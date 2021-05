Domácí máslo a ghí – opravdový chuťový prožitek za trochu trpělivosti

Vzpomínáte si na dětství a prázdniny strávené u babičky? Máte s nimi spojenou i chuť čerstvého rohlíku s máslem? Já ano a vůbec se mi nedaří tu chuť s dnešními másly znovu objevit. Másla mají zvláštní pachuť, jsou lepkavá a jejich jedinou výhodou je, že se dají ihned po vytažení z lednice snadno roztírat. Ale posouzení, zda je to opravdu výhoda, nechám na vás. Mléčný tuk se musí nechat vytemperovat na pokojovou teplotu, jinak je tvrdý a tuhý, v jiném případě se prostě nejedná o mléčný tuk. Pokud už vás tato zvláštní másla nebaví, zkuste si jej vyrobit doma. Není to žádná věda a tuším, že se to mnohým z vás už omylem povedlo, když jste se snažili vytvořit dokonalou šlehačku k dezertu. Při domácí výrobě másla sice neušetříte, jeho výroba vás bude stát o malinko víc než kvalitní máslo z obchodu, ale můžete si ho udělat přesně na míru. My doma milujeme máslo s bylinkami, solí a někdy přidáme i česnek nebo sušená rajčata.

Na cca 200 g másla budeme potřebovat:

2 smetany ke šlehání (500 ml)

další suroviny jsou na vaší chuti (sůl, bylinky, česnek, sušená rajčata)

mísu s ledovou vodou

Náš tip: Smetana ke šlehání musí být čerstvá, ne trvanlivá, a měla by obsahovat minimálně 30 % tuku. Čím tučnější, tím lepší. Smetanu necháme před zpracováním chvíli mimo lednici, nesmí být úplně studená.

Postup:

1)Smetanu o pokojové teplotě vlijeme do vyšší nádoby a šleháme tyčovým mixérem.

2) Za chvíli smetana ztuhne a vznikne nám šlehačka.

3) Šleháme, dokud se smetana nezačne srážet.

4) Postupně se nám bude tvořit podmáslí, které slíváme do misky (podmáslí je výborné, můžeme ho vypít jen tak nebo použít například na pečení)

5) Šleháme, dokud se nepřestane tvořit další podmáslí.

6) Máslo dáme do jemného sítka, aby nám všechno podmáslí odkapalo (sítko můžeme vystlat plátýnkem nebo látkovou plenou). Tento krok můžeme vynechat.

7) Máslo ze sítka dáme do misky s ledovou vodou. Prohněteme a zbavíme ho tak zbytku podmáslí. Zopakujeme asi 4x.

8) Máslo vymačkáme a zbavíme vody (pokud bychom to neudělali, bude se rychleji kazit, bude lístkovat a jeho konzistence nebude ideální. V této fázi můžeme přidat bylinky a sůl dle našich preference)

9) Připravené máslo zabalíme do potravinové fólie nebo umístíme do máselničky a necháme v lednici ztuhnout.

Pokud si s vámi budou chtít vyrobit máslo i děti, můžete jim malé množství smetany nalít do čisté PET lahve a pomocí dlouhého “šejkování” si vyrobí sami svačinku. Kroky 6-9 budou potom stejné jako u výroby másla mixérem.

Pokud vám ale máslo a celkově mléčné výrobky nedělají dobře a říkáte si, že na dobroty z másla můžete zapomenout, můžete si je připravit na ghí. Indické ghí, které je v poslední době velikým hitem však není žádnou novinkou a jsou to zase právě naše babičky, které nedaly na přepuštěné máslo dopustit. Snadno si ho uděláte doma, vydrží v uzavřené nádobě i několik měsíců, nepřepaluje se a je vhodné i při intoleranci laktózy.

Výhodou přepuštěného másla je odstranění všech bílkovin, které se po zahřátí vysráží na povrchu a my je můžeme jednoduše odebrat. Získáme tak čistý mléčný tuk, který při skladování nežlukne a nepřepaluje se při dalším tepelném zpracování. Běžné máslo se začíná přepalovat při 150–180 °C, ghí až při teplotě mezi 200–250 °C.

V tomto případě při výrobě domácího produktu opravdu ušetříte a navíc je jeho výroba velmi snadná. Tak proč to nezkusit. Jediné, na co si musíme dát pozor je výběr správného nádobí. Ghí by nemělo přijít do kontaktu s plastem a to i při přecezení. Používáme proto jen nerezové nádobí nebo varné sklo.

Postup:

Dáme máslo do hrnce a při středním výkonu ho necháme rozpustit. Přivedeme k varu a jakmile začne bublat, stáhneme na minimum jen aby lehce probublávalo. Začne se tvořit pěna a na dně hrnce se bude srážet bílkovina.

Lžicí odebíráme z povrchu pěnu, usazených bílkovin se zbavíte přecezením přes plátýnko. Dáváme pozor, aby se máslo nepřepálilo, nemělo by mít hnědavou barvu a příliš oříškovou vůni. Výroba ghí z jednoho másla (250 g) by měla trvat 15-20 minut. Hotové ghí je krásně čiré a neprská.

Ghí necháme zchladnout, tak aby bylo stále teplé, ale ne horké, přecedíme přes cedník vyložený plátýnkem nebo gázou (3 vrstvy). Uchováváme v uzavřené nádobě. Ghí nepotřebuje chlad, mělo by ale být chráněné před teplem a světlem.

Ghí obsahuje vitamín A, B3, E a mnoho minerálů. Takže nezbývá než popřát dobrou chuť.