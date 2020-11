Domácí léčebné prostředky, které vám pomohou v zimním a chřipkovém období

Nikdo z nás nemá rád, když chytne chřipku a nebo je nachlazený. Bohužel je to jedna z věcí, které se nevyhneme, zvlášť nyní na podzim. Užívání léků z lékáren je sice účinné, ale nemůžeme si být jisti tím, co obsahují a jak moc zasahují do našeho zdraví. Proto je nejlepší volbou, když si doma vyrobíte své vlastní léčivé přípravky, které vám od nachlazení, chřipek a různých viróz pomohou. Níže popsané rady jsou rychlé, účinné a některé z nich i velmi chutné.

Česneková polévka ze 44 stroužků

To, co dělá z polévky tak silného zabijáka chřipky je česnek. Tato obsahuje dokonce 44 stroužků. Pokud máte problémy se žaludkem, nemusíte se bát. Není tak silná, aby způsobovala zdravotní problémy. Ve skutečnosti chutná velmi dobře, protože obsahuje cibuli, kuřecí vývar, tymián a mnoho dalších přísad, které vám pomohu jako prevence proti chřipce a nachlazení.

Co budete potřebovat:

26 stroužků česneku (neoloupaných)

2 polévkové lžíce olivového oleje

2 polévkové lžíce másla

2 ¼ šálku nakrájené cibule

1 ½ čajové lžičky nasekaného čerstvého tymiánu

18 stroužků česneku (oloupaného)

1,5 – 2 litry kuřecího vývaru s nízkým obsahem soli

½ šálku smetany na vaření

½ šálku najemno nastrouhaného parmezánu

4 citronové klínky (volitelné)

pepř a sůl

Postup:

Předehřejte troubu na 180°C. Do malého pekáče vložte 26 stroužků neoloupaného česneku, polijte je 2 polévkovými lžícemi olivového oleje, jemně posypte solí a pepřem a důkladně promíchejte. Pekáč přikryjte alobalem a pečte, dokud není česnek zlatohnědý a měkký (což bude trvat zhruba 45 minut). Poté nechte česnek vychladnout. Zmáčkněte česnek mezi prsty, abyste z něj vytlačili měkkou dužinu. Dužinky mačkejte do menší misky.

Ve větším hrnci, na středně velkém plameni rozpusťte máslo. Přidejte tymián a cibuli a vařte tak dlouho, dokud nebude cibule průsvitná (zhruba 6 minut). Přidejte pečený česnek a 18 zbylých stroužků česneku a vařte 3 minuty. Přilijte kuřecí vývar, přikryjte a poduste, dokud není česnek opravdu měkký (zhruba 20 minut). Po dávkách lijte tuto směs do mixéru a mixujte, dokud není směs úplně hladká. Poté vraťte polévku zpět do hrnce, přidejte smetanu a nechte povařit. Dochuťte solí a pepřem.

Až budete polévku servírovat, posypte vršek strouhaným parmezánem a pokud chcete, vymačkejte do každé porce šťávu z citronového klínku.

Chřipkový pomocník

Tento zcela přírodní recept obsahuje kurkumu, kajenský pepř, surový med, citron a česnek. Díky této kombinaci vám zkrátí nachlazení či chřipku a budete se cítit mnohem lépe. Všechny ingredience obsahují spoustu vitamínů a zdraví prospěšné vlastností.

Co budete potřebovat:

¼ čajové lžičky kurkumy

špetka kajenského pepře

½ čajové lžičky surového medu

šťáva z jednoho citronu

1/8 čajové lžičky najemno nasekaného česneku

60 ml vody

Postup:

Všechny ingredience umístěte do mixéru (můžete použít i hrnek a tyčový mixér) a důkladně rozmixujte. Vypijte a očekávejte pomalu přicházející uzdravení.

Bylinný čaj na posílení imunity

Tento bylinkový čaj na posílení imunity obsahuje kořen kozince, který je skvělý pro posílení imunitního systému a snadnějšímu „přežití“ při chřipce a nachlazení.

