Mastička z rýmovníku na odřený nos

V listech rýmovníku (Plectranthus amboinicus) jsou obsaženy rostlinné vonné oleje thymol a karvakrol. O jejich blahodárnosti už toho bylo napsáno mnoho. Nyní, když ubývá slunečních paprsků, je vhodné rýmovník pravidelně zaštipovat, jinak se vytáhne a bude z něho nehezká, nekompaktní rostlinka.

Ostříhané lístky můžete využít pro další množení nebo si udělat dokonalou mastičku na odřený nosík. Je velmi příjemná, přirozeně hojí díky antibiotickým účinkům a milují ji děti i dospělí. Zejména v období chřipek by tato mast neměla chybět v žádné přírodní lékárničce. Odřený nos je totiž asi stejně příjemný, jako celá rýma. U dětí bývá smrkání mnohdy problém. Pokud mají navíc odřený nos, je v podstatě nemožné je dát pořádně vysmrkat. Tato mastička nejen že hojí drobné odřeninky, ale navíc uleví od obtíží vzniklých nachlazením.

Budete potřebovat:

40 g lístků rýmovníku (asi 4-5 větviček)

80 g panenského kokosového oleje

20 g včelího vosku

Náš tip: místo vosku lze použít bambucké máslo

Postup:

Ostříhejte rýmovník.

Lístky i stonky natrhejte do malého kastrůlku. Přidejte kokosový olej a vosk a zahřívejte, dokud se všechny suroviny nerozpustí. Zde pozor. Směs by se v žádném případě neměla vařit. Celé nechte na plotně o pokojové teplotě louhovat do druhého dne. Mezi tím si nachystejte malé nádoby. My jsme recyklovali kelímky od kosmetiky. Musí být dokonale čisté a suché.

Druhý den směs zase zahřejte a přes sítko opatrně přelijte do kelímků.

Tato dávka by měla stačit na 4 menší kelímky, což vystačí na celou zimu. Stačí mast uskladnit v ledničce.

Krom odřeného nosu se mastička hodí na jakékoliv menší odřeniny. Krom antibiotických a léčivých účinků pokožku krásně promastí, což je u odřenin a spálenin velmi žádoucí. Pokožka totiž tolik nepne. Mažeme dle potřeby až do zmírnění obtíží.