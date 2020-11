Chutné dýňové recepty

Podzim je tu! A to znamená, že nastal také čas dýní. Většina z nás si je spojí s americkým svátkem Halloweenem, kdy je vydlabáváme do nejrůznějších tvarů, vytváříme jim strašidelné výrazy a ty nakonec ještě umocníme vloženou svíčkou. Dýně ale neslouží pouze jako strašidelné dekorace. Mají specifickou, vynikající chuť a dá se s nich vyrobit spousta dobrot. Pokud tedy nevíte, co udělat s tou vaší, inspirujte se těmito vynikajícími recepty z nich. Věřte, že vám budou moc chutnat!

Dýňový dip – sladký

Pokud jste fanoušky všemožných dipů, pak se tento dýňový stane vaším novým oblíbencem. Je rychlý, snadný a cenově dostupný. Skvěle se hodí na večírky nebo jako občerstvení během domácího filmového večera.

Co budete potřebovat:

1 balení měkkého smetanového sýru (lučina, žervé)

1 šálek dýňových kousků (Hokkaido či máslová)

3 šálky moučkového cukru

1 čajová lžička směsi dýňového koření

sladké preclíky, sušenky atd..

Postup:

V misce smíchejte smetanový sýr, kousky dýně, moučkový cukr a směs dýňového koření.

Vezměte si tyčový mixér a vše důkladně rozmixujte. Nalijte do nádobky a uložte do lednice, dokud nebudete chtít směs použít. Nejlepší je dip podávat se sladkými preclíky či sušenkami, ale můžete ho použít také na toast či vafle.

Pokud nemáte rádi sladké, stačí cukr vyměnit za sůl a pepř – ale nedávejte jich 3 šálky!! Dochucujte podle sebe.

Krémová dýňová polévka

Měli jste někdy dýňovou polévku? Pokud ne, zkuste tuto výbornou krémovou. Má lahodnou chuť s náznakem sladkosti, kterou vytváří kuřecí vývar, cibule a koření v ní obsažené. Výborně se hodí zvláště v pochmurných podzimních dnech.

Co budete potřebovat:

500g dýně (Hokkaido či máslová)

2 polévkové lžíce mouky

4 šálky kuřecího vývaru (zhruba 1 litr)

2 polévkové lžíce másla

½ šálku cibule nakrájené na kostičky

½ šálku jablečného pyré

½ čajové lžičky zázvoru

¼ čajové lžičky muškátového oříšku

sůl a pepř na dochucení

(pokud chcete, můžete polévku zjemnit smetanou)

Postup:

Rozpusťte máslo ve středně velkém kastrolu a na něm smažte cibuli, dokud nezhnědne. Přidejte mouku a promíchejte. Přilijte kuřecí vývar, přidejte dýni, jablečné pyré, zázvor a muškátový oříšek. Přidejte oheň, polévku přiveďte k varu a poté nechte asi 15-20 minut bublat. Dochuťte solí a pepřem. Na závěr můžete dozdobit petrželkou. Podávejte s čerstvým pečivem.

Pečená slunečnicová semínka

Bez dýňových semínek, jako by recepty z dýní ani nebyly. V této verzi to ale nejsou pouhá opražená semínka, která známe i z obchodů. Mají úžasnou kořeněnou chuť, která je činí naprosto jedinečnými a unikátními.

Co budete potřebovat:

2 šálky dýňových semínek

1 čajová lžička olivového oleje

2 čajové lžičky skořice

¼ čajové lžičky mletého zázvoru

¼ čajové lžičky muškátového oříšku

¼ čajové lžičky mletého hřebíčku

½ čajové lžičky hnědého cukru

Postup:

Vložte dýňová semínka do sítka a opláchněte je vodou, abyste z nich odstranili zbytky dýně. Vyložte plech pečícím papírem a předehřejte troubu na 175-180 stupňů. Semínka vložte do hrnce s teplou vodou do které předtím nasypte špetku či dvě soli a poté je takto nechte 10 minut odpočinout. Přiveďte hrnec se semínky k varu a semena takto vařte 10 minut. Po uplynutí 10 minut vezměte papírové utěrky, semínka opatrně vyjměte ven z horké vody a utěrkami je osušte. Rovnoměrně rozmístěte semínka po pečícím plechu a pomažte je olivovým olejem. V misce si smíchejte skořici, zázvor, muškátový ořech a mletý hřebíček. Posypte semínka hnědým cukrem a poté mixem koření. Pomocí špachtle promíchejte semínka ve směsi a pečte 40 minut. Každých 10 minut je pečlivě promíchejte. Takto pečte, dokud nejsou krásně křupavé. Dávejte si pozor, aby se vám semínka nespálila.

Pokud jste na nějaké koření alergičtí nebo vám nechutná, nahraďte ho jiným, které máte rádi. Variant je neomezené množství.

Dýňový milkshake

Tento milkshake chutná stejně, jako váš oblíbený dýňový koláč, akorát je v mléčné formě. Kolem svátků můžete sehnat mnoho nápojů, které obsahují dýňovou příchuť, ale není nad to, když si doma vyrobíte svůj vlastní.

Co budete potřebovat:

¾ šálku dýňového pyré

¼ šálku mléka

½ čajové lžičky vanilkového extraktu

1 čajová lžička směsi dýňového koření

3 polévkové lžíce hnědého cukru

3-4 šálky vanilkové zmrzliny

Postup:

Do mixéru nalijeme mléko, přidáme pyré, vanilkový extrakt, dýňové koření a cukr. Mixujeme, dokud není vše důkladně rozmixované. Přidáme vanilkovou zmrzlinu a opět mixujeme, dokud není směs hladká. Pokud vám směs přijde hodně hustá, přidejte více mléka. Nalijte do sklenic, přidejte brčka a pokud chcete, tak jemně posypte skořicí.

Dýňový hummus

Tento dýňový hummus obsahuje cizrnu stejně, jako tradiční klasická verze. Obohacuje ho ale chuť Tahini, což je sezamová pasta, která mu dodává jedinečnou chuť, kterou si zkrátka zamilujete. V kombinaci s kořením, javorovým sirupem a dalšími přísadami se tato dobrota stane vaší každoroční tradiční mňamkou.

Co budete potřebovat:

400g cizrny, opláchnuté a osušené

1 šálek dýňového pyré

¼ šálku Tahini (sezamová pasta) nebo Kešu másla

1 polévková lžíce slunečnicového oleje (může být i řepkový)

3 polévkové lžíce javorového sirupu

1 čajová lžička vanilkového extraktu

1 ½ čajové lžičky mleté skořice

¼ čajové lžičky mletého zázvoru

1/8 čajové lžičky mletého muškátového oříšku

1/8 čajové lžičky mletého hřebíčku

½ čajové lžičky soli

Postup:

Všechny přísady vložte do kuchyňského robotu a poté důkladně mixujte, dokud nevznikne hladká směs. V případě potřeby dochuťte, přidejte koření.