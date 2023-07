Čokoládový cheesecake bez cukru a plný bílkovin

Cheesecake – oblíbená sladká pochoutka. Skuste náš recept, který je plný bílkovin a bez cukru.

POTŘEBUJEME

Na korpus:

180 g kokosové mouky

4 odměrky (60g) Lactofree protein (příchuť vanilka-bourbon)

(příchuť vanilka-bourbon) 150 g másla

4 vejce

štipka soli

Na krém:

400g měkký tvaroh

2 x Extra Mass Pudding (příchuť čokoláda)

(příchuť čokoláda) 2 odměrky proteínu (příchuť čokoláda)

(příchuť čokoláda) ¼ hrníčku kakaa

xylitol podle chuti

lyofilizované maliny

Na polevu:

100g čokoláda bez přidaného cukru

100 ml smetany ke šlehání



POSTUP

Vše spolu smícháme a namačkáme na dno dortové formy, kterou jsme vyložili pečícím papírem, nebo vymažeme olejem. Pečeme při teplotě 170°C cca 15 minut. Upečený korpus necháme vychladnout.

Všechny suroviny na krém spolu utřeme kromě malin. Nakonec přidáme lyofilizované maliny. Krém naneseme na připravený vychladlý korpus.

Cheesecake polijeme čokoládou a dozdobíme podle chuti a fantazie.

Přejeme dobrou chuť!

Mnozí lidé se právě pojmu „protein“ často bojí a spojují si s ním obrovské nárůsty svalové hmoty, a že je vhodný pouze pro dospělé a sportující, případně pouze pro ty, kteří chtějí zhubnout, a pod. Někteří se domnívají, že pokud nevykonávají žádný sport, nemá smysl přijímat proteiny.

Přijímat proteiny ve formě suplementů bylo v minulosti trendem zejména u mužů kulturistů a tento fakt způsobil, že mnoho žen se dnes vyhýbá proteinům ze strachu z nahromadění nežádoucí svalové hmoty. Ve skutečnosti však ženy v těle neprodukují takové množství testosteronu než muži, přičemž tento hormon u mužů zajišťuje růst svalstva. Ženy se proto vůbec nemusí bát velkého nárůstu svalů, pokud do stravy zaradí proteiny.

Pravda je, že zvýšené dávky proteinů / bílkovin musí užívat lidé, kteří se věnují nějakému druhu sportu, případně chtějí cíleně dosáhnout nárůst svalové hmoty – tehdy si to organismus opravdu vyžaduje. No nesmíme zapomínat na to, že proteiny / bílkoviny jsou velmi důležité i pro běžného člověka (ať už dospívajícího, dospělého, ale i v pokročilém věku) a měly by být součástí naší každodenní stravy bez ohledu na to, zda jde o muže nebo ženu.