodní baterie, koupelnové skříňky nebo zrcadla. Pořizujte je proto optimálně od jediného dodavatele. Vše pro vaši koupelnu najdete na https://absulo.cz/.

Jak vypadá optimální výška vývodu odpadu?

Polosloup zakrývá sifon a přívody vody, proto je důležité připravit odpad a rohové ventily ve správné poloze podle technického výkresu konkrétního umyvadla a polosloupu. Standardní horní hrana umyvadla bývá přibližně 85 cm nad podlahou, přesná poloha odpadu a přívodů se však může v závislosti na konkrétním provedení lišit.

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