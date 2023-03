Čaj Cold Brew: Populární nápoj, který zvládnete vyrobit i doma!

Cold Brew čaj. Populární nápoj, který je nyní již delší dobu velkým hitem mezi lidmi po celém světě, je obyčejný čaj, který se nechává louhovat za studena po dobu několika hodin. Díky tomu má pak výraznější chuť i barvu. Vy si ho nyní můžete připravit sami doma a vyzkoušet tak jeho různé variace.

Co je to čaj Cold Brew?

Cold Brew je vlastně ledový čaj, který je louhován za studena. Louhování za studena je pomalý a šetrný proces, při kterém se čaj louhuje ve vodě několik hodin v chladničce. Je to také nejjednodušší způsob přípravy ledového čaje. Jediné, co je nepříjemné je, že to trvá několik hodin.

Díky „vaření za studena“ je čaj sladší a má jemnější chuť, protože třísloviny, které způsobují hořkost čaje, se ve studené vodě nevysráží z čaje tak, jako tomu bývá v horké vodě. To znamená, že čaj nebude hořký jako běžný čaj.

Protože se při vaření za studena nepoužívá horká voda, je Cold Brew ideální pro přípravu v horkých letních měsících (ale nejen v nich).

Co budete potřebovat na přípravu:

Sypaný čaj – 1 polévková lžíce nebo 2 čajové sáčky (Všechny druhy čaje lze vařit za studena.)



Vodu, cca 2 šálky (Pro lepší chuť čaje uvařeného za studena použijte filtrovanou vodu.)

Postupujeme krok za krokem

Čaj a vodu dejte do džbánu nebo skleněné nádoby. Džbán přikryjte a dejte do chladničky na nejméně 12 hodin. Použijte kohoutkovou nebo filtrovanou vodu pokojové teploty. Pro přípravu studeného čaje není třeba, abyste vodu vařili. Pro lepší chuť studeného čaje použijte filtrovanou vodu. Sceďte čajové lístky – pokud používáte sypaný čaj, použijte sítko, nebo jen vyjměte sáčky či čajové pytlíky.

Čas studeného vaření:

Bílý čaj: 6 hodin



Zelený čaj: 3-6 hodin



Oolong čaj: 12 hodin



Černý čaj: 12 hodin



Bylinný čaj: 12 hodin

Tipy:

Není třeba přidávat led, jelikož je čaj již vychlazený. Přidáním ledu jej však udržíte déle studený.



Ne všechny druhy čaje se louhují za studena stejně dlouho. Zelený čaj je obecně na louhování za studena složitější. Pokud není správně připraven, může chutnat hořce, proto si vždy nejprve přečtěte návod k přípravě. Černý čaj, čaj oolong a bylinné čaje se vaří nejsnadněji, protože je takřka nemožné je pokazit. Za studena by se měly louhovat po dobu 12 hodin.



Čaj vždy připravujte a skladujte ve skleněných nádobách. Plastové mají tendenci se špinit a zanechávat pachy.



Udržujte studený čaj v neustálé rotaci a čerstvý tím, že vždy uvaříte nový čaj cca 1-2 dny po uvaření prvního. Tím dojde k propojení původního a nového čaje a to zachová jeho čerstvost.



Studený čaj můžete skladovat v chladničce až 4 dny.

Převodní tabulka pro přípravu čaje

Na 1 šálek čaje budete potřebovat 1 šálek vody a 1,5 čajové lžičky čaje nebo 1 čajový sáček.

Na 2 šálky čaje budete potřebovat 2 šálky vody a 1 polévkovou lžíci čaje nebo 2 čajové sáčky.

Na 4 šálky čaje budete potřebovat 4 šálky vody (cca 1 litr vody) a 2 polévkové lžíce čaje nebo 4 čajové sáčky.

Na 8 šálků čaje budete potřebovat 8 šálku vody (cca 2 litry vody) a 4 polévkové lžíce čaje nebo 8 čajových sáčků.

Často kladené dotazy



Obsahuje čaj lisovaný za studena kofein?

Pokud se nejedná o bylinný čaj, tak je v čaji vařeném za studena kofein. Ve studeném čaji je akorát menší obsah kofeinu (přibližně polovina) než v čaji namočeném v horké vodě.

Mohu si za studena uvařit jakýkoli druh čaje?

Ano!

Jak dlouho mohu čaj uvařený za studena uchovávat v chladničce?

Až 4 dny. Poté ztrácí na kvalitě a začíná chutnat jinak.

Proč bych měl používat sypaný čaj místo čajových sáčků?

Cold Brew ze sypaného čaje je mnohem lepší a chutnější, protože sypaný čaj je mnohem kvalitnější. Pro studené louhování ale můžete použít i čajové sáčky – čaj bude chutnat skvěle i tak.

Jak nejlépe osladit Cold Brew čaj?

Pokud si chcete ledový čaj osladit, použijte jednoduchý sirup. Bude nejjednodušší ho do čaje zapracovat, protože je tekutý. Vyzkoušet můžete také ochucené jednoduché sirupy, které ledový čaj osladí a ochutí.