Co budete potřebovat:

pár kopřivových listů

1,5 dílu kořene kozince

2 díly ovsa setého

2 díly citronové trávy

2 díly meduňky

3 díly šípků

½ dílu zázvorových kousků

¼ dílu zázvoru mletého

pár listů stévie

Postup:

Nakrájejte kořen kozince na co nejmenší kousky, pomocí kuchyňského nože nebo mixéru. Pokud použijete mixér, ujistěte se, že nerozemelete kořen na prášek. Bylinka musí být dostatečně velká na to, aby se vešla do kulatého sítka spolu s dalšími přísadami. Umístěte nasekaný kozenec spolu s dalšími přísadami do plastového pytlíčku či menší nádobky a nechte je odpočívat. Pokud byly některé bylinky větší, pokrájejte je na menší kusy. Ingredience důkladně protřepejte, aby se smíchaly. Vložte 1-2 čajové lžičky bylinkového čaje do sítka a zalijte horkou vodou. Nechte louhovat po dobu 5 minut.

Tip: Přidejte kořen lopuchu, abyste očistili tělo od nečistot. Do čaje nepřidávejte víc, než malou část kořene. Přidejte pár listů máty peprné, čaji dodá chuť, vám dodá energii a pomůže uklidnit žaludek nebo jiné zažívací potíže.

Solný roztok proti rýmě

Solný roztok vám velmi pomůže, pokud máte tekoucí rýmu, ucpaný nos nebo jiné obtíže s dýcháním, které souvisí s chřipkou a nachlazením. Tento domácí recept je levnější než spreje, které si můžete koupit v lékárně a přitom je stejně, ne-li ještě více účinný!

Co budete potřebovat:

1 šálek vody (240 ml)

1 čajová lžička přírodní soli

1/8 čajové lžičky jedlé sody (špetka)

Postup:

Ohřejte vodu na tak vysokou teplotu, kterou tělesně snesete (voda musí být maximálně tak teplá, aby vám nepoškodila nosní dutinu). Přidejte sodu a sůl a důkladně promíchejte, aby se obojí rozpustilo ve vodě. Vypláchněte si dutiny a takto opakujte, dokud příznaky neustoupí. Nádobku vždy důkladně umyjte a nechte vyschnout před dalším použitím.

Babiččina nudlová polévka

Co vás postaví na nohy lépe, než poctivá babiččina nudlová polévka? Tato obsahuje vaječné nudle, mrkev, cibuli, celer, kuřecí vývar a na světě zkrátka neexistuje nic tak báječného, jako poctivá a chutná polévka, která vám dodá potřebné vitamíny, které potřebujete v boji proti nachlazení.

Co budete potřebovat:

1 polévkovou lžíci rostlinného oleje

1 velká cibule, nasekaná nadrobno

1,5 kg kuřecích kousků nebo 1,5 kg celého kuřete (volitelné)

8 šálků vody

1 bobkový list

2 čajové lžičky jedlé soli

čerstvě mletý černý pepř

1 velká mrkev, nakrájená na kostičky

1 střední celer, nakrájený na kostičky

85 gramů sušených vaječných nudlí, širokých

1 polévková lžíce nasekaného čerstvého kopru nebo petrželky

Postup:

Ve velkém (5 litrovém) hrnci, na středně velkém ohni, zahřejte rostlinný olej. Přidejte cibuli a duste po dobu 3-4 minut, než se začne na koncích přibarvovat. Přidejte kousky kuřete (pokud je jich mnoho, přidejte je ve dvou dávkách). Poté vařte kuřecí kousky po dobu 10 minut, než začnou hnědnout.

Přidejte vodu, bobkový list, jedlou sůl a trochu čerstvého mletého pepře a směs přiveďte k varu. Snižte teplotu a odstraňte vše, co se objeví na povrchu (vyvařená „špína“ z kuřete). Částečně zakryté kousky duste po dobu 20 minut.

Před podáváním vyndejte kuřecí části na talíř, aby trochu vychladly. Poté přes síto přeceďte polévku. Ochutnejte a v případě potřeby dochuťte.

Až vyndáte kuřecí kousky, nasypte do polévky nakrájenou zeleninu a poté ji duste po dobu 5 minut, doku nebude měkká. Přidejte sušené nudle a vařte je ve vývaru podle pokynů na obalu – nebo dokud nejsou měkké (obvykle to trvá 6-9 minut). Zatímco se nudle vaří, odstraňte kůži z kuřete a maso nakrájejte na menší kousky.

Jakmile jsou nudle uvařené, vrátíme okrájené kuřecí maso zpět a necháme ho zahřát ve vývaru po dobu 30 sekund. Takto chvilku povaříme. Servírujeme s nasekaným koprem či petrželkou.

Léčivé mléko podle Indů

Kurkumové mléko se zázvorem a kardamomem patří mezi staré indické recepty a je opravdu efektivní. Kurkuma má řadu zdravotních výhod a v průběhu let se běžně používala jako domácí lék pro léčbu nachlazení, tělesných bolestí, bolestí zubů a řady dalších onemocnění.

Co budete potřebovat:

2 šálky čerstvého plnotučného mléka (můžete použít i mandlové, kešu či kokosové)

½ – 1 čajová lžička kurkumy

2-3 celé kuličky pepře

2-3 celé lusky kardamomu

1 cm zázvoru, hrubě nasekaného

špetku šafránu (volitelné)

K oslazení mléka lze přidat med, umělé sladidlo, stévii či cukr.

Postup:

Zahřejte mléko spolu s kořením po dobu 2-3 minut. Pokud rádi sladíte, tak si mléko oslaďte podle chuti. Nechte ho vychladnout, dokud nebude teplé. Poté sceďte a podávejte.

DIY Vick’s mast proti nachlazení

Pociťujete na sobě příznaky nachlazení? Pak je nejlepší namazat si hrudník léčivou masti, která vám průběh o mnoho ulehčí a zmírní. Samozřejmě, že masti proti nachlazení seženete běžně v lékárnách. Nejlepší jsou ale ty, které si vyrobíte sami doma. Tato mast proti nachlazení je snadná na výrobu a neobsahuje škodlivé přídavky, jako velká většina těch, které si můžete volně koupit.

Co budete potřebovat:

Náčiní:

malé nádobky (nejlépe skleněné)

malá pánev (na ohřev přísad)

nerezová mísa

Přísady:

1/8 šálku bambuckého másla

4 kapky eukalyptového esenciálního oleje

2 kapky mátového esenciálního oleje

2 kapky levandulového esenciálního oleje

2 kapky rozmarýnového esenciálního oleje

2 kapky tea tree oleje

½ čajové lžičky včelího vosku (volitelné)

(na místo včelího vosku, můžete použít také kokosový či palmový olej)

Postup:

Vložte bambucké máslo do nerezové mísy, která bude umístěna nad vodní lázní – ta musí být na mírném ohni. Nechte zahřívat tak dlouho, dokud se zcela neroztaví. Po roztavení opatrně vyjměte mísu. Směs nechte vychladnout asi 5 minut, aby vám vydržela stále tekutá, ale nebyla horká. To vám umožní, abyste přimíchali esenciální oleje bez poškození jejich léčivých vlastností. Pokud používáte včelí vosk, vmíchejte ho po rozpuštění co nejrychleji do bambuckého másla – nesmí být ale horký a poté přidejte esenciální oleje. Směs nalijte do malých skleněných nádobek.

Chcete-li použít, použijte směs na hruď. Uchovávejte uzavřené nádobky na tmavém, chladném místě po dobu 1 roku maximálně.

Verze vhodná pro děti obsahuje:

4 kapky oleje tea tree

2 kapky tymiánového oleje

2 kapky levandulového oleje

2 kapky kadidlového oleje

2 kapky citronového oleje

Bezpečnostní poznámka:

Pokud jde o používání olejů, zjistěte si, jestli jsou vhodné k použití a jakým způsobem, pokud máte malé děti či domácí mazlíčky. Před použitím olejů u malých dětí se poraďte s lékařem nebo odborníkem na aromaterapii ohledně vhodného množství a ředění. Obecně si pamatujte, že kafrovému oleji je třeba se vyhnout u malých dětí a rozmarýnovému zase u dětí do deseti let. Eukalyptus a další éterické oleje, které obsahují množství 1,8 eukalyptu, by neměly být podávány žádným způsobem kojencům a malým dětem. Stejně tak, různé oleje s eukalyptovým obsahem 1,8 by neměly být aplikovány na obličej dětem mladším deseti let.

Proti nachlazení báječně slouží také rýmovník. O jeho zpracování toho na našem hobby portálu najdete mnoho, Zkuste třeba mast na odřený nos.