Cukroví: Marokánky

Jednoduchý postup na jedné straně a správné ingredience na straně druhé zaručí, že se vám marokánky vždy povedou. Náš dnešní recept je úžasný v tom, že jsou marokánky ihned měkké. Nemusíte se obávat, že si na nich vylomíte zub. Další jejich kouzlo je v již zmiňovaných ingrediencích. Do základní „kaše“ totiž můžete dát ořechy a sušené či kandované ovoce podle chuti.

Na „kaši“ budete potřebovat:

250 ml plnotučného mléka

30 g hladké mouky

80 g moučkového cukru

30 g másla

Dále pak budete potřebovat:

200 g směsi ořechů

100 g směsi ovoce

Na polití:

Hotovou čokoládovou polevu (nebo klidně doma připravenou)

Co je do marokánek vhodné?

Vhodné jsou veškeré ořechy. Nejlepší jsou bez pochyby lískové oříšky, které jsou velmi výrazné. Naopak s mandlemi jsou marokánky poněkud mdlé (to neznamená, že nejsou dobré!). Zdaleka nejlepší jsou ale ze směsi ořechů. My jsme použili: lískové, vlašské, pekanové a mandle. Co se ovoce týče, my nepoužíváme rozinky. Jsou totiž velmi sladké a hodně výrazné. Pokud ale máte rádi, můžete použít i je. My jsme použili sušené švestky a brusinky. Kandované ovoce má výhodu, že je krásně barevné a marokánky úplně rozsvítí. Navíc už ho pořídíte nakrájené na malé kousky, což vám usnadní práci.

Jak na nejlepší marokánky

Ořechy nasekejte.

Ovoce nakrájejte na menší kousky. Pro představu velikosti například brusinky na 3-4 díly.

V nepřilnavém hrnci smíchejte všechny suroviny na kaši a za stálého míchání provařte tak, aby vznikla hustší kaše. Do mírně vychladlé směsi nasypejte ořechy a ovoce a pořádně promíchejte.

Nyní si předehřejte troubu na horkovzduch na 160°C. Plech vyložte pečícím papírem a pomocí lžíce tvořte z ještě malinko teplé směsi menší hrudky. Menších hrudek buete mít asi 40 ks. Ty pečeme na 160°C asi 25 minut, dokud nebudou kraje krásně zlatavé.

Před koncem pečení rozehřejeme dle návodu polevu. My jsme použili Dr. Oetker mléčnou čokoládovou polevu v sáčku, se kterou máme dobré zkušenosti. Velmi jednoduše ji rozehřejete ve vařící vodní lázni (to bude trvat asi 6 minut). Ustříhnete roh sáčku a pocákáte upečené marokánky.

Naše tipy:

Naprosto stylové je, pokud do čokolády namáčíte spodky marokánek. Chuť je sice stejná, ale je to velmi efektní. U nás zdobily děti, proto jsme zvolili jednodušší variantu pocákání marokánek rozehřátou čokoládou přímo ze sáčku.

Pokud chcete marokánky bezlepkové, použijte místo hladké mouky jakokoliv bezlepkovou. Marokánky budou ještě lepší! Jejich konzistence ale nebude tak pevná a na plechu se malinko roztečou. To ale nevadí vůbec ničemu